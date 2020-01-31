Как выкинуть из дома 100 вещей и не развестись: корреспондент «КП» испытала на себе моду на расхламление

Когда мама критически оценивает мой бардак, хочется ответить, что это творческий беспорядок. Но я вспоминаю, что мне уже не 16. И у меня не своя комната, а целая своя квартира. А еще свой муж и свои двое детей, у которых черный пояс по накопительству ненужных вещей. Пора что-то с этим делать!

ОТ ШОПОГОЛИЗМА К МИНИМАЛИЗМУ

"Выбрасывй все! Я так уустала от этого хлама..."Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Муж — патологический коллекционер. Он собирает старинные и иностранные деньги, компьютерные игры и приставки, книги, фигурки супер-героев… Объясняет это тяжелым детством, когда ничего нельзя было купить. А дети ничего не объясняют. Они просто искренне радуются каждой новой игрушке (ровно две минуты), поэтому дары волхвов бесконечны. День рождения круглый год.

Признаюсь, грешок водится и за мной. Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я шопоголик. Шмотки, шмотки, шмотки…

Переломный момент наступил. В обществе новые тенденции: медленная мода (когда вещи не устаревают после смены сезона), осознанное потребление (отказ от спонтанных покупок), бытовой минимализм (чем меньше в твоей квартире предметов, тем лучше) и другие экологические принципы. Моя знакомая даже написала об этом книгу. Ну а я чем хуже? Напишу хотя бы статью.

МОЙ ПРОВАЛ

Парадокс: чем меньше вещей в шкафу - тем меньше проблема "нечего надеть".Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С нового года отписалась от рассылок и инстаграмов всех магазинов одежды. Ломка была несильной. Я кремень. В конце января праздновала победу: за целый месяц купила только одно платье!

А потом вдруг вспомнила про сапоги… Две пары, из которых нужной была только одна. Но за вторую давали хорошую скидку. А еще джинсовая куртка. Как пройти мимо распродажи? Весной точно такая же будет стоить гораздо дороже. Ну и маленькие женские радости из Victoria's Secret. Мое сознание решило, что это вообще не считается.

В общем, провал, эпик фэйл. Я купила столько всего и даже этого не заметила! Но не сдаюсь. В феврале кошелек — на замок!

ТЕОРИИ, ТЕОРИИ...

Лишние вещи - долой из дома!Фото: Евгения ГУСЕВА

Раз пока не удается не покупать новое, решила избавиться от старых вещей. Мода на расхламление породила целую армию коучей. Они обещают: порядок в доме равно порядок в жизни. И представляя, как мои дети и муж строятся по росту, я хватаюсь за большой пакет для мусора.

Менторы учат, как избавиться от моих вещей, за мои же деньги. Я решила, что это не высшая математика, и можно обойтись бесплатной информацией. Итак, радикальные гуру типа Дэйва Бруно уверены: человеку достаточно всего СТО ВЕЩЕЙ.

Другие приверженцы минимализма для начала советуют выкинуть сто вещей. Каждый день избавляться по одной. Не буду тянуть кота за хвост и решу этот вопрос одним днем. Погнали!

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

А корреспондент "Комсомолки" уверена: целый чемодан вещей в отпуске не нужен!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В моем гардеробе есть вещи на случай, если я похудею, потолстею, перееду в Майами, стану мужчиной или сойду с ума. В общем, легко можно набрать как минимум половину от сотни.

А ведь могу обходиться малым количеством одежды. Проверено отпусками. Вот уже несколько лет мы не берем в поездку чемоданы. Вместо них — небольшие городские рюкзаки. Чем меньше вещей, тем быстрее ты собираешь и разбираешь сумку. К тому же, авиакомпании стали брать доплату за багаж, и я с удовольствием экономлю.

Вот сколько лишних вещей нашлось в шкафу у нашего корреспондента.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

С такими мыслями я рылась в своем шкафу и набрала 42 вещи. Пару платьев можно продать. Платки и длинную юбку отнесу в церковь. Но большинство потеряли достойный вид — сдам их на переработку.

Выходя из спальни, я заметила беспорядок на каминной полке. Шкатулка с детскими резиночками, из которых дочь-подросток уже вросла, неподходящие под интерьер картина, тряпичная кукла и еще немного мелочевки — вот и дособирала до 50 вещей «на вынос». Со всем этим я расстанусь без сожаления.

Лишнее - и только с одной полки.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

РАСКУЛАЧИВАЕМ ДЕТЕЙ

50 — это половина. Где взять все остальное? Конечно же, в детской комнате! Игрушки можно выносить мешками.

— Что ты делаешь? — дети почуяли неладное, и тут же встали на защиту собственности.

— Всего-лишь навожу порядок. Игрушки, которыми вы не играете, пока переедут на балкон. Если они вам понадобятся, скажите, и я их верну обратно.

У детей слишком много игрушек, поэтому не бывает порядка.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Да, это работает. Несколько мешков игрушек пару месяцев пролежат на балконе, пока их окончательно не забудут. Вот тогда можно будет безболезненно их отдать.

Как-то выставила два мешка игрушек на сайте объявлений «Авито» с припиской «отдам даром». Уже через минуту мой телефон разрывался от звонков. Женщины упрашивали, умоляли оставить куклы и машинки именно им. Рассказывали про свою многодетность и тяжелое материальное состояние. В итоге самая многодетная и малоимущая прислала своего мужа. Мужчина в натуральной дубленке попросил вынести игрушки к его иномарке. Взял их, промычал «угу» и уехал.

Я решила, что в этот раз лучше одарю кого-то из знакомых, недавно ставших родителями. С их согласия, конечно.

Так-то лучше. Но и этого много.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

ВЫНОСИМ МУСОР, НЕ ВЫНОСЯ МОЗГ

Игрушек набралось больше 50. Вот и заветная сотня. Но я легко могу перевыполнить план.

Как в болгарской сказке «Сливы за сор». Мужик одаривал соседок фруктами из сада за мусор, который они вынесли из своих изб. А на девушке, что не смогла наскрести дома и совка, женил своего сына. Я в этой сказке та самая соседка, что наварила на зиму много-много вкусного сливового варенья.

Иду в рабочий кабинет мужа, рассказываю идею о расхламлении квартиры. Муж считает, что потребление — это двигатель прогресса.

— У меня нет лишних вещей. Не мешай работать, — категорично заявляет глава семьи и захлопывает дверь.

Иду на хитрость:

— Я только посмотрю. Хотя бы на балконе. Может, там что-то мое завалялось…

Балкон — это склад хлама, который когда-нибудь (никогда) пригодится. Велотренажер, на котором за несколько лет занимались раз 10. Гора сломанных вещей, которые еще можно починить. Банки для компотов. И гора коробок из-под всего на свете. Можно сразу подгонять грузовик.

Балкон у многих - место для складирования вещей.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Муж побоялся, что я выброшу что-то нужное и пообещал, что в ближайший выходной сам со всем этим разберется.

— Ты на кухню заглядывала? — он явно что-то задумал. — Посчитай, сколько ножей ты используешь, чтобы сделать бутерброд. Один для хлеба, другой специальный для сыра, третий для намазывания масла. И не один из них не подходит для колбасы, поэтому для нее ты возьмешь четвертый нож!

Муж был прав. И я не готова расстаться ни с одним из своих ножей. Доктор, это нормально?

МИНИМАЛИЗМ VS СЕМЬЯ

Даже собственное «добро» нужно выносить под покровом ночи. Но я спалилась. Дочь заметила мусорный пакет с картиной и тряпичной куклой, с криками вытащила их и забрала в свою комнату. Ох, тяжело быть прогрессивным человеком, когда живешь с Плюшкиными...

Расхламлением квартиры можно заняться всей семьей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ДАЛО РАСХЛАМЛЕНИЕ

* Ощущение легкости в интерьере.

* Проще делать уборку. Не надо ничего переставлять с места на место.

* Меньше вещей — меньше несанкционированных свалок в квартире.

* Отдала вещи нуждающимся, а часть продала и пополнила семейный бюджет. Как сделать это легко и быстро, читайте ЗДЕСЬ.

* Могу спокойно ходить по «Икее». Лучше не купить, чем потратить деньги и потом выбросить.

* Забота об экологии. Снижение потребления стало для меня еще одним посильным вкладом в это дело наряду с разделением мусора и использованием многоразовой сумки вместо пакетов.

* Мы решили заменять вещи эмоциями. Вместо очередной игрушки детям лучше подарить поход в игровую комнату, на каток или скалодром. Деньги, которые можно потратить на очередную сумочку, теперь откладываю на путешествие. С мужем пока эта история не прокатила. Он продолжает пополнять коллекции и уже думает заказать для них шкаф во всю стену. Но, может быть, минимализм подходит не всем?

"Избавиться от лишнего, говоришь?" Фото: Обременченко Николай

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

— Во всем должна быть мера, — говорит семейный психолог Наталья Фирсенко. — Увлекшись минимализмом, некоторые люди начинают отказывать себе во всем. Представьте себе женщину, которая годами не покупала себе никаких вещей, даже крема для рук. Последствия — низкая самооценка, депрессия.

Гораздо больше людей страдают шопоголизмом и накопительством. В некоторых случаях это настоящие психические расстройства.

Впрочем, у большинства из нас слишком много лишних вещей, которые мы купили, чтобы получить внимание других, радость, любовь, успех, счастье. Надо признаться себе, что эти вещи не дали нам ничего. Расхламление дома помогает разгрузить голову. Это хороший прием психотерапии, чтобы успокоить гнев, тревогу и другие отрицательные эмоции, избавиться от лишних мыслей.

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