2019-12-24T17:48:27+03:00
Общество

Родственники погибших при взрыве дома в Магнитогорске год судятся за новые квартиры

Люди, потерявшие близких, по сей день пытаются выбить компенсации за утерянное жилье
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Людям объясняют, что квартиры разрушены, их нет, соответственно, и наследовать нечего. Фото: Артем ИбрагимовЛюдям объясняют, что квартиры разрушены, их нет, соответственно, и наследовать нечего. Фото: Артем Ибрагимов
Изменить размер текста:

С момента трагедии в Магнитогорске минул тяжелый год. Люди, чьи близкие погибли под завалами, до сих пор не могут отойти от произошедшего. Боль притупилась, но не ушла. Кроме того, все это время части родственников не давали покоя судебные тяжбы. Они пытаются добиться выплат за квартиры своих погибших родителей или взрослых детей, так как считают себя наследниками. Но у чиновников своя логика.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Вынуждены судиться за компенсацию матери погибших супругов Кремлевых. Они в одночасье лишились не только детей, но и внуков: Андрей и Елена скончались вместе с сыновьями — 29-летним Денисом и 32-летним Дмитрием.

— Матери престарелые, обе инвалиды. Они хотят, чтобы государство хоть как-то компенсировало потерю, — говорит родственница Кремлевых Вера Иванова, — У бабушек есть документ о праве на наследство. В администрации говорят: какое наследство? Квартиры же нет — там яма. Мол, вы и так много получили (компенсации за смерть родных по миллиону за каждого погибшего — прим.ред.). 16 января надо ехать на суд в Челябинск. У бабушки болезнь Паркинсона, сердце болит, грыжа позвоночника. Она сидеть не может, как мы ее повезем? Просто хождение по мукам, это бессовестно! Почему престарелые матери вынуждены судиться за свое?

Семья Кремлевых.

Семья Кремлевых.

По словам Веры Ивановой, в похожей ситуации оказались 10 семей. Люди уже устали бегать по кабинетам и доказывать свою правоту.

Мать Игоря Крамаренко тоже весь год борется за компенсацию. Она похоронила сына, невестку и годовалую внучку. Людмиле Крамаренко удалось выиграть суд, но соцзащита подала апелляцию. Давать комментарии женщина отказалась, отметив лишь, что просто хочет справедливости.

Семья Крамаренко.

Семья Крамаренко.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ВЫИГРАЛ ОДИН СУД, ТЕПЕРЬ ПРЕДСТОИТ ДРУГОЙ

Виктор Анашкевич после взрыва потерял не только отца и мать, но и единственное жилье. Квартира была в собственности его родителей. Магнитогорец всю жизнь прожил в ней, но прописан не был. Из-за отсутствия прописки его не включили в программу по расселению жильцов. Виктор через суд добился, чтобы квартиру ему выделили.

— Теперь мне не выплачивают компенсацию за имущество, хотя другим пострадавшим выплатили. В новой квартире бетонные стены, мне не на что делать ремонт и покупать мебель. Суд был в Челябинске по имуществу, частично удовлетворили мои требования — 100 тысяч, но пришла апелляция. Теперь все перенеслось на следующий год. Так не должно быть, это неправильно. Через суд добиваемся своего, а нам все какие-то козни строят: приостанавливают, переносят. Неприятно, тяжело, обидно. Здоровье подорвал, нога и рука отнимаются. На нервах целый год уже и до сих пор это продолжается.

МОЖНО ЛИ НАСЛЕДОВАТЬ ВЫПЛАТЫНЕПОНЯТНО

Кому предоставляются компенсации за потерю жилья написано в постановлении областного правительства. В документе говорится, что выплата положена собственникам квартир либо прописанным. Также есть пункт, что компенсацию можно дать людям, которых суд признает постоянно проживающими в квартире, и относящиеся к членам семей-собственников.

Четкой формулировки, можно ли родственникам погибших наследовать выплаты за утраченные квартиры, нет. Потому и возникли спорные ситуации.

Редакция КП-Челябинск направила запрос в Министерство социальных отношений по Челябинской области с просьбой объяснить, почему этим семьям не положены выплаты, и почему им приходится через суд добиваться компенсаций. К моменту публикации ответа не поступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустя год прервали молчание: СК рассказал о расследовании взрыва в Магнитогорске

Следователи ответили на запрос «Комсомольской правды» об одной из самых громких трагедий (далее)

Жена мигранта, который потерял семью при взрыве в Магнитогорске, оказалась жива

Человек, которого все считали вдовцом, потерявшем троих детей, сделал неожиданное заявление журналисту КП-Челябинск (далее)

Чудом выживший в ужасной трагедии Ваня Фокин из Магнитогорска начал бегать и вот-вот скажет первое слово

Ребенок проходит очередной курс реабилитации (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ипотеку закроют, коммуналку пересчитают: в Самаре помогут приемной семье, унаследовавшей 2 миллиона долгов
Банк пошел на мировую с родителями двух малышек, мама которых оставила им в наследство долги, а власти обещали разобраться с недоплатой по коммуналке
Кока-колу придумали фармацевты?!
Центр помощи детям «Наш дом» и Ассоциация Российских фармацевтических производителей в рамках программы «Наставничество» разработали специальный курс профориентации «От игры к профессии» для детей, оставшихся без попечения родителей
Новости 24
Новым главврачом больницы №3 в Челябинске может стать Михаил Вербитский
Неизвестный подарил жительнице рухнувшего в Магнитогорске дома квартиру
Стало известно, что чаще всего заказывают жители Челябинска на AliExpress
Центр Челябинска будет перекрыт во время новогоднего фестиваля
Экс-мэр Челябинска обжалует решение об аресте
«Больше нечего показать?»: жители Челябинска осудили выступление бойцов ФСИН в школе
В Челябинске появятся красивые канализационные люки
В Челябинске хотят расширить границы бора, чтобы отдать его часть под строительство детской больницы
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
Житель Челябинска пригрозил поджечь себя в здании правительства
Челябинский «Трактор» посадил легионеров в танк и заставил петь «Катюшу»
В Челябинске огромный тополь упал на проезжавшее мимо такси
Генпрокуратура защитила бизнесменов Челябинска от избыточных проверок
Встретить Новый год в Челябинске можно будет в парках и скверах
Число пострадавших от отравления в детском саду Челябинской области выросло до 18 человек
В Челябинской области молодая автомобилистка на «Инфинити» насмерть сбила пешехода
В Челябинске на площади Революции будут работать бесплатные аниматоры
Пхукет или Еткуль: куда поедут жители Челябинска на Новый год
Стала известна предварительная причина массового отравления в детском саду Челябинской области
ВТБ Лизинг и АО «ФГК» стали победителями премии «Лизинговая сделка года»
В Челябинске на ветврача Карена Даллакяна «завели дело 2020»
Жительницу Челябинской области в третий раз посадили за нападение с ножом на мужа
В Челябинске трех предпринимателей оштрафовали за продажу снюса
«У детей появится ассоциация: если врывается ОМОН — праздник наступил»: Иван Ургант пошутил над выступлением спецназа в школе
Как поддержать таланты: конкурс для художников и дизайнеров
В Челябинске четвертые сутки ищут студента, который пропал по дороге в университет
Житель Челябинской области продает «уральские зимние сланцы»
«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии
Штормовой ветер, снег и метели: погода в Челябинской области 24 декабря