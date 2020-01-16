Депутат бросил пакет сухарей на стол чиновнику в Челябинске

Публичные слушания 16 января по строительству газопровода в городском бору Челябинска, который по факту уже проложен, переросли в шоу. Депутат Центрального района Роман Никитин принес пакет сухарей Сергею Самсонову — и.о. начальника комитета градостроительства и архитектуры. Активист ответил, что чиновника подозревает его в коррупции и намекнул, что его скоро посадят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755049" frameborder="0"></iframe> Сухари для Самсонова.Видео: Ирина Гладышева

— Всей архитектуре города можно сушить сухарики с их проделками. Репринцев (председатель комитета градостроительства и архитектуры, — прим. ред.) быстренько уволился, но я считаю, что и его настигнет кара судебная. Самсонов много нарушал по «Парковому-2» и другим объектам. Я раньше устно ему говорил: «Сухарики подсушивайте». А теперь решил символически подарить, — прокомментировал Роман Никитин.

Депутату попытались вернуть презент, в итоге пакет просто положили на кресло в зале.

Представитель ресторана, презентовавший проект, был немногословен — он сообщил, что газопровод протяженностью 500 метров будет располагаться частично на территории парка Гагарина, частично — на территории зоопарка, определена охранная зона.

Присутствовавшие в зале общественники выразили возмущение, что на слушания выставили готовые объект. Каждое выступление активистов сопровождалось овациями из зала.

— Нельзя выставлять на слушания то, что уже есть. Газопровод построен давно, уже немного проржавел, — отметил Роман Никитин.

Депутат Центрального района Елена Вахтина сообщила, что подала заявление в прокуратуру. Также участники слушаний пожаловались, что ресторан огородил карьер, где ловили рыбу. Дошло до того, что кто-то даже возмутился, почему над заведением висит флаг Узбекистана.

Представитель ресторана не ответил ни на один вопрос. Комиссия требовать ответа не стала и со словами, что проект обсудят на комиссии, перешла к следующему вопросу.

КСТАТИ

Рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь

В поселке Аэропорт, расположенном рядом с воздушными воротами города, возведут мечеть. Об этом КП-Челябинск узнала от и.о. председателя Комитета градостроительства архитектуры города Сергея Самсонова во время публичных слушаний в Доме архитектора, где обсуждался вопрос предоставления участка под строительство.

Мечеть будет на улице Уйской, 13. Сергей Самсонов также добавил, что неподалеку планируется построить православный храм. Но проект пока не представлен.

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