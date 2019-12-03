После запрета на дорожную соль Челябинск вновь засыпали реагентами

В Челябинске продолжают обильно удобрять дороги реагентами. Хотя общественники не первый год призывают отказаться от них. Ведь это грязь, отрава для деревьев и болезненные ожоги собачьих лап. На прошлой неделе даже губернатор Алексей Текслер призвал кардинально изменить подход к уборке улиц. Но после призыва первого главы региона ситуация не изменилась.

Автодороги в Челябинске по-прежнему блестят сырым отливом, в то время как тротуары засыпаны снегом. Не нужно быть экспертом — снег продолжают топить реагентами.

РАБОТАЕМ КАК РАБОТАЛИ

КП-Челябинск позвонила в компанию «Южуралмост», которая убирает все дороги в городе.

— Вам лучше обратиться в пресс-службу губернатора — его слова прокомментируют только они. Мы работаем в соответствии с действующим контрактом. Он заканчивается 31 декабря 2019 года, — сообщила пресс-секретарь подрядчика Анна Колонтаева.

Напомним, что последние дни стоят отрицательные температуры. Фото: Любовь Чагаева

В действующем контракте ничего не сказано про запрет реагентов. Накануне в мэрии у представителя «Южуралмоста» спросили, почему плохо убирают дороги и почему их продолжают засыпать солью. Внятного ответа не последовало.

Кстати, после Нового года в Челябинске убирать снег должны новые компании. Вероятно, их будет несколько. Город поделили на зоны, и за эту зону будут бороться на аукционе госзакупок. В теории, заявиться может и фирма «Южуралмост». Мы спросили прямо — будут ли они это делать.

— Никак не комментируем, — ответила пресс-секретарь.

В МАГНИТОГОРСКЕ СОЛЬ НЕ СЫПЯТ

КП-Челябинск решила уточнить у областных чиновников — действительно ли губернатор поручил отказаться от реагентов при дорожной уборке. Вдруг это журналисты все додумали. Получили однозначный ответ:

— По поручению губернатора принято решение: минимизировать использование водно-солевых растворов на дорогах Челябинска.

Кадр сделан 2 декабря. Губернатор за неделю до этого запретил использовать реагенты. Сложным этот участок в центре города не выглядит.

Поручение пошло после совещания у губернатора.

— Туда пригласили представителей нашего министерства, администрации Челябинска и Магнитогорска. Произошел обмен опытом между городам. В Магнитогорске используется только сухая уборка дорог. В Челябинске на 100% не могут отказаться от использования раствора соли. Но будут использовать только в экстренных случаях. На остановках, на спусках и подъемах — опасных участках дорог. Везде будет использоваться механическая обработка дорог, — сообщила помощник министра дорожного хозяйства и транспорта области Ирина Чернаева.

При этом в министерстве уточнили, что соль следует также использовать на сложных участках, где погодные условия располагают к наледи.

— Например, на Шершнях возле водоема. Подрядчик будет обрабатывать дорогу и тут же убирать. Убрать должны в течение двух часов, — отметила Черняева.

Контролировать работу «Южуралмоста» должно Управление дорожного хозяйства при челябинской мэрии.

Корреспонденту КП-Челябинск посоветовали позвонить новому начальнику управления Ринату Кучитарову, дескать, он охотно беседует с журналистами и выступает за широкое информирование. Но в приемной передавать телефон отказались, потребовав написать официальный запрос. Редакция подготовила бумаги и ожидает ответа.

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И что предпринять, если чиновники не работают, а шлют отписки. В правилах благоустройства Челябинска написано: все тротуары и проезды должны очищаться до того как появится снежный накат. Грубо говоря, сметать все до асфальта. Уборку нужно начинать когда снег только начал идти. Но у нас у нас ждут, пока снег притопчется, потом сверху проедет трактор и щеткой отполирует наст. (далее)

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