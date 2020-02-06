Теории заговора и бесполезные прививки: 5 наивных вопросов о коронавирусе и ОРВИ в Челябинске

Каждую зиму в Челябинске вспыхивает эпидемия гриппа и ОРВИ. В этом году страсти накаляет новый коронавирус. Откуда берутся заразы и почему их нельзя победить раз и навсегда?

Откуда взялся коронавирус. Подкаст от радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) 00:00 00:00

Рассказывает старший преподаватель кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Светлана Андреева на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВИРУСЫ

1. Верите в конспирологические теории, что вирусы придумывают производители лекарств или страны-враги?

— Так бывает только в голливудских фильмах. Нет таких разработок, против которых можно сразу продавать лекарства. Вирусы хорошо мутируют и без нашей помощи, причем, они постоянно эволюционируют. Как только изобретут вакцину против того же коронавируса, появится что-нибудь новое.

Чем больше население, тем выше риск появления новых вирусов. Возникают в тех регионах, где высокая плотность населения и происходит частный контакт человека с животным. В природе вирусы — естественные регуляторы численности популяций, стратегия которых — убей победителя. Как только начинает избыточно размножаться один вид, возникает вирусная инфекция. Яркий пример — цветение водоемов. Сине-зеленые водоросли выделяют биологические яды, вызывают массовый замор рыб. При этом никогда не умирает 100% популяции.

Светлана Андреева преподает микробиологию, вирусологию, организацию противоэпидемической службыФото: Андрей АБРАМОВ

2. Чем принципиально отличается коронавирус?

— У людей нет иммунитета к нему. Его антигены похожи на наш белок, поэтому он легко попадает в клетки, которые воспринимают его как собственный фермент.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ ВСЕГО

3. Удалось победить оспу и чуму, почему в XXI веке нельзя победить ОРВИ и грипп?

— С оспой было легко бороться: вакцинация дала 100% эффект. Вирусы оспы хранятся в специальных коллекциях и есть опасность, что их могут использовать как биологическое оружие. Всех, кого прививали, уже находятся в зрелом возрасте, а молодым вакцину уже не ставили.

Стойкий иммунитет возникает и после вакцинации от гриппа. Просто новые вирусы появляются быстро и человек подхватывает свежий штамм. Грипп мутирует постоянно. Часто бывает, что человек одновременно заражается несколькими вирусами, ничего не чувствует потому, что стояла прививка. Тем временем вирусы между собой меняются фрагментами молекул и появляется новый вирус, у которого изменен геном.

Зараженных коронавирусом транспортируют в специальных боксахФото: Валентина ВАГАНОВА

4. Почему нельзя просто поставить вакцину, которая бы «раскачала» иммунитет и мы стали абсолютно здоровыми?

— Иммунитет начнет работать сверх сил. Представьте, что вы беспрерывно трудитесь: проходят сутки, двое, а на третьи вам становится хуже. Также с иммунитетом. Это чревато тем, что через какое-то время человек становится чувствительно к банальным инфекциям.

Наш организм и так постоянно сражается: вырабатывает антитела, клетки памяти и клетки иммунной системы — лимфоциты. Также формируется коллективный иммунитет, когда большая часть людей устойчивы к вирусу. Одно есть и обратная сторона: выживают самые патогенные вирусы, поэтому первые случаи протекаю с большим процентом летальности.

5. Почему после прививки от гриппа человек все равно может заболеть?

— Значит человек заболевает не гриппом, а ОРВИ. Разновидностей настолько много, что нет возможности разработать столько прививок. Даже коронавирус это тоже ОРВИ, он не из воздуха взялся. Вот вы разговариваете, а у вас на слизистой могут мутировать вирусы. С больше частью иммунитет справляется.

Вирусов так много, что от них не успевают делать прививкиФото: Алексей БУЛАТОВ

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