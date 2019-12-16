В мэрии Челябинска появится чиновник-урбанист

В пятницу, 13 декабря, в резиденции губернатора прошло совещание по преображению городской среды Челябинска. К разговору пригласили вице-губернатора Сергея Шаля, главу города Наталью Котову, победителей конкурса на пост архитектора города, урбаниста Льва Владова.

Говорили о том, что город очень темный, ему не хватает парков, скверов, бульваров. Затронули тему никчемного озаборивания улиц. Губернатор отметил, что последние ДТП показывают — что железные ограждения ни от чего не защищают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748107" frameborder="0"></iframe> Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

Губернатор поручил ввести в структуру администрации Челябинска должность заместителя главы по городской среде.

КТО ПОЛУЧИТ ДОЛЖНОСТЬ

В понедельник, 16 декабря, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова сообщила, что новая структура власти будет утверждена во вторник, на заседании гордумы.

— Заместитель главы города по городской среде — это не главный архитектор. Новый специалист будет работать в тесной связке с управлением архитектуры и градостроительства, управлением дорожного хозяйства. Надеюсь, новая команда за зиму сформирует план развития городской среды Челябинска на ближайшие годы. Потому что нас не устраивает ни суть проектов благоустройства, ни качество выполняемых работ.

Кстати, фамилии претендентов на пост заместителя мэра по городской среде не называются. КП-Челябинск удалось узнать о нескольких кандидатурах, которые рассматривают на этот пост. В кулуарах называют имя урбаниста Льва Владова и пары кандидатов из Казани.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ У ЧЕЛЯБИНСКА

Как подчеркнул на встрече по архитектурному облику мегаполиса губернатор Алексей Текслер, у города нет общей концепции благоустройства, есть какие-то отдельные проекты.

— Некоторые не продуманы, поэтому могут вызывать негативную эмоцию у горожан. Нет идеи — лучше не смешить народ и не тратить денег, — подчеркнул глава региона.

Напомним, скандалами обернулось благоустройство бульвара вдоль проспекта Ленина. Автор проекта не учел… растущих на бульваре деревьев. Для прокладки кабеля уличного освещения пришлось рубить корни. Выживут ли растения — неясно.

В сквере у ЮУрГУ не построили вовремя фонтан. Сейчас под елями установили теплицы: для укладки гранитных плит нужен теплый воздух.

С большими проволочками сдавались скверы и в других районах города.

Не оценили горожане арт-объектов на берегу Миасса у органного зала «Родина»: скульптуры лягушек напоминают болото.

А позже, из-за несогласованных действий сетевых компаний, тяжелая строительная техника уничтожила саженцы дорогих многолетников в злополучном сквере.

Пшиком обернулось строительство общественно-делового центра «Крылья» на берегу Миасса. Замороженной стройке предшествовал международный конкурс Archchel-2020. На премии победителям из областного бюджета выделили шесть млн руб. Но идеи остались на бумаге.

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