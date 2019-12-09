Аферисты «украли» больного ребенка из Челябинской области, чтобы собирать деньги

В редакцию КП-Челябинск позвонила мама больного мальчика из Озерска.

— В Пензе сына ждут врачи. А денег нет. Напишите про нас, — жалостливо просила Наталья.

Дама прислала по электронке счет из клиники на 100 тысяч, выписки медкарты, фото сына и копию паспорта.

Взяться за статью сразу не получилось. Наталья звонила несколько раз, торопила.

БРЕД. НО ОЧЕНЬ ЖАЛКО МАМУ

Понять, что с Мишей, оказалось непросто. У женщины дефекты речи. На вопросы отвечала невнятно и коротко. Мало-помалу, вытянули из нее такую историю. Мальчик родился с опухолью мозга. Спустя полгода ему сделали операцию. Новообразование удалили частично — боялись повредить мозг. Остатки опухоли восемь лет ребенок травит таблетками. Мальчик не ходит, не говорит, из-за опухоли он ослеп. Но родители не теряют надежды научить его двигаться.

— Я всегда с сыном, сама не работаю. По дому ношу его на руках. Иногда выношу на скамеечку. Если Мишу научат ходить, мне будет гораздо легче. И ему не так скучно. Сейчас у сына одно развлечение — слушать сказки, — рассказала Наталья.

То, что с опухолью в голове можно жить восемь лет, звучало как-то неубедительно. Но нам очень хотелось помочь самоотверженной маме. Статью в редакции подготовили. Не хватало лишь номера карты. И Наталья прислала нам данные. На другое лицо — Татьяну Кравченко.

— Это наша родня. Мы и пенсию по инвалидности на ее карточку получаем, — объяснила Наталья.

А вот этого просто не может быть. Пособие никогда не перечислят на чужую карту. Тем более, что свою можно восстановить за несколько дней.

ДОЧЬ НЕ КАРТАВИТ И В «КОМСОМОЛКУ» НЕ ОБРАЩАЛАСЬ

Мы еще раз внимательно просмотрели выписки из больниц. На одном из листочков был телефон бабушки Миши.

— Да, я бабушка мальчика, — подняла она трубку. — Наш Миша на самом деле болеет. Но моя дочь не картавит, говорит чисто. И в «Комсомолку» она не обращалась...

После нашего разговора бабушка обратилась в полицию.

— Заявление принято, идет проверка, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам полицейских, карта и телефон зарегистрированы в Москве. А реальный Миша живет в Озерске.

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩАЯ, А НОМЕР КАРТОЧКИ — ЛИПА

— Миша на самом деле родился с опухолью в мозгу. Но это не онкология. За восемь лет внук перенес четыре операции. Но он, и правда, не умеет ходить, не говорит и не видит. Несколько раз в году мы проходим курс реабилитации. Миша уже научился стоять. Теперь надеемся, что он порадует нас первыми шагами, — рассказала бабушка мальчика Татьяна Николаевна.

Реабилитация для Миши платная. На каждый курс семья тратит больше ста тысяч рублей. Бабушка с мамой берут кредиты, обращаются в разные фонды, последний раз заняли у соседей, а отдать все еще не получилось. В декабре Мишу действительно собирались отвезти в Пензу, но денег не было. И тогда настоящая мама мальчика в первый раз попросила помощи в Instagram. Наталья выложила свой паспорт, выписки от врачей, счет из клиники, фотографию Миши. То есть все, что потом нам прислала мошенница.

Схема обмана, увы, не нова. Мошенники берут истории реальных детей, но объявляют сбор на свою карту. В этом случае удивительно, что у злодейки хватило наглости обратиться в федеральное СМИ.

Читатели КП-Челябинск не раз помогали попавшим в беду. Осенью собирали деньги на лечение мальчика, который родился в Турции раньше срока. А не так давно посодействовали маме девочки с большим родимым пятном купить билеты на полет к питерским докторам.

БДИ!

Как не стать жертвой мошенников

1. Не идите на поводу у эмоций, анализируйте историю: обращайте внимание на несостыковки, подозрительные моменты.

2. Проверьте, где еще собираются деньги. Например, социальная сеть «ВКонтакте» активно борется с мошенниками, проверяет истории. Если сбор идет только в Facebook, в Instagram, а группа «ВКонтакте» не заводилась или заблокирована, это подозрительно.

3. Обычно мошенники не стремятся развеять ваши сомнения, не отвечают на вопросы, кроме «как перечислить деньги».

4. Насторожитесь, если автор поста ругает отечественную медицину и собирает деньги на заграницу.

5. Подозрительно, если деньги собирают «про запас» — на будущие курсы, до которых вообще-то еще нужно дожить.

6. Лучше всего перечислять деньги не частным лицам, а на счета проверенных благотворительных фондов. Также нельзя перечислять деньги на личные счета волонтеров и сотрудников фондов.

7. Не стоит подавать деньги на улицах, в транспорте. Благотворительные фонды и некоммерческие организации в России подписали декларацию, что не будут собирать помощь на улице.

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