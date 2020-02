Грешник с венком из гвоздей, чувственные красавицы и парень в лепестках: 17 лучших фото января из Челябинска

Крупнейшее на Урале творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» собрало лучшие снимки января. Предлагаем посмотреть их и почитать предыстории, а также узнать, в чем авторская задумка. Иногда закулисье не менее интересно, чем сам спектакль.

Фотограф: Сергей Степанов

Модель: Паша Муромец

Грим: Эльвира Третьякова

Автор об идее. Эта серия называется «Исповедь грешника». Сложность была в том, чтобы показать эмоции грешника и боль, но у нас все получилось. Этой работой мы хотели сказать, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника — будущее.

Фотограф: Никита Шульц

Модель: Дарья Горолевич

Автор об идее. Я хотел показать, насколько чувственной и нежной может быть женская натура. Во время съемки был ужасный мороз и ветер. Кадры сделал за две минуты. 6 щелчков — 6 фото.

Фотограф: Екатерина Вернер

Модель: Елена Гетте

Автор об идее. Для меня каток всегда был романтическим местом. И очень хотелось показать контраст холодной погоды и теплых чувств.

Фотограф: Евгений Мельничук

Модель: Анастасия Ефремовцева

Автор об идее. Серия называется Black on gray (Черный на сером). Я хотел показать красоту девушки, а также добавить на фото немного драйва и рок-н-ролла. Основной идеей было сделать акцент на персонаже съемке и передать его настроение, поэтому я выбрал лаконичный серый фон.

Фотограф: Александр Гелич

Модель: Anuta Seifer

Макияж, грим: Натали Лежнина

Автор об идее. Это косплей на героя романа Стивена Кинга — клоуна Пеннивайз. Хотели просто воссоздать культового героя. Вся заслуга по данной работе принадлежит девочкам, которые все это сделали — я лишь только запечатлел.

Фотограф: Леся Леготина

Модели: Karina Suppes и Ксюша Мехонцева, модельное агентство Models

Макияж: Екатерина Просвирнина

Стилист: Диана Егиазарян

Прическа: Оля Охотина

Автор об идее. Серия называется With Russia from Love (О любви к России). Один из портретов взяли на обложку февральского номера журнала о моде Jadwiga. Нам хотелось донести до зрителя, что красота она ближе, чем кажется. Что народные «морозки» это тоже стильно. Паблики во «ВКонтакте» о фотографии, крайне перенасыщены современными съемками стрит, хотелось выделиться и отличиться. Эта серия вызвала споры в комментариях. Не все разделили наш взгляд, в основном люди поделились на два лагеря: кто в восторге, и кто не доволен, и не понял нашей идеи.

Фотограф: Кирилл Салимов

Модель: Алена Украинская

Автор об идее. Я учусь в автошколе ДОСААФ на Российской. Каждый раз, когда выезжаю на машине из ворот автошколы, еду по улице в сторону ЧГРЭС, смотрю на эти старые покосившиеся домики, в мою голову приходят зрительные образы. Один из таких зрительных образов я и постарался выразить при помощи фото. Во время съемки немного мешали местные жители, бросающие косые взгляды и стремящиеся попросить сигарету, мелочь, узнать время, просто завести бессмысленный диалог. Но без этого было бы скучно.

Фотограф: Евгений Лежнин

Модель: Зина Ишхаева

Автор об идее. Серия называется In the dark of love (Во тьме любви). В кадре используется композиционный прием с отражением, также есть хороший объем за счет хорошего света, таким образом фотография выглядит дорого, художественно. Свадебные снимки это не всегда светлые, белые залы с мягким светом, можно сделать крутые, нестандартные кадры и в темном лофте.

Фотограф: Вера Арбузова

Модель: Анюта Рахимова

Макияж: Оксана Харламова

Прическа: Анна Воронина

Автор об идее. Серия называется «Шафрановая Индия». Челябинск город, который все считают серым, но он таит в себе такие места, которые не всем открываются. И они красивы. В этом городе можно снять фотографии, как будто вы уехали в Италию или в Морокко, или в Индию. Этот снимок сделан в одном из городских ресторанов.

Фотограф: Антон Жилин

Модель: Настя

Автор об идее. Просто хотел показать красоту.

Фотограф: Алексей Выдрин

Модель: Mloam Bloam

Автор об идее. Работа называется «Один на один». В ней говорится о том, насколько интересен мир Луны.

Фотограф: Антон Журавлев

Модель: Татьяна Золотова

Автор об идее. Серию кадров я назвал «MYSTIC» (Мистика). Мы старались создать мистическую атмосферу и показать, что по ту сторону зеркала может существовать другой мир.

Фотограф: Максим Грачев

Модель: Полина Стрелец

Автор об идее. Снимали в городе, просто идя по улице и заглянув в парк. Я хочу показывать в своих фотографиях настоящие чувства, эмоции и естественную красоту.

Фотограф: Анна Салафутдинова

Модель: Анюта Рахимова

Автор об идее. Название фото «Глаза в глаза со страхом». Идея такова — нужно жить без суждений. Часто в современном мире люди осуждают лишний вес, шрамы, стиль одежды и т.д. В век Instagram это особенно актуально. Есть четкое разделение: пушистые котята — это хорошо, рептилия — фу, противно, плохо. На этом примере можно увидеть, как в жизни люди судят по внешности, навязывая идеалы из своего ограниченного мира. На этой съемке мы решили «дать шанс» тем животным, на которых мозг кричит: «Фу, страшное, не буду это трогать». А что там внутри? За оболочкой? Живое существо, которое так же, как я не знает, оно не красивое или нет.

Модель: Павел Тюрин

Макияж: Мария Рыжих

Автор об идее. Я бы назвала это фото «Красота — это мужество быть собой». Хотелось посмотреть на мужской портрет с другой стороны. Не люблю грубость и брутальность. Референсом этой серии являлась девушка, облепленная лепестками — красиво, но не хватало изюминки. Думаю мы ее нашли, точнее его.

Фотограф: Ольга Галицына

Модель: Katerina Vesna

Автор об идее. Серия называется «Огни». Мы просто хотели передать праздничное настроение в городе, показать как было красиво новогоднее украшение.

Фотограф: Олег Наумов

Модель: Влада Швецова

Макияж: Любава Хоранова

Редакция благодарит Евгения Крамаренко за помощь в подготовке материала.

