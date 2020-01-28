5 вопросов по отлову животных в Челябинске по новым правилам

Уже месяц в Челябинске никто не отлавливает бродячих животных: договор с прежним подрядчиком истек, искать нового еще не начали. А между тем, начали появляться сообщения об укушенных горожанах, которые вынуждены лечиться от бешенства.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ТЯНУТ КОТА ЗА ХВОСТ?

С 1 января 2020 года вступили в силу положения Закона об ответственном обращении с животными, в которых прописаны правила отлова бездомных кошек и собак. Оказалось, что новые рекомендации и правила утвердили только на прошлой неделе.

— У нас никогда не заключался контракт 1 января. До нас доводят бюджет только в январе. В этот раз мы не смогли заранее подготовить техническое задание, чтобы сразу после появления средств провести закупки. Нормативно-правовой акт появился только 14 января, — рассказала начальник управления экологии администрации Челябинска Алена Юшкова.

КОГДА ВЫБЕРУТ ПОДРЯДЧИКА?

Точной даты нет. На этот вопрос нам ответили такой формулировкой: «ранее конца февраля». Сейчас власти Челябинска в срочном порядке просчитывают максимальную цену контракта, с которой выйдут на торги.

— Нужно отыграть два контракта: на приют и на отлов и доставку в конкретный приют. Взять их может одна и та же фирма. Это не широкий рынок. Чтобы хоть кто-то появился, надо грамотно определить цену, — рассказала начальник управления экологии администрации Челябинска Алена Юшкова.

Ранее в Минсельхозе провели встречу с владельцами приютов, которые потенциально могли бы принять животных. Контракты будет заключать каждый муниципалитет отдельно, причем один большой лот можно разбить на маленькие и заключить контракт с несколькими организациями.

На перспективу запланировано строительство крупных приютов за счет бюджета.

— Определено три агломерации: магнитогорская, горно-заводская и челябинская. Пока мы не можем найти участок под Челябинском, — рассказала пресс-секретарь Минсельхоза Наталья Твердохлебова.

ЧТО НОВОГО?

Умерщвлять безнадзорных животных нельзя. В приютах их будут обрабатывать не только от бешенства, но и проводить жизненно важные операции. Соответственно, там должны быть ветеринарные пункты.

— Раньше ветприемники заключали договоры с клиниками. Приюты этим занимаются сами, — пояснил зоозащитник Карен Даллакян.

В приюте животное будут держать 21 день.

— После ветеринарной обработки на ухо животному цепляется неснимаемая бирка — на каждый год разного цвета. Это значит, что животное обработано, стерилизовано, привито. Если оно не проявляют немотивированную агрессию, его возвращают в среду обитания — туда, где поймали. Если животное нельзя выпустить на волю из-за состояния здоровья, оно остается в приюте пожизненно или передается новому владельцу, — уточнила Алена Юшкова.

ЗАЧЕМ ОТКРЫЛИ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, ЕСЛИ СЛУЖБЫ ОТЛОВА НЕТ?

Сегодня утром в управлении экологии дали номера телефонов, по которым горожане могут сообщить о бродячих животных. Но, как выяснилось, отлавливать их никто не будет — только возьмут на карандаш.

— Вообще собаки не живут по конкретному адресу. У них есть определенный ареал обитания. Когда мы даем заявку, отловщики обследуют близлежащую территорию. Выезд на этот адрес осуществлялся в течение трех суток, если сразу не удается произвести отлов, то в течение 30 дней. Исключение: когда собака напала на человека или животное и есть признаки бешенства. Тогда специалисты должны выехать в течение 24 часов.

ЕСЛИ НА МЕНЯ НАПАЛА СОБАКА?

В управлении экологии, немного замешкавшись, советуют звонить в полицию. Все, что могут сделать стражи порядка — застрелить собаку, отмечают зоозащитники.

Помните: собака может быть бешеной. Поэтому незамедлительно нужно ехать в травмпункт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть уколов от бешенства: чем может обернуться поход к енотам в контактный зоопарк

Корреспондент челябинской «Комсомолки» пошла за порцией милоты, а попала в больницу (далее)