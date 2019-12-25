Экс-мэр Челябинска Евгений Тефелев хочет встретить Новый год и день рождения дома

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев и второй фигурант дела, экс-начальник управления капитального строительства городской администрации Евгению Пашкову обжалуют арест по делу об откате при строительстве школы в Парковом.

Заседание в челябинском областном суде состоится завтра, 26 декабря, в 9:00,

— Судебные заседания по апелляционным жалобам назначены на 26 декабря на 9:00 часов, — рассказали в пресс-службе областного суда. — Заседания будут проходить в разных залах посредством видеоконференцсвязи.

Тефтелев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Интересно, что 1 января виновнику исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Однако Тефтелеву грозит реальный срок. 12 декабря в Центральный райсуд Челябинска привезли Евгения Тефтелева. Бывшему мэру избирали меру пресечения. В зал заседания его привели в наручниках и посадили в клетку.

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