Как я продала все ненужные вещи от сломанной коляски до немодных джинсов

У вас дома пылится целое состояние. Это гора уже малой одежды, сломанный велик, подаренный на свадьбу сервиз, овощерезка из телемагазина, купленная в состоянии аффекта… Прикиньте общую стоимость неиспользуемых вами вещей. На эти деньги можно отправиться в отпуск, а некоторым — даже в кругосветное путешествие.

Кто-то скажет: «Выкинуть жалко. А кому еще нужен этот хлам?» Наверное, так же думают продавцы плюшевых авокадо. Но это не мешает им успешно торговать. Ведь на каждый товар есть свой покупатель. А что мешает вам?

Мне — только лень. Это же все нужно отфотографировать, а потом еще залить на сайт. Но когда неожиданно заканчиваются деньги, лень сменяется на предпринимательский азарт.

Не носишь - продай!Фото: Иван ПРОХОРОВ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОКУПАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ

Продать можно все. При разумном подходе. Личный опыт: только на старой одежде за выходные можно выручить до 5 000 руб. Цена зависит от состояния. Обычно выставляю за 50% от стоимости новой. Но детские товары удалось продать практически за ту же цену, как покупала. Пока мы ими пользовались, стоимость на них в магазинах сильно выросла. Например, стульчик для кормления Chiссo polly продала, как и покупала, за 6 000 руб. Не зря «мариновался» несколько лет в кладовке.

Для кого важна моральная сторона дела, вот мои аргументы: вы даете вещам вторую жизнь, не отправляя их на помойку и не засоряя планету. А еще кто-то будет очень рад купить то, что ему нужно, значительно дешевле, чем в магазине.

Подробное описание - залог успеха. Фото автора.

Родственница отмахивается:

— Я уже выставляла на «Авито». За полгода одно платье за 300 рублей купили.

Смотрю ее объявления: мятые тряпки на вешалках, из описания — размер и цена. Нет, так не пойдет.

— У меня мешок детских вещей брендовых из Америки, но мои объявления даже не смотрят! Помоги! — просит подруга из Москвы.

Есть такое дело: чем богаче регион, тем меньше население нуждается в б/у вещах. А в Челябинск приезжают за детской одежкой даже из Копейска, Миасса и Златоуста.

В истории моего акканта - десятки проданных вещей. Фото автора.

КАК ПРОДАТЬ БЫСТРЕЕ

* 90% успеха — хорошее фото

Одежда обязательно должна быть глаженая. Если можно найти в Интернете фото на модели, будет плюсом. Но фото вещи «в реале» обязательно. Можно показать, как наряд смотрится на вас. И тут повезло девушкам с хорошими фигурами. Длинные ноги и женственные изгибы продают получше всяких слов: и мужчинам, и женщинам.

Платье, красиво разложенное на полу (многие стилисты сейчас применяют такой прием) смотрится лучше, чем на вешалке. Детские вещи выглядят милее на пушистом пледе. Главное не на старом ковре!

* Размещайте объявение на avito.ru и youla.ru

Эти два сайта бесплатных объявлений сейчас работают в Челябинске лучше всего. В соцсетях и на женских форумах б/у вещи ищут все меньше.

* Публикуйте вовремя

Естественно, лыжи надо продавать в конце осени — начале зимы. Сарафаны девушки начнут смотреть уже весной, мечтая о тепле. А к июлю накупят их больше, чем смогут сносить за наше короткое лето, и вы свое уже не продадите.

Объявление больше всего смотрят в первые несколько дней, потом оно уходит вниз. Лучше публиковать в пятницу — в конце недели у людей больше времени, чтобы изучить предложения и сразу же, пока не передумалось, приехать за покупкой.

* Больше информации

Доверие вызывает продавец, который потрудился сделать фото вещи с разных ракурсов, указал на имеющиеся недостатки и, конечно же, достоинства. Людям (в данном случае потенциальным покупателям) лень писать и тем более звонить и задавать вопросы.

* Адекватная цена

Посмотрите, сколько просят другие продавцы аналогичных товаров. Даже если вы покупали детский бодик Dolce Gabana за «бешеные тыщи», пятно от пюрешки не даст вам продать его и за треть от той цены.

* Вещи должны быть чистыми

Постирайте одежду, помойте велосипед, коляску или что вы хотите продать. Это элементарное уважение к покупателю. К тому же чистая вещь больше похожа на новую. Хотя скрывать факт пользования ею, конечно, нельзя.

А эту вещицу прошлым летом продать не получилось. Для потенциальных покупателей на "Авито" 1,5 тыс. руб. за платье, хоть и брендовое, - дорого. Фото автора.

СТОИТ ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ В ДРУГИЕ ГОРОДА

Если покупатель согласен заранее оплатить вещь и доставку — вы ничем не рискуете. Отправка почтой из Челябинска по России обычной посылки до 1 кг и без указанной ценности стоит около 250 руб.

С наложенным платежом и вариантом типа «половина суммы сейчас, половина — при получении» я не связываюсь. Знаю немало случаев с недобросовестными покупателями.

Новый сервис — «Авито доставка». Сайт берет обязательство по быстрой доставке через Boxberry. У него много пунктов выдачи в Челябинске. Покупатель заказывает товар, у него на карте замораживается сумма (стоимость вещи + доставка). Когда вещь получена, ее стоимость уходит на счет продавца. И вроде бы всем хорошо, но...

Покупатель может отказаться от покупки без объяснения причин. В таком случае продавец потратил время зря: сначала он ходил отправлял товар, потом забирал назад. Для покупателя доставка стоит дороже, чем обычной почтой: к примеру, 400 рублей вместо 250. Но зато посылку доставят в три раза быстрее.

Детский беговел чуть с руками не оторвали. За сколько купила - за столько же и продала. Фото автора.

НА ЧТО СПРОС

* Бренды, которые не купишь в Челябинске, либо они продаются здесь очень дорого.

* Детская верхняя одежда. Дети быстро растут, и многие родители не хотят покупать за 5 тыс. руб. комбинезончик, который ребенок поносит всего три месяца.

* Детская обувь. Та же причина.

* Одежда для беременных. Ее срок использования также ограничен.

* Нарядные платья. Как правило, такие надевают один — два раза и потом продают в два раза дешевле. Поэтому их часто ищут на сайтах объявлений.

* Детские товары: стульчик для кормления, коляска, игровой коврик, мобиль на кроватку, толокар. Новые стоят недешево, а пользоваться ими недолго. У меня купили даже сломанную коляску. Она уже приготовилась уехать на свалку, но я решила дать ей шанс. 500 рублей лучше, чем ничего.

* Эксклюзивные товары. Например, модный сейчас, но еще не всем известный беговел (велосипед без педалей). На «Авито» — всего пара штук. Я купила сыну с рук за 3 000 руб. Покатались одно лето и продали за ту же сумму.

Становится все сложнее продать самую обычную одежду: джинсы, кофточки, костюмы, платья. Как взрослые, так и детские. Дело в том, что сейчас достаточно дешево можно купить и новые вещи во время распродаж. Однако, можно выставить все хотя бы по 100 рублей. Так я продала несколько старых джинсов. Ведь не все гонятся за модой.

Обычные кофточки на сайтах объявлений почти не смотрят. Их можно недорого купить и новые.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Торгуя через интернет, не теряйте бдительность. Рассказываем про две самые популярные в Челябинске схемы обмана продавцов с «Авито».

— Стоит насторожиться, если вам звонит потенциальный покупатель, якобы готовый перевести аванс за вещь, которую он видел только на картинке, — рассказывает сотрудник отдела безопасности одного из челябинских банков. — Некоторые мошенники используют приемы НЛП (влияние на подсознание людей — прим. авт.). К нам обращались клиенты, у которых с пластиковых карты пропали все деньги. Например, мужчина продавал на «Авито» пальму за две тысячи. Позвонила иногородняя, якобы, хочет купить. Отправила его к банковскому терминалу, продиктовала, какие кнопки нажимать, чтобы получить перевод. На следующий день счет опустел.

Речь мошенников хорошо отработана, они знают, как запутать человека и заставить его сделать то, что он до конца не понимает. Под диктовку аферистов их жертвы меняют в мобильном банке номер телефона со своего на чужой и открывают доступ к своим счетам. При помощи мобильного телефона мошенники переводят себе чужие деньги, а потом выбрасывают сим-карту.

Проверяйте деньги и не давайте себя заболтать.Фото: Евгения ГУСЕВА

Во втором случае аферисты также под видом потенциальных покупателей приезжают за вещью с «билетами банка приколов», очень похожими на настоящие деньги. Вечером при плохом свете отличить сложно. Особенно когда тебе заговаривают зубы. Как правило, мошенники используют игрушечную купюру номиналом в 2000 и покупают что-то недорогое, чтобы получить побольше сдачи настоящими деньгами.

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