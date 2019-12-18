Три версии мистического поднятия купола над Челябинским метеоритом

Последние шесть лет самый крупный осколок Челябинского метеорита преспокойно лежит в Историческом музее на почетном месте. Разве что слегка похудел до полутонны, да покрылся ржавчиной. Каким только анализам его не подвергали ученые, сенсации со дня его падения не случилось.

— Обычный кусок камня только из космоса. Нечего про него писать, — такими словами отмахивались уральские астрофизики последние годы.

Но Челябинский метеорит снова «рванул». В субботу, 14 декабря в разгар дня в зале было немноголюдно. Несколько рядовых туристов бродили по залу «Природы и древней истории», где лежит космическое тело. Экспонат уже осмотрели и перешли к могучим мамонтами и шертистым носорогам. Вдруг в зал вбежал перепуганный охранник. Оказалось, что купол воспарил над метеоритом на 10 см и застыл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750232" frameborder="0"></iframe> Мистика в музее.

— Вызвали дежурного администратора и электрика. Купол сначала подняли на максимальную высоту — 20-25 см, а затем опустил на место, — рассказали в музее.

КП-Челябинск собрала три версии, отчего стекло над главным экспонатом музея вдруг могло подняться.

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА

Купол метеорита негерметичный — ведь периодически внутри нужно проверять влажность, состояние небесного тела, возможно, брать образцы. Его удерживают три гидравлических комплекса — проще говоря, электрические затворы. Управляются они пультом. Сигнал срабатывает с расстояния не менее метра до датчика и под определенным углом. Бить нужно прямо в сенсор.

Версия № 1: магнитная

— Метеорит — является сильным магнитом. Может быть, его сила подействовала на микроапаратуру, которая в нем есть, — предполагает директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Версия № 2: мистическая

Не секрет, что разного рода язычники сделали челябинский метеорит одним из артефактов.

— Последний раз язычники приходили летом. Пляски устраивали, терлись об купол. За день до произошедшего, билеты купила странная группа. Одеты обычно, но исключительно пришли посмотреть метеорит. Хотя у нас масса всего интересного (на осмотр всех выставок нужно около трех часов — прим.ред.). Смотрели на метеорит долго, перешептывались между собой, затем оделись и ушли. Может наколдовали чего? Честно говорят, эта история сделала хорошую рекламу музею, но мы боимся, что придут не увлеченные наукой люди, а разного рода мистики, — рассказал КП-Челябинск сотрудник музея. попросив не указывать его имя.

Версия № 3: физическая

Ее также озвучил руководитель музея Владимир Богдановский. Все пространство вокруг нас пронзают квадриллионы радиоволн, Wi-Fi, “блютус”и прочие импульсы. У каждого своя частота. В теории, диапазон замка на куполе мог частично совпадать с каким-нибудь устройством даже за стенами музее.

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Шесть лет назад в атмосферу Земли вошел суперболид. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась над Челябинской областью. Это стало первым в современной истории падением крупного космического объекта вблизи густонаселенной территории (далее).

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