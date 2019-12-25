Всегда год кота: пушистики из Челябинска стали моделями для милейшего новогоднего календаря

Да знаем мы, знаем, что будущий год — крысы. Но ведь это котики! Они бесспорно украшают наш мир. В Челябинске выпустили новогодний котокалендарь. Позировали для него жители приюта «Три товарища» и котокафе «Мягкие лапки». Сложно представить, что красивые пушистики на глянцевых картинках — бывшие бродяжки. Их отмыли, вылечили и откормили добрые волонтеры.

У всех этих усатых-полосатых есть одна заветная мечта — о своем личном хозяине. Приглядитесь: может, среди них окажется мурлыка, который согреет вас этой зимой. Рассказываем о котиках-моделях с календаря.

САННИ — ЯНВАРЬ

Фото: vk.com/cheltt74

— Рыжий у нас появился недавно, — рассказывает хозяйка приюта для животных «Три товарища» Юлия. — Осенью мы наконец-то смогли арендовать помещение под приют. Пока мы его отмывали, повстречали во дворе этого яркого парня. Он был настолько худой, что сошел бы за учебник по анатомии кошек.

Санни обожает запрыгивать к девушкам на плечи и так путешествовует по комнатам.

СИМОНА — ФЕВРАЛЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Зима, холод, улица, растерянная и испуганная «свежевыброшенная» кошка... Типичная история.

Сима — яркая красотка. Поэтому многие хотят забрать ее. Но у этой кошечки есть особенность — мочекаменная болезнь. Поэтому она пристраивается только на условиях спецпитания. Узнав об этом, ее поклонники тут же исчезают. Поэтому Сима живет в приюте уже очень долго. Но все же надеется, что кто-то полюбит ее не за красоту.

— Еще должны предупредить: Сима любит без повода «поворчать». Поэтому иногда мы зовем ее Бабуля или Баба Сима, — говорит Юлия.

Если Симона — «девушка» твоей мечты, вы можете встретить этот Новый год вместе.

МЭЙ — МАРТ

Фото: vk.com/cheltt74

У Мэй есть сестра-близнец Чио. Свои имена кошечки получили в честь главных героинь фильма «Мемуары гейши». Малышки жили у одной совсем старенькой бабушки, которая с ними почти не «общалась». Поэтому в приюте первое время они всех сторонились и прятались за шкафом. Но сейчас девочки всегда с радостью бегут встречать гостей.

БИМО — АПРЕЛЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Бимо вместе с еще пятью котиками приехал в приют из одного неблагополучного подвала. Совершенно очевидно, что когда-то он был домашним.

Это просто идеальный кот. Он спокойный, ласковый, воспитанный. Недавно, когда календарь уже печатался, его забрали в семью. Причем, будущий хозяин Бимо приезжал вовсе не за ним. Но этот молодец просто подошел к парню и улегся к его ногам пузом кверху. Ну кто тут устоит?!

МАРСЕЛИН — МАЙ

Фото: vk.com/cheltt74

Марси была рядом с мамой только первые семь дней своей жизни. А потом ее вместе с другими братьями и сестрами выставили в подъезд. Ради их спасения волонтеры ездили в соседний город за кормящей кошкой.

Марселин успела пожить в приюте, в котокафе, и совсем недавно нашла новый дом.

ЛЮСЬЕН — ИЮНЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Люся окотилась в подъезде одного из домов Челябинска. Добрые люди разобрали котят, а кошку стерилизовали и оставили там жить. Волонтеры предложили ей работу: присматривать за малышами приюта в обмен на теплую комнату и вкусную еду. Люська с радостью согласилась. Она уже взрослая. Но тоже мечтает о настоящем хозяине, на коленях у которого можно будет мурлыкать каждый вечер.

— Люся — одна из самых умных и воспитанных кошек, что у нас были, — рассказывает про кошку Юлия. — А еще она главный решала по конфликтным ситуациям. Не допускает кошачьих драк на своей территории. Чуть что — сразу же разгонит нарушителей порядка, еще и наваляет вдогонку.

СЭДДИ — ИЮЛЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Только взгляните на эту вечно грустную мордашку. Сэдди, кстати, успешно пользуется своей особенностью. Разве можно отказать в лакомстве этому «несчастному» котику?

Сэдди пережил двойное предательство. Когда он был совсем маленьким, его выбросили в сугроб. А через несколько лет он оказался не нужен своему следующему хозяину.

— Поэтому обладатель котооскара за лучшую трагическую роль живет у нас в приюте, — вздыхает Юлия. — У Сэдди лейкоз в стадии ремиссии. Мы ищем ему семью, где еще нет котиков, или с таким же заболеванием.

МИКО — АВГУСТ

Фото: vk.com/cheltt74

Мико котенком подбросили к подвалу, где она и поселилась. Неравнодушные жители подкармливали ее. Но не все люди адекватны в отношении к животным.

— Когда мы пришли за Мико, то застали такую картину: девочка лет пяти играла с ней, как с неживой куклой. Она брала котенка за шею и перекладывала из одной коробки в другую. А молодая мать с банкой пива спокойно за этим наблюдала, — вспоминает Юлия. — Да еще и устроила истерику, когда мы забирали Мико. Кричала: «Куда вы уносите котят? Ведь дети с ними играют!» Это, если опустить маты.

У Мико с рождения короткий хвостик, как у зайчика.

ЛУПА — СЕНТЯБРЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Эта лупоглазая кошка любит спать в очень странных позах. А когда Лупа не спит, то печально осматривает свои апартаменты с поста, где ее никто не может побеспокоить.

— Администраторы котокафе, где она жила, дали очень точное описание ее необычной внешности: «кошечка с устремленным в бесконечность взглядом, полным понимания бренности этой реальности», — говорит Юлия.

Недавно Лупа нашла новый дом.

ХОВАНСКИЙ — ОКТЯБРЬ

Фото: vk.com/cheltt74

— Мы ездили по нашим человеческим делам, и этот котяра вылез на дорогу прямо перед нами. Абсолютное доверие к человеку и следы породистых корней сказали нам о том, что Хованский когда-то был домашним. Но явная худоба и букетик блох намекнули, что живет он на улице давно, и дома его уже никто не ждет.

Хованский покорил сердца многих гостей челябинского котокафе. Но все еще ждет своего хозяина.

ФРАНСИН — НОЯБРЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Пока это самая пугливая кошечка в приюте. Но, когда она временно лечилась дома у одного из кураторов, выяснилось, что трусишка на самом деле обожает общество человека и спать рядом на подушке. Так что нужно как можно скорее найти дом для этой грустной мордочки.

ГЮНТЕР — ДЕКАБРЬ

Фото: vk.com/cheltt74

Гюнтер когда-то был домашним котом. Но провел на улице столько времени, что одичал и чаще всего старается держаться в стороне от людей. Однако, хозяйка приюта уверена, что и его сердце растопит любовь нового хозяина.

КСТАТИ

Зачем нужен котокалендарь

На обложке календаря написано: «У нас всегда кот кота».

Устроить котикам фотосессию и напечатать красивый календарь — не просто блажь. Все деньги с продажи календаря идут на покупку корма животным.

— В этом году мы смогли осуществить свою мечту и отдали календарь в печать. На свой риск мы напечатали 100 календарей и 50 наборов открыток. И, честно говоря, не ожидали, что так много людей захотят помочь приюту, — признается Юлия. — Календари заказывают даже из других городов. Еще немного осталось в наличии в нашем приюте.

Фото: vk.com/cheltt74

СПРАВКА КП

Что такое котокафе? Это заведение, где можно выпить кофе или чай с конфеткой, поиграть в настолки, почитать, но самое главное — насладиться общением с котиками.

Идея зародилась на Таи ване в 1997 году. Огромную популярность такие заведения получили в Японии. В Челябинске первое котокафе открылось в 2016 году.

Котокафе «Котофей»

Ул. Евтеева, 4.

Котокафе «Мягкие лапки»

Ул. Сони Кривой, 52 (вход со стороны улицы).

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