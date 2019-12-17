2019-12-16T19:53:23+03:00
Общество

«Ребенок в Челябинске получил ожоги»: чем опасны слаймы для детей

Родителей пугают фотографиями в соцсетях
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Красивые слаймы вызывают ужасные ожоги. Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com, Рецепты Слаймов/vk.comКрасивые слаймы вызывают ужасные ожоги. Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com, Рецепты Слаймов/vk.com
Изменить размер текста:

Слаймы стали популярной забавой у челябинских детей. Яркие слизни с блестками привлекают внимание и вдохновляют на съемки красивых видео ради лайков в соцсетях. Нередко они вызывают недовольство родителей.

— Дети обмазали слаймом кота. Пришлось побрить ему бок, — поделился раздосадованный коллега.

— Дочь испортила слаймом новые колготки за 300 рублей, — рассказала еще одна сотрудница редакции. — Один раз купили небольшой слайм прямо в детской поликлинике. Они продавались в автомате рядом с бахилами. Открыли, потекла жижа, решили не рисковать и выбросили.

kickassslimeskickassslimes
Слайм
10274 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На днях по челябинским сообществам в соцсетях разлетелась шокирующая новость: девочка, играя с новым слаймом, пожаловалась на боль и зуд, затем на руках появились химические ожоги.

Однако мы нашли первоисточник снимка в сообществах города Владимира, даже адрес указан: популярный сетевой супермаркет на улице Егорова. Тем мне менее, фотография уже стала очередной страшилкой для родителей Челябинской области. Мы решили разобраться, так ли вредны слаймы.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СЛАЙМЫ И ЧЕМ ОПАСНЫ?

Основные ингредиенты — клей (чаще всего ПВА) и активатор (в основном — тетраборат натрия, он же соль борной кислоты или бура).

Есть рецепты с жидкостью для линз, пеной для бритья, шампунем, зубной пастой, желатином, крахмалом, содой и другими ингредиентами, которые можно купить в магазине за углом. Для красоты добавляются красители, блестки, искусственный снег.

Прямой длительный контакт с химическими веществами может вызвать заболевания кожи.

— В слаймах химический состав представлен достаточно широко. Одним из ведущих (но не единственных) веществ, является тетраборат натрия. Раньше его использовали в медицинских целях. Сейчас он официально, по инструкции, запрещен до 18 лет, — рассказала главный детский аллерголог-иммунолог Челябинской области, специалист клиники «Источник» Марина Пинелис.

Тетраборат натрия может оказывать прямое токсическое воздействие на кожу с развитием дерматита неаллергического характера до химического ожога. Может возникнуть контактный аллергический дерматит. Лечение индивидуально, но, как правило, лечение занимает не меньше 10-14 дней. Могут быть возникнуть осложнения, например, присоединение вторичной бактериальной инфекции, в виде нагноений, если не ухаживать за участком пораженной кожи.

Если у ребенка есть хроническое аллергическое заболевание кожи, оно может обостриться после игры со слаймом.

В тянущиеся игрушки часто добавляют ароматизаторы, что в совокупности с ярким цветом, делает их похожими на десерты. Ребенку, особенно в младшем возрасте, захочется попробовать его на вкус и это может повлечь за собой заболевания системы пищеварения.

РЕЛАКС ИЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

Производители позиционируют слаймы, в том числе, как антистресс-игрушку: его можно мять, растягивать, лопать, придавать различные формы. Тянучки с шариками забавно хрустят. Под Новый год в сети появились тематические слаймы с праздничными украшениями.

КОММЕНТАРИЙ «В них нет пользы»

— Я, как мама трех девочек, две из которых с этими слаймами меня одолевают, не вижу в них никакого смысла. В них нет ни вреда, ни пользы. Мелкую моторику они не развивают, тут тактильность не такая разнообразная, — прокомментировала семейный психолог Наталия Барашкова. — Детей привлекает все новое, как, например, «скрепыши», которые не так давно раздавали в магазинах.

Психолог Екатерина Ожегова, наоборот, считает, что польза от слаймов есть, при одном условии — лишь бы игрушка была безопасной.

slimoshopslimoshop
Frosty Crunch У меня появился новый крутой наполнитель - Bingsu Beads Он ооооочень круто хрустит и офигеть какой приятный Включи звук! Сегодня у меня день без учебы и это такоооой кайф Позволила себе поваляться подольше в кроватке, ну и вообще весь день очень серьезно занимаюсь ничего неделаньем Как вы проводите своё свободное время?
11516 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Слаймы — знакомство с окружающей средой. Детям нужны ощущения прикосновения к разным консистенциям, чтобы понять, как устроен мир. Как раньше мы копались в грязи, — рассказала Екатерина Ожегова. — Я считаю, что слаймы разивают моторику. Их можно растягивать и делать крупномоторную зарядку, можно развивать мелкую моторику, что-то лепить.

Специалист отмечает: если слайм вызывает отвращение у кого-то из членов семьи, лучше не покупать такую игрушку, ведь негатив будет проецироваться на ребенка.

По словам психолога, нет ничего плохого в том, чтобы использовать слайм как антистресс. Однако, привычка все время что-то теребить в руках указывает на то, что человека что-то тревожит и это должно насторожить родителей.

slimoshopslimoshop
Слайм
15865 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ

При появлении признаков аллергии, ожогов или отравления незамедлительно обратитесь к врачу. Если слайм был куплен в магазине, пишите претензию продавцу и производителю. Он, как минимум, должен вернуть вам деньги, отмечают юристы.

Чтобы отсудить компенсацию за полученный вред и вернуть деньги, потраченные на лечение, зафиксируйте последствия на фото, соберите справки от врача и приложите к ним чек.

КАК ВЫБРАТЬ СЛАЙМ?

Приобретайте только у проверенных продавцов. Внимательно изучите состав, выберете тот, в котором меньше химии. Воздержитесь от покупки, если у ребенка есть аллергия. Всегда сохраняйте чеки, это поможет при дальнейших разбирательствах. Изучите правила использования и строго следуйте инструкцию.

А лучше сделайте слайм своими руками. Среди множества рецептов найдите те, для которых не нужен тетраборат. Изготовители советуют использовать перчатки, четко соблюдать пропорции и работайте в проветриваемом помещении.

Игры для детей и взрослых

Мы подобрали 12 полезных и нескучных игр, которые понравятся даже взрослому. Поиграйте!

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали жертвой опасной игрушки?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
Я хочу знать, что происходит: губернатор Челябинской области раскритиковал минэкологии
Рыбак выловил из Шершневского водохранилища окуня весом в 4,5 кг
После трёхдневного запаха гари в Челябинске от предприятий потребовали снизить выбросы
Челябинские энергетики рассказали, почему закрасили граффити на трансформаторной будке
Одному из районов Челябинска угрожает снежный коллапс
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
«К службе в армии годен»: психиатр выдал справку жителю Троицка
В Челябинске покупатель в магазине угрожал продавцу пистолетом
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт
Опасная «незамерзайка»: продажа в Челябинске вылилась в уголовное дело
«Провокация как в Екатеринбурге?»: идет эвакуация из бизнес-центра «Челябинск-сити»
Челябинцам предлагают закопать еще 110 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Челябинске запретили парковаться у Молодежного театра
Журналисты узнали самые популярные виды чая в Челябинске
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез