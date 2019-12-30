Как дворник Салават и бабушка из подъезда «раскрыли» теракт в Магнитогорске

Год прошел после страшной трагедии в Магнитогорске. 31 декабря 2018 года в шесть утра рухнул подъезд многоэтажки. Под завалами погибли 39 человек.

На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о причинах взрыва ответил — это был бытовой газ.

Также на днях в Сети появился фильм о тех событиях с громким названием расследование.

Но по сути ничего нового из этого фильма мы не узнали. Дворник со знанием дела рассказывает, как нашел взрывчатку в мусорном баке, а бабуся из соседнего подъезда — что слышала, как ночи напролет за стенкой террористы что-то пилили.

Расследование о причинах трагедии в Магнитогорске сделали ради хайпа? 00:00 00:00

На месте подъездов 7 и 8 сейчас сквер. Фото: Артем Ибрагимов.

Так что же, получается - на трагедии делают хайп? Фильм-расследование о теракте, доказательств не имеет? Или почти не имеет, ведь один официальный документ с фамилиями всех жильцов подъезда, там все-таки есть. И достали его корреспонденты КП-Челябинск.

Также сегодня вы услышите эксклюзивное интервью с ветераном спецслужб и узнаете его мнение.

Дом, в котором рухнул подъезд, сейчас разделен пополам. Фото: Артем Ибрагимов.

СПЕЦПРОЕКТ

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