«Ребенок в Челябинске получил ожоги»: чем опасны слаймы для детей

Слаймы стали популярной забавой у челябинских детей. Яркие слизни с блестками привлекают внимание и вдохновляют на съемки красивых видео ради лайков в соцсетях. Нередко они вызывают недовольство родителей.

— Дети обмазали слаймом кота. Пришлось побрить ему бок, — поделился раздосадованный коллега.

— Дочь испортила слаймом новые колготки за 300 рублей, — рассказала еще одна сотрудница редакции. — Один раз купили небольшой слайм прямо в детской поликлинике. Они продавались в автомате рядом с бахилами. Открыли, потекла жижа, решили не рисковать и выбросили.

kickassslimes Слайм

На днях по челябинским сообществам в соцсетях разлетелась шокирующая новость: девочка, играя с новым слаймом, пожаловалась на боль и зуд, затем на руках появились химические ожоги.

Однако мы нашли первоисточник снимка в сообществах города Владимира, даже адрес указан: популярный сетевой супермаркет на улице Егорова. Тем мне менее, фотография уже стала очередной страшилкой для родителей Челябинской области. Мы решили разобраться, так ли вредны слаймы.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СЛАЙМЫ И ЧЕМ ОПАСНЫ?

Основные ингредиенты — клей (чаще всего ПВА) и активатор (в основном — тетраборат натрия, он же соль борной кислоты или бура).

Есть рецепты с жидкостью для линз, пеной для бритья, шампунем, зубной пастой, желатином, крахмалом, содой и другими ингредиентами, которые можно купить в магазине за углом. Для красоты добавляются красители, блестки, искусственный снег.

Прямой длительный контакт с химическими веществами может вызвать заболевания кожи.

— В слаймах химический состав представлен достаточно широко. Одним из ведущих (но не единственных) веществ, является тетраборат натрия. Раньше его использовали в медицинских целях. Сейчас он официально, по инструкции, запрещен до 18 лет, — рассказала главный детский аллерголог-иммунолог Челябинской области, специалист клиники «Источник» Марина Пинелис.

Тетраборат натрия может оказывать прямое токсическое воздействие на кожу с развитием дерматита неаллергического характера до химического ожога. Может возникнуть контактный аллергический дерматит. Лечение индивидуально, но, как правило, лечение занимает не меньше 10-14 дней. Могут быть возникнуть осложнения, например, присоединение вторичной бактериальной инфекции, в виде нагноений, если не ухаживать за участком пораженной кожи.

Если у ребенка есть хроническое аллергическое заболевание кожи, оно может обостриться после игры со слаймом.

В тянущиеся игрушки часто добавляют ароматизаторы, что в совокупности с ярким цветом, делает их похожими на десерты. Ребенку, особенно в младшем возрасте, захочется попробовать его на вкус и это может повлечь за собой заболевания системы пищеварения.

РЕЛАКС ИЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

Производители позиционируют слаймы, в том числе, как антистресс-игрушку: его можно мять, растягивать, лопать, придавать различные формы. Тянучки с шариками забавно хрустят. Под Новый год в сети появились тематические слаймы с праздничными украшениями.

КОММЕНТАРИЙ «В них нет пользы»

— Я, как мама трех девочек, две из которых с этими слаймами меня одолевают, не вижу в них никакого смысла. В них нет ни вреда, ни пользы. Мелкую моторику они не развивают, тут тактильность не такая разнообразная, — прокомментировала семейный психолог Наталия Барашкова. — Детей привлекает все новое, как, например, «скрепыши», которые не так давно раздавали в магазинах.

Психолог Екатерина Ожегова, наоборот, считает, что польза от слаймов есть, при одном условии — лишь бы игрушка была безопасной.

slimoshop Frosty Crunch У меня появился новый крутой наполнитель - Bingsu Beads Он ооооочень круто хрустит и офигеть какой приятный Включи звук! Сегодня у меня день без учебы и это такоооой кайф Позволила себе поваляться подольше в кроватке, ну и вообще весь день очень серьезно занимаюсь ничего неделаньем Как вы проводите своё свободное время?

— Слаймы — знакомство с окружающей средой. Детям нужны ощущения прикосновения к разным консистенциям, чтобы понять, как устроен мир. Как раньше мы копались в грязи, — рассказала Екатерина Ожегова. — Я считаю, что слаймы разивают моторику. Их можно растягивать и делать крупномоторную зарядку, можно развивать мелкую моторику, что-то лепить.

Специалист отмечает: если слайм вызывает отвращение у кого-то из членов семьи, лучше не покупать такую игрушку, ведь негатив будет проецироваться на ребенка.

По словам психолога, нет ничего плохого в том, чтобы использовать слайм как антистресс. Однако, привычка все время что-то теребить в руках указывает на то, что человека что-то тревожит и это должно насторожить родителей.

slimoshop Слайм

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ

При появлении признаков аллергии, ожогов или отравления незамедлительно обратитесь к врачу. Если слайм был куплен в магазине, пишите претензию продавцу и производителю. Он, как минимум, должен вернуть вам деньги, отмечают юристы.

Чтобы отсудить компенсацию за полученный вред и вернуть деньги, потраченные на лечение, зафиксируйте последствия на фото, соберите справки от врача и приложите к ним чек.

КАК ВЫБРАТЬ СЛАЙМ?

Приобретайте только у проверенных продавцов. Внимательно изучите состав, выберете тот, в котором меньше химии. Воздержитесь от покупки, если у ребенка есть аллергия. Всегда сохраняйте чеки, это поможет при дальнейших разбирательствах. Изучите правила использования и строго следуйте инструкцию.

А лучше сделайте слайм своими руками. Среди множества рецептов найдите те, для которых не нужен тетраборат. Изготовители советуют использовать перчатки, четко соблюдать пропорции и работайте в проветриваемом помещении.

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