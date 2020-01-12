2020-01-11T20:11:35+03:00
Общество

Клуб путешественников, или новый честный способ отъема денег у жителей Челябинской области

Разбираемся, что же это: сетевой обман или исполнение мечты [Испытано на себе]
Антонина СНЕГУРЕНКОАнна Брам
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Клуб путешественников в Челябинске.Клуб путешественников в Челябинске.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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За 20 лет, что страна живет при новом режиме, челябинцы испытали на себе все «прелести» развитого общества. Иностранные кальки — MLM-бизнес (покупаешь сам — предлагаешь друзьям — получаешь бонусы), «быстроденьги», бизнес на косметике и красоте — внедрялись в сознание людей молниеносно. И привыкание было мгновенным.

Корреспондент КП-Челябинск провела собственное расследование новой сетевой «заразы» челябинцев — «Клуба путешественников».

Екатерина - новый член Клуба путешественников.

Екатерина - новый член Клуба путешественников.

ЗНАКОМСТВО

С Екатериной мы познакомились в фитнес-клубе. Улыбчивая и разговорчивая дама. С виду, лет 40. Не ошиблась. Лишний вес заметен невооруженным взглядом. Начинает разговор первой и сразу же выпаливает всю информацию о себе.

Работает в банке, по образованию экономист. Шесть лет прожила в Австрии. Любовь нашла по интернету. С мужем общались вперемешку на английском и немецком.

О пристрастии его к алкоголю не знала. Работы не было. Трудилась посудомойкой в баре. Страна не понравилась. Счастья от такой жизни не испытывала. Начала полнеть. Ссоры, недопонимание. Любовь закончилась. Детьми не обзавелась. Развелась. Вернулась в Челябинск.

И тут она подводит к самому главному, ради чего завела со мной разговор:

— Но я смогла изменить свою жизнь: вступила в «Клуб путешественников» и теперь катаюсь по миру, — говорит Екатерина и тянет мне кусочек бумаги, а на нем — ксерокопия круизного лайнера и ее телефон.

ВСТУПАЮ В ГРУППУ

Подписываюсь на группу в WhatsApp, чтобы получать больше информации:

— Приветствуем в клубе путешественников. С нами вы сможете посмотреть весь мир по доступной цене, — гласит приветственное сообщение.

Узнаю условия:

Стать членом клуба — 100$ в месяц. Взамен начисляют 200 «круизных долларов» за каждую месячную оплату членских взносов. Накопив 600 бонусов, предоставят возможность потратить их на любой подходящий тур за эту стоимость.

295 долларов - и вы - партнер клуба. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

295 долларов - и вы - партнер клуба.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Для тех, кому мало простого членства, есть опция партнер. Взнос 195$. Можно сразу заплатить и иметь возможность зарабатывать на друзьях. Приводишь в клуб новичков и получаешь бонусы с их членства. Оплачивать нужно через сайт, на который приглашает ссылка от того, кто тебя пригласил в клуб.

Итого: 100$ за месяц + 195$ за активацию = 295$. И ты уже партнер!

Гарантируют возврат средств после оплаты на сайте через 14 дней, в случае, если клиент передумал.

А дальше вся жизнь членов клуба, как на ладони. Люди выкладывают в чате видео со своих путешествий. Приводят в клуб своих родных, знакомых и щедро делятся своими впечатлениями от поездок. Раз в неделю они собираются в одном из кафе города, чтобы поделиться новостями, ценами, условиями поездок: обсуждают нюансы туров, типы проживания на лайнере, каюты, меню, развлечения, встречи, новые знакомства...

И все бы ничего: люди за свои деньги получают удовольствие, да только настораживает махровая агитация и пропаганда. О недовольных участием в клубе путешественников нам пока ничего неизвестно, может быть, их и нет. А может, только пока...

Внутренний интерьер и знаменитая лестница Сваровски на лайнере. Фото члена клуба.

Внутренний интерьер и знаменитая лестница Сваровски на лайнере. Фото члена клуба.

ТРИ СТРАНЫ ЗА ТРИ ДНЯ

Я поинтересовалась у Екатерины, сколько дней ей удалось провести за границей и что она смогла посмотреть:

— Всего три дня. На борту 19-этажного лайнера MSC мне удалось прикоснуться к жизни богатых и обеспеченных европейцев. Я побывала в портах Италии, Франции и Испании. Стартовали мы из Генуи. Чтобы попасть на борт, туда мне нужно было добираться самостоятельно. Я оплачивала авиаперелет из Челябинска до Москвы, затем до Рима и потом еще добиралась на поезде до города Генуи. Обратно вылетала из Барселоны в Москву, потом в Челябинск. Но я не пожалела. Одна лестница Сваровски чего стоит!

Я не поленилась и зашла на сайт компании. Стоимость такого тура за 1 ночь на лайнере от 69 долларов США. Мелким шрифтом на сайте приписка:

* Цены на одного человека указаны на основе двухместного размещения и по низким доступным ценам. Цены включают в себя портовые взносы, но не включают налоги.

Думаю, нетрудно подсчитать, в какую сумму вылился этот трехдневный отдых ради того, чтобы одним глазком с борта лайнерного судна взглянуть на их жизнь и чуть-чуть пригубить вина и откушать яств с их стола. 250$ только за программу минимум на круизе, плюс перелеты, трансфер, виза.

Листовка, которая распространяется среди членов клуба в чате. Скрин.

Листовка, которая распространяется среди членов клуба в чате. Скрин.

КОММЕНТАРИЙ

Тревел-блогер Ирина Фадюшина:

— Круизы — специфический вид путешествий. Они привлекают возможностью объехать скопом несколько стран: сегодня ты в Испании, а завтра уже в Италии. Однако вы видите только портовые города и то по одному дню. Сфотографировался, запостил — значит был. Можно ли проникнуться историей и культурой за это время?

Членские взносы, за счет которых покупаются дешевые туры, подразумевают, что вы отправляетесь в круизы несколько раз в год — иначе не выгодно. Если вы называете себя громким словом «путешественник», я все-таки советую чередовать круизы с «сухопутными» турами. Иначе вы лишаете себя удовольствия посмотреть города и достопримечательности, которые не омываются морями. Например, покататься на лыжах в швейцарских Альпах, попробовать знаменитые чешские трубочки — трдельники, пожить в монгольской юрте или подняться на Мачу-Пикчу.

Другое дело, если вам просто нравится отдыхать на круизном лайнере — это так же, как и пролежать 10 дней на пляже по программе «все включено». В любом случае я советую вместо уплаты членских взносов откладывать деньги в копилку и работать с проверенными туроператорами, а лучше — организовывать отдых самостоятельно. Прокладывайте маршруты, изучайте достопримечательности, общайтесь с местными жителями. Это не так легко, как приехать на все готовое, но зато очень интересно!

Схема, по которой работает «Клуб путешественников», по сути — сетевой маркетинг: вы вносите $100, вам накидывают еще столько же, но потратить их вы можете, только накопив определенную сумму, но не все, а лишь 60%. В любой момент «карточный домик» рухнет. В итоге мы получим очередную партию обманутых туристов. И только не говорите потом, что вас не предупреждали.

Владелец туристического агентства Михаил Панов:

— «Клуб путешественников» — это еще одно имя зарегистрированной в США компании InCruises. Родина финансовых пирамид продолжает поставлять на наш рынок подобные схемы заработка, прежде всего для владельцев этих «пирамид», конечно.

Первое, что бросается в глаза, так это рынок работы этой компании. Компания хоть и зарегистрирована во Флориде, но основным рынком ее работы являются страны бывшего СССР, а целью — граждане Украины, Молдовы, Казахстана, России и других стран, которых активно вовлекают в формирование сети сбора денег, где сами круизы, являются, по сути, лишь декорацией. С таким же успехом, они могли бы заманивать другими видами отдыха, услугами, товарами и всем, что вам прийти в голову, предлагая схему оплаты бонусами и презентуя ее как супервыгодную для участников сети.

Владельцы InCruises выбрали такой «декорацией» именно круизы, видимо рассчитывая на сравнительную нераскрученность, загадочность такого отдыха, ауру некой премиальности, отдыха для богатых и успешных. Весь расчет идет на то, что участники их сети, выплачивающие ежемесячные взносы, на самом деле, слабо представляют себе рынок круизов, их стоимость, сезонный календарь и прочие тонкости. Поэтому и расчет сделан на наших граждан, а не на американцев и европейцев, которые в этом хорошо разбираются.

Очень хитрые условия на возможность потратить бонусные деньги фактически заставляют членов InCruises покупать круизы за свои деньги, надеясь, что в будущем они точно смогут потратить накопленные бонусы. При этом, их активно пытаются привлечь к «вербовке» все новых и новых сторонников, которые буду выплачивать все больше и больше взносов, увеличивая тем самым бонусы тех, кто стоит выше в «пирамиде».

Если вы действительно интересуетесь возможностями приобретения доступных круизов, обратите внимание на предложения официально зарегистрированных в России туроператоров и представителей круизных компаний, официальные сайты гигантов круизной индустрии. Изучая их специальные предложения, сезонную стоимость круизов, акции, вы сможете намного выгоднее и безопаснее приобрести то, что вам действительно нужно, а не то, что вам предложит очередная компания-фокусник из США.

Путешествие в райскую жизнь. Или сыр в мышеловке. Круизные путешествия от компании МЛМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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