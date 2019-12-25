Родственники погибших при взрыве дома в Магнитогорске год судятся за новые квартиры

С момента трагедии в Магнитогорске минул тяжелый год. Люди, чьи близкие погибли под завалами, до сих пор не могут отойти от произошедшего. Боль притупилась, но не ушла. Кроме того, все это время части родственников не давали покоя судебные тяжбы. Они пытаются добиться выплат за квартиры своих погибших родителей или взрослых детей, так как считают себя наследниками. Но у чиновников своя логика.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Вынуждены судиться за компенсацию матери погибших супругов Кремлевых. Они в одночасье лишились не только детей, но и внуков: Андрей и Елена скончались вместе с сыновьями — 29-летним Денисом и 32-летним Дмитрием.

— Матери престарелые, обе инвалиды. Они хотят, чтобы государство хоть как-то компенсировало потерю, — говорит родственница Кремлевых Вера Иванова, — У бабушек есть документ о праве на наследство. В администрации говорят: какое наследство? Квартиры же нет — там яма. Мол, вы и так много получили (компенсации за смерть родных по миллиону за каждого погибшего — прим.ред.). 16 января надо ехать на суд в Челябинск. У бабушки болезнь Паркинсона, сердце болит, грыжа позвоночника. Она сидеть не может, как мы ее повезем? Просто хождение по мукам, это бессовестно! Почему престарелые матери вынуждены судиться за свое?

Семья Кремлевых.

По словам Веры Ивановой, в похожей ситуации оказались 10 семей. Люди уже устали бегать по кабинетам и доказывать свою правоту.

Мать Игоря Крамаренко тоже весь год борется за компенсацию. Она похоронила сына, невестку и годовалую внучку. Людмиле Крамаренко удалось выиграть суд, но соцзащита подала апелляцию. Давать комментарии женщина отказалась, отметив лишь, что просто хочет справедливости.

Семья Крамаренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ВЫИГРАЛ ОДИН СУД, ТЕПЕРЬ ПРЕДСТОИТ ДРУГОЙ

Виктор Анашкевич после взрыва потерял не только отца и мать, но и единственное жилье. Квартира была в собственности его родителей. Магнитогорец всю жизнь прожил в ней, но прописан не был. Из-за отсутствия прописки его не включили в программу по расселению жильцов. Виктор через суд добился, чтобы квартиру ему выделили.

— Теперь мне не выплачивают компенсацию за имущество, хотя другим пострадавшим выплатили. В новой квартире бетонные стены, мне не на что делать ремонт и покупать мебель. Суд был в Челябинске по имуществу, частично удовлетворили мои требования — 100 тысяч, но пришла апелляция. Теперь все перенеслось на следующий год. Так не должно быть, это неправильно. Через суд добиваемся своего, а нам все какие-то козни строят: приостанавливают, переносят. Неприятно, тяжело, обидно. Здоровье подорвал, нога и рука отнимаются. На нервах целый год уже и до сих пор это продолжается.

МОЖНО ЛИ НАСЛЕДОВАТЬ ВЫПЛАТЫ — НЕПОНЯТНО

Кому предоставляются компенсации за потерю жилья написано в постановлении областного правительства. В документе говорится, что выплата положена собственникам квартир либо прописанным. Также есть пункт, что компенсацию можно дать людям, которых суд признает постоянно проживающими в квартире, и относящиеся к членам семей-собственников.

Четкой формулировки, можно ли родственникам погибших наследовать выплаты за утраченные квартиры, нет. Потому и возникли спорные ситуации.

Редакция КП-Челябинск направила запрос в Министерство социальных отношений по Челябинской области с просьбой объяснить, почему этим семьям не положены выплаты, и почему им приходится через суд добиваться компенсаций. К моменту публикации ответа не поступило.

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