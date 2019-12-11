«Издевательство над малышами!»: детей из новых поселков под Челябинском отказываются прикреплять к поликлинике

Малышей из новых пригородных микрорайонов Челябинска — «Белый Хутор», «Залесье», «Вишневая горка» и близких к ним — перестали прикреплять к детской поликлинике №1 (ДГКП №1), ближайший филиал которой на Академика Сахарова.

Поселки относится к Сосновскому району и за медпомощью жителям предлагают обращаться в райцентр — Долгодеревенское. Врач общей практики есть в «Белом Хуторе» (поселок Западный), а неотложка поедет из Кременкуля.

Нововведение вступило в силу 1 декабря и стало неожиданностью для родителей. Расстояние между поселками и Долгодеревенским более 40 км. Прямого транспорта нет.

— Это издевательство над семьями с малышами! У поликлиники № 1 тоже не все хорошо было — узкие специалисты разбросаны по филиалам в Челябинске. Но одно дело по Челябинску ездить, где есть транспорт, другое — из одного конца области в другой гонять. Плюс в городе технических возможностей больше, чем в селе, — рассказала читатель КП-Челябинск Виктория.

Такую бумагу дали в поликлинике №1. Фото: Залесье. Челябинск (Официальная группа жителей)/vk.com

ПАЦИЕНТОВ МНОГО, ВРАЧЕЙ НЕТ

Главврач детской поликлиники №1 Елена Гриценко объяснила, что прикрепление жителей пригородных поселков было временной мерой, поскольку в офисе врачебной практики, открытом для жителей «Белого Хутора», «Залесья», «Вишневой горки» и других новых микрорайонов, отсутствовал педиатр. Сейчас он есть. Адрес — поселок Западный, улица Светлая,1б.

— В августе принят на работу врач-педиатр участковый в офис врачебной практики. Открыт кабинет детской неотложной помощи на базе Кременкульской врачебной амбулатории, — говорится в официальном ответе Гриценко.

По словам главврача, количество пациентов растет. В прошлом году к ним прикрепили малышей из Паркового-2 и микрорайона «Ньютон». В то время как укомплектованность специалистов в ближайшем подразделении поликлиники на Академика Сахарова, 13а составляет всего 63%.

ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

В больнице заверили, что выгонять ранее прикрепленных пациентов не будут.

— Дети поселков Сосновского района, ранее прикрепленные к ДГКП №1, по желанию родителей могут прикрепиться к офису врача в поселке Западный или продолжать обслуживаться в ДГКП №1, — говорится в ответе Елены Гриценко.

Отметим, что жители новых поселков, построенных вокруг Челябинска, много лет жалуются на сложности с медициной и общественным транспортом. Дело в том, что формально они относятся к Сосновскому району — одному из самых больших в регионе, и удалены от райцентра села Долгодеревенское.

С этой проблемой столкнулась семья Шафигиных, которая вызывала врачей для 1,5-годовалого мальчика в больным сердцем: в скорой заявили, что могут увезти только в Долгодеревенское, но там будет только педиатр. А неотложку, как раз из поликлиники №1, удалось вызвать только соврав про высокую температуру. К счастью, для маленького Левы все закончилось хорошо и он проходит лечение в Санкт-Петербурге.

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