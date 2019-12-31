Компенсаций не будет: чиновники объяснили, почему не платят родным погибших от взрыва в Магнитогорске

Родственники магнитогорцев, погибших от взрыва, год пытаются выбить компенсации за утерянное жилье. От квартир, где жили их близкие, не осталось ничего — разрушенные подъезды снесли, а на их месте сделали сквер.

Но квартиры находились в собственности жильцов. Родственники считают себя наследниками по закону. И уверяют, у них есть документы, подтверждающие это. Люди, потерявшие детей и внуков, по сей день обивают пороги кабинетов. Они хотят, чтобы им хоть как-то компенсировали потерю. Но везде твердят — квартиры не положены.

Матери погибшего Игоря Крамаренко удалось выиграть суд, но соцзащита подала апелляцию. Виктор Анашкевич тоже получил выплату за квартиру своих родителей, но теперь судится за компенсацию по потери имущества. Его требования частично удовлетворили — 100 тысяч, но и тут чиновники подали апелляцию.

Семья Крамаренко.Фото: СОЦСЕТИ

Матери погибших супругов Кремлевых потеряли под завалами четверых. Они получили компенсации за смерть родных: за детей деньги дали сразу, а за внуков пришлось выбивать. Обе старушки инвалиды. На суд им нужно ехать за 300 км — в Челябинск. Близкие боятся, что бабушки не перенесут дорогу. Их здоровье серьезно подкосили похороны и разбирательства.

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В постановлении областного правительства написано, кому предоставляются компенсации за потерю жилья. Но о выплатах родственникам погибших там нет ни слова. КП-Челябинск консультировались с юристом, он объяснил, что проверить, можно ли наследовать компенсацию, получится только опытным путем — откажут или нет.

Мы обратились в Министерство социальных отношений по Челябинской области с вопросами — положены ли семьям погибших выплаты, почему им приходится через суд добиваться компенсации?

— В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 января 2019 года №2 предоставление единовременных выплат наследникам не предусмотрено, — ответили в пресс-службе ведомства.

Чиновники добавили, что все пострадавшие, имеющие право на выплаты, приобрели жилье: 144 человека из 94 квартир. На эти цели из резервного фонда направлено более 136 млн.

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