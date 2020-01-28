Сказочный замок в Челябинске подешевел на 10 млн рублей за два года

В Челябинске снова выставили на продажу замок Нойшванштайн, расположенный неподалеку от Тополиной аллеи. Найти нового владельца для сказочного коттеджа из мраморного камня не могут почти два года. За это время особняк сильно подешевел. Сегодня за уменьшенную копию замка баварского короля Людвига II просят 20 млн рублей. Для сравнения: столько же стоят более скоромные домики, но за городом.

В теплое время года замок особенно красив. Фото: Свадебные апартаменты Мраморный Замок/vk.com

Агентство недвижимости, занимающееся продажей объекта, от комментариев отказалось, ссылаясь на то, что собственник против.

Каждая девушка мечтает быть принцессой. Фото: Свадебные апартаменты Мраморный Замок/vk.com

Сам Хозяин замка уже давно собрал чемоданы, вероятно, уехал из Челябинска — по крайней мере такие планы озвучивали собственники ранее. А пока изящные апартаменты сдают для свадеб и фотосессий.

— По документам это коттедж (жилой дом), земля и строение в собственности, — говорится в объявлении.

В Челябинске продают замок.

Как выглядит замок внутри, — смотрите в нашей виртуальной экскурсии.

Картина во всю стену добавит атмосферы средневековья вашей трапезе. Фото: N1.ru

Владелец особняка строил его для своей семьи. Фото: Свадебные апартаменты Мраморный Замок/vk.com

Хозяева давно съехали. Фото: Свадебные апартаменты Мраморный Замок/vk.com

Замок сдают в аренду для фотосессий и свадеб. Фото: Свадебные апартаменты Мраморный Замок/vk.com

А вокруг — суровая челябинская действительность

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАМКИ ЕСТЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Изучив сайты по продаже недвижимости, мы нашли еще один шикарный дом в на окраине Долгодеревенского. За него просят 49 млн руб. Все комнаты сделаны в разных стилях.

— Все спальные комнаты выполнены в индивидуальных стилях и оборудованы ванными комнатами. Для ваших друзей и персонала предусмотрен гостевой домик, — говорится в объявлении.

Этот замок скоромнее, но стоит в 2,5 раза дороже

А между тем в коттеджном поселке между микрорайонами «Парковый» и «Александровский» возводят «замок феодала». Фотографию оригинального здания разместил в социальных сетях доцент-историк и стендап-комик Александр Фокин.

— Когда в душе ты — феодал, — иронично подписал снимок Фокин.

Но этот дом не продается. Возможно, это вопрос времени.

Замок феодала еще строится. Фото: Александр Фокин

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