Мигрант отказался от погибшей в Магнитогорске семьи ради гражданства

Несколько дней назад КП-Челябинск сделала публикацию о таджикской «Санта-Барбаре»: пострадавший при взрыве в Магнитогорске заявил, что погибшие дети и их мать — не его семья.

История показалась очень странной: весь год СМИ писали, что гастарбайтер Шухрат, который впал в кому после обрушения подъезда, долго не знал о гибели семьи. Затем пришел в сознание и ему сообщили жуткую новость. А теперь он открещивается от жены Раджамбо и троих детей.

Мы получили много откликов с просьбой детальнее разобраться в этой ситуации.

НЕ СТЫДНО?

— Смахивает на фиктивный брак. Нужно чтобы проверили эту семью и разобрались. Будто парень заключил фиктивный брак с женщиной из России, перевез жену с родины, нарожали детей. Трагедия унесла и жену и детей, но раскрылось многоженство. Просим еще подробностей.

— Как не стыдно? Отказаться от своей погибшей жены и детей! Всем миром плакали и переживали за этого Шухрата, а он сочиняет такие глупости — даже года со дня трагедии не прошло. Ничего святого! — пишут читатели сайта.

Шухрат уверяет, что его настоящая жена — русская. Можно было поверить, что в суматохе сотрудники оперативного штаба что-то перепутали. Чтобы проверить слова выходца из Таджикистана, мы позвонили председателю совета челябинского таджикского центра «Сомониен» Исламудину Раджабову. Тот созвонился с семьей Ульфатовых по нашей просьбе и подтвердил рассказ парня: жена и дети погибли не его.

Голос представителя диаспоры звучал неуверенно. Мы стали искать дальше и вышли на отца Шухрата.

ИСПУГАЛИСЬ ПОЛИЦИИ

— [Погибшие] Это были дети и жена Шухрата. Мы хотели на гражданство сдавать документы. Нам посоветовали сделать ЗАГС (зарегистрировать брак с россиянкой, — прим. ред.), — объяснил Махмадшох Ульфатов.

Были ли Шухрат и Раджамбо изначально женаты и позволяют ли обычаи жить без официального брака — наш собеседник затруднился ответить из-за сложностей с русским языком.

По его словам, Шухрату часто говорили, что его брак с русской могут признать фиктивным и его накажут. Поэтому он сказал, что семья не его. Ульфатовы рассказали, что к ним домой часто приходит полиция — проверяют документы. Сейчас Шухрату нужно гражданство, прежде всего для того, чтобы получать медицинскую помощь. Якобы без российских документов врачи не принимают.

ЧТО ЖДЕТ МИГРАНТА ЗА ФИКТИВНЫЙ БРАК?

Ничего, считают юристы. Это вам не Европа, где полиция может наведаться в гости и спросить, где стоит зубная щетка вашей жены и с какой стороны кровати она спит.

— Для граждан бывшего СССР и так действует упрощенный порядок получения гражданства. Миграционные органы не будут глубоко копать. Для признания брака ничтожным должно быть чье-то заявление: либо второй стороны, либо прокурора, если нарушаются интересы государства, — рассказала адвокат коллеги адвокатов Центрального района Челябинска Анна Кудяршова. — В Европе за этим строго следят потому, что мигрант будет претендовать на пособия.

Выживший при взрыве в Магнитогорске Шухрат Улфатов пришел в себя.

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