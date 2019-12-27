Пресс-секретарь Владимира Путина назвал причину взрыва дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-27T13:23:02+03:00

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Взрыв газа стал причиной обрушения двух подъездов на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что «здесь нет темы для обсуждения».

— Другая информация не соответствует действительности. Сразу [после трагедии] эксперты вынесли вердикт, экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем иным, кроме слухов и не соответствуют действительности, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Отметим, что Следственный комитет РФ, который занимается расследование трагедии, весь год хранил молчание и до сих пор официально не огласил итоги расследования. Имена подозреваемых и виновных не озвучены. В последнем релизе, который вышел еще в январе, говорилось, что на месте трагедии следов взрывчатки не обнаружено. На наш запрос, направленный на имя главы СК Александра Бастрыкина, пришел следующий ответ:

— В связи с тем, что расследование по уголовному делу продолжается, предоставление интересующих Вас сведений противоречит интересам предварительного расследования, — говорится в ответе ведомства со ссылкой на статью 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

Напомним, в результате взрыва 31 декабря прошлого года погибли 39 человек. Как живут пострадавшие и те, кто их спасал, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU