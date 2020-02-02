«Нужно проводить обыски»: за что могут наказать автора объявления о продаже девочки в Челябинске

Автора шокирующего объявления о продаже девочки Маши за 5000 рублей могут найти по ip-адресу. Популярный сайт «Юла», где оно было размещено, обязан предоставить информацию о пользователе по запросу полиции, прокомментировала адвокат Анна Кудряшова.

— История вызывает бурю эмоций у меня, как матери и как человека. Сложно представить, что это была злая шутка. Кто мог это сделать? Ее сверстники вряд ли могли дойти до такого. Никто не поверит, что взрослый человек просто пошутил так, — отмечает Анна Кудряшова.

Адвокат отмечает: квалификация преступления будет зависеть от умысла.

— Исходя из практики, я подозреваю, что это покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Может быть и организация проституции. Преступление также может попасть и под статью «Торговля людьми». После того, как найдут автора объявления предстоит собрать косвенные доказательства. Например, при обыске могут найти фото или видео с детской порнографией или переписки с организаторами рабства.

Напомним, объявление провисело совсем недолго, после чего было удалено. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что будет проведена проверка.

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