Челябинская пара с разницей в возрасте 40 лет ответила на оскорбления комментаторов

История четы Розенберг с разницей в возрасте почти 40 лет, которые сделали шокирующее признание на Первом канале, вызвала кучу откликов у челябинцев.

Мнения о союзе 29-летней Вики и 68-летнего Бориса Яковлевича разделились. Одни поддержали пару, другие, мягко говоря, посчитали, что они сошли с ума. Девушка ответила хейтерам на своей странице в соцсети:

— После публикации в КП-Челябинск мой муж получил почетный статус «дед-педофил», а я — «извращенка». Люди говорят о чем-то, не понимая сути явления. Кто такой педофил? Тот, кого тянет исключительно к детям. Алло, мне в этом году 30 лет! А когда мы познакомились мне было 22. Совершеннолетие наступает в 18.

Вике было 22 года, когда она познакомилась с Борисом ЯковлевичемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кто-то «блеснул» знаниями и сказал, что «пахнет геронтофилией». Сексолог, который исследовал данное отклонение, четко называл разницу в возрасте — не менее 50 лет. При этом геронтофила привлекает дряблая кожа, старческая худоба и так далее. Несколько лет назад я весьма тщательно изучила этот вопрос...

А КАК У НИХ?

На эстраде и в политике немало примеров пар с разницей в возрасте.

Надежда Бабкина старше своего избранника Евгения Гора на 30 лет.

Алла Пугачева старше Максима Галкина на 27 лет: шоумен частовспоминает, как в детстве смотрел Примадонну по телевизору.

Президент Франции Эммануэль Макрон младше своей жены на 25 лет.

Глава Белого дома Дональд Трамп старше своей супруги Мелании на 24 года.

А чем хуже простые люди, раз любви все возрасты покорны?

МНЕНИЕ 1: «НАМИ ДВИЖУТ КОМПЛЕКСЫ»

Семейный психолог Наталья Барашкова:

— Главное, чтобы было хорошо обоим. С точки зрения психологии, в любых отношениях есть своя подоплека. Не просто так психика выбирает себе партнера старше или младше: кто-то ищет отца/мать, кто-то отыгрывает позицию «я главный».

Имеет место быть и непринятие своего возраста. Окружая себя более молодыми друзьями, сексуальными партнерами человек как будто пытается обмануть время. Есть примеры, когда люди в 20 лет выбирает 20-летнюю, а потом в 40 снова женится на 20-летней.

По мнению психологов, муж и жена должны быть в одном поколенииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывает такое, что встречаются две «болезни»: одному из партнеров нужен «папа»/«мама», другому — «ребенок». Тогда ради Бога! Кстати, даже у ровесников такие механизмы работают. Как говорил Адлер, нами движут комплексы. Нам кажется, что это большая великая любовь, на самом деле это может быть большой комплекс.

На мой взгляд, разница в возрасте должна быть не более 20 лет, если они хотят вместе прожить и состариться. Чем больше разница в возрасте, тем сильнее разница в менталитете и воспитании. Представьте: один вырос в СССР, другой в мире гаджетов. Но, здесь все индивидуально.

МНЕНИЕ 2: «НЕ ХВАТИЛО ЛЮБВИ ОТЦА»

Психолог, сексолог Инна Глуз-Широкова:

— На мой взгляд, приемлемая разница в возрасте между партнерами 12 лет, причем в обе стороны — то есть когда они находятся в одном поколении. Тогда социальные интересы, биологическая совместимость и психологические потребности относительно равные.

Когда человек выбирает партнера разницей больше 20 лет, это психологический запрос на детско-родительские отношения.

Все кроется на детской травматике. Молоденькую девушку привлекает солидный, умный мужчина. Кого она ищет за этими прилагательными? Папу. Так как внутри нее не сформирована внутренняя опора. У нее либо не было папы, либо он недостаточно участвовал в ее воспитании.

Разочарованность в ровесниках тоже имеет свои основы: у нее были определенные ожидания, они не совпали и тогда она переключается на мужчин, которые дают ей ту реальность, о которой она мечтает.

Если в паре есть согласованность, договоренность и этот союз счастливый, детям будет хорошо. Не важен возраст, важно отношения между супругами и отношения к ребенку. Если он видит, что пара активный играет в футбол, не будет воспринимает его как старика. Дети могут стесняться своих родителей по любым причинам: возраст, внешность, статус.

Девушки, которые росли без отца, часто ищут опору в будущем мужеФото: Влад КОМЯКОВ

МНЕНИЕ 3: «ДАЛЬШЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОНФЛИКТ»

Психолог Вадим Морозов:

Точка зрения психологии, если люди любят друг друга и договорились, как они будут жить друг с другом, не важно сколько им лет. В таких парах может случиться такая ситуация, что, прожив лет пять или десять, женщина обнаруживает, что она подросла внутренне и ей не нужны такие доминирующие отношения. Тогда возникают конфликты. И тут важно перестраивать договоренности, которые случились в начале.

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