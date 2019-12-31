2019-12-31T15:28:27+03:00
Общество

Компенсаций не будет: чиновники объяснили, почему не платят родным погибших от взрыва в Магнитогорске

Людям, потерявшим детей и внуков, отказывают в компенсации за утерянное жилье
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На месте разрушенных подъездов сейчас сквер. Фото: Артем ИбрагимовНа месте разрушенных подъездов сейчас сквер. Фото: Артем Ибрагимов
Изменить размер текста:

Родственники магнитогорцев, погибших от взрыва, год пытаются выбить компенсации за утерянное жилье. От квартир, где жили их близкие, не осталось ничего — разрушенные подъезды снесли, а на их месте сделали сквер.

Но квартиры находились в собственности жильцов. Родственники считают себя наследниками по закону. И уверяют, у них есть документы, подтверждающие это. Люди, потерявшие детей и внуков, по сей день обивают пороги кабинетов. Они хотят, чтобы им хоть как-то компенсировали потерю. Но везде твердят — квартиры не положены.

Матери погибшего Игоря Крамаренко удалось выиграть суд, но соцзащита подала апелляцию. Виктор Анашкевич тоже получил выплату за квартиру своих родителей, но теперь судится за компенсацию по потери имущества. Его требования частично удовлетворили — 100 тысяч, но и тут чиновники подали апелляцию.

Семья Крамаренко. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Крамаренко.Фото: СОЦСЕТИ

Матери погибших супругов Кремлевых потеряли под завалами четверых. Они получили компенсации за смерть родных: за детей деньги дали сразу, а за внуков пришлось выбивать. Обе старушки инвалиды. На суд им нужно ехать за 300 км — в Челябинск. Близкие боятся, что бабушки не перенесут дорогу. Их здоровье серьезно подкосили похороны и разбирательства.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

В постановлении областного правительства написано, кому предоставляются компенсации за потерю жилья. Но о выплатах родственникам погибших там нет ни слова. КП-Челябинск консультировались с юристом, он объяснил, что проверить, можно ли наследовать компенсацию, получится только опытным путем — откажут или нет.

Мы обратились в Министерство социальных отношений по Челябинской области с вопросами — положены ли семьям погибших выплаты, почему им приходится через суд добиваться компенсации?

— В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 января 2019 года №2 предоставление единовременных выплат наследникам не предусмотрено, — ответили в пресс-службе ведомства.

Чиновники добавили, что все пострадавшие, имеющие право на выплаты, приобрели жилье: 144 человека из 94 квартир. На эти цели из резервного фонда направлено более 136 млн.

В Челябинске спустя год вспоминают жертв обрушения дома в Магнитогорске.Через год после трагедии у памятника Орленку прошла траурная акция, люди несли цветы к монументу в память о погибших

СПЕЦПРОЕКТ

Суды, страшные сны и новая жизнь: год трагедии в Магнитогорске, причины которой так и не установлены

Жильцы спали в ожидании предпраздничного дня, но не всем удалось встретить Новый год. Как сегодня живут пострадавшие от взрыва и те, кто их спасал. Смотреть>>>

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигрант отказался от погибшей в Магнитогорске семьи ради гражданства

История показалась очень странной: весь год СМИ писали, что гастарбайтер Шухрат, который впал в кому после обрушения подъезда, долго не знал о гибели семьи. Затем пришел в сознание и ему сообщили жуткую новость. А теперь он открещивается от жены Раджамбо и троих детей. Таджикская «Санта-Барбара» оказалось печальной. Далее>>>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самую красивую девочку Челябинска внесли в черный список на конкурсе красоты
Спасение горящего дома в Челябинской области попало на видео
Жители Челябинска смогут круглые сутки жаловаться на смог
В новогоднюю ночь с площади Революции жителей Челябинска развезет общественный транспорт
Новые туристические маршруты проложат в горах Челябинской области
Жители Челябинска требуют вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»
Дед Мороз в противогазе и без подарков: художник из Челябинска показал обратную сторону Нового года
Кто из политиков Челябинска отмечает и Новый Год, и День рождения сразу
Пьяный на иномарке разбил в Челябинске машину ДПС, пока инспекторы разбирались с другим нарушителем
Сколько шампанского за новогодние каникулы выпьют в Челябинской области
31 декабря жителей Челябинска удивил бесплатный проезд в троллейбусе
«20-летнюю принимают за 50-летнюю — и это комплимент?!»: что думают люди о двойнике Дженифер Лопес из Челябинска
Парикмахер из Челябинска второй раз признан самым быстрым в России
Мэр Челябинска Наталья Котова завела страницы в ВКонтакте и Instagram
Пупсика на унитазе и страшную летучую мышь предлагают купить в подарок на Новый Год в магазине Челябинска
В Магнитогорск Новый год пришел на день раньше
Погода в первый день нового года удивит жителей Челябинской области
В Челябинской области взорвалась газовая заправка
«Авангард» в Челябинске взял реванш за недавнее поражение от «Трактора»
В Челябинске по реке проплыл человек в костюме Санта Клауса
В новогодние каникулы автобусы Челябинска меняют график работы
В Челябинске столкнулись два внедорожника
В «Красное&Белое» массово выводят из продажи партии снюса
Стала известна причина массового отравления детсадовцев в Копейске
МЧС предупреждает о метелях, идущих на Южный Урал
В Челябинске раскупили новогодние шары с черным снегом