2019-12-10T16:23:35+03:00
Общество

Парня из Челябинской области, который поменял имя на Билет Призыва Нет, отправили к психиатру

В военкомате заподозрили у него диагноз, с которым недавно перестали брать в армию
Андрей АБРАМОВ
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Психическое здоровье Билета поставили под сомнение.Психическое здоровье Билета поставили под сомнение.Фото: из архива героя публикации
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Хорошими делами прославиться нельзя, а вот сменой имени в паспорте на чудное (ударение на второй слог) — вполне! Житель Троицка Челябинской области, которого от рождения нарекли Романом, третий раз в жизни меняет имя. Сначала он был Пельменем — ради годового запаса полуфабрикатов, затем возвращал старое имя и наконец стал Билет Призыва Нет. В России имена можно менять сколько угодно раз.

— Сейчас у меня остро возник вопрос с армией, и я решил взять себе имя-оберег, — написал молодой человек.

Две недели челябинец прожил с новым паспортом, и вот настал тот самый день — к нему пришли из военкомата вручить повестку. Однако в ней было указано его старое имя — Роман.

— У меня сразу мысль: «Как я могу расписаться за другого человека?» Тогда они попросили меня на следующий день прийти в военкомат на переоформление, — объяснил челябинец в своем блоге на YouTube.

Увиливать парень не стал, и на следующий день, как штык, явился к военкому. Челябинец отмечает, что общение как с его стороны, так и со стороны работников было подчеркнуто вежливым. Во время врачебной комиссии особенно долгий разговор у него состоялся с психиатром.

— Меня отправили к нему в кабинет три раза. Он рассказывал какие-то небывалые истории о том, как он тоже менял имя, — рассказал призывник.

А вот и первые поменяный паспорт Пельменя-Билета. Фото: из архива героя публикации

А вот и первые поменяный паспорт Пельменя-Билета.Фото: из архива героя публикации

Итог: с подозрением на диагноз девиантное поведение Билета отправили обследоваться к психиатру в больницу. Это широкое понятие, которое включает в себя и пристрастие к пагубным привычкам вроде алкоголя, и вызывающее поведение.

Три года назад в России ввели этот диагноз в перечень тех, которые дают отсрочку от службы по призыву. Но только на полгода. По истечению срока вновь обследования, медкомиссия. Если хоть раз ставили такой диагноз, то не возьмут на службу в морскую пехоту, ВДВ и караульную службу, где солдаты носят оружие.

КП-Челябинск позвонила в военкомат, где на учете состоит Билет. Там подтвердили, что такой призывник у них был, но подробнее о взаимоотношениях с ним рассказывать отказались, ссылаясь на контроль ситуации сверху и разглашение персональных данных.

Ранее Роман-Пельмень-Билет высказал желание назвать себя Комсомольская Правда если ему дадут пожизненную подписку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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