Нечистое животное или божья тварь? Мог ли маршрутчик выгнать пассажирку с собакой в Челябинске

Челябинцев шокировало поведение водителя маршрутки №78, который не пустил пассажирку с йоркширским терьером, заявив с порога, что с собакой нельзя. Со слов женщины, маршрутчик, приехавший следом за ним, объяснил поведение своего коллеги тем, что «у него была молитва». Мы решили поговорить с начальством оскандалившегося водителя и его коллегами.

В компании «Автолайн», которая обслуживает маршрут, уже провели беседу с водителями. Но на утреннем собрании никто из сотрудников не признался, а разволновавшаяся челябинка не запомнила номер машины.

— Опрашивали водителей, говорят, не было такого случая, — рассказал замдиректора по безопасности дорожного движения ООО «Автолайн» Александр Комельков. — На счет молитв за рулем не слышал. Знаю, что они по пятницам молятся в обеденный перерыв.

Правила не запрещают перевозить собак. Главное, чтоб другим пассажирам не мешала и салон не пачкала. Для больших псов обязателен намордник.

НЕЧИСТОЕ ЖИВОТНОЕ?

Можно предположить, что водителя могла смутить именно собака. Существует мнение, что это животное в исламе — нечистое. По легенде, пес укусил пророка Мухаммеда и за это был проклят. Но народное сказание в Коране никак не отображено. В главной священной книге мусульман собаки упоминаются только с положительной стороны.

Мы попытались взять комментарий муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева, но сейчас он находится в командировке за границей и его телефон не доступен. Сотрудник одной из мечетей города пояснил следующее:

— Считается, что, если сделал омовение, а собака лизнет, то его нужно делать заново. Дома иметь собаку не желательно, во дворе можно. Но работа есть работа. Женщина наверняка садилась в салон, а не рядом с ним, да и собака бы не полезла облизывать его или деньги передавать. Кроме того, за рулем человек постоянно отвлекается — какая тут молитва. Лучше доехать до конечной. Но это лично мое мнение, я не теолог, говорю как практик.

ЕСЛИ МОЛИШЬСЯ — НИКТО НЕ ДОЛЖЕН МЕШАТЬ

Водитель-мусульманин, который работает на маршрутке в Челябинске, резко осудил поведение собрата.

— С точки зрения религии и верующего человека, таксист полностью не прав. Если тебе мешают молиться — не выходи в этот день на работу. Имеешь полное право. Если ты решил помолиться, ничто и никто не должен тебе мешать, — рассказал он. — Человек или живое существо — собака — это божьи твари. Истинно верующий человек никогда не сделает им ничего плохого. И из маршрутки не выгонит. И собаке ничего не сделает. Это запрещено верой. Так что, человек был явно не прав. И бог его накажет.

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