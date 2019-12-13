Красивые девушки, купания в молоке и нуарные парни: лучшие фото ноября из Челябинска

В Челябинской области несколько лет развивается крупнейшее в округе творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала». TFP — это вариант творческого союза, когда фотографы, модели, парикмахеры и визажисты объединяются рад искусства.

КП-Челябинск поддерживает сообщество, потому что сегодня — это едва ли не единственное активное объединение творческих людей в южноуральской столице. Показываем семь лучших работы ноября, а также работы, достойные упоминания.

Фотограф: Арина Савина

Автор о работе. Название: «Из Челябинска в Голливуд за 60 минут». Не обязательно иметь звезду на Аллее славы, чтобы выделяться из толпы. Проблема, что мы откладываем жизнь на потом, до удобного момента. Когда сами можем погрузиться в ту жизнь, которую хотим. Например, в жизнь суперзвезды. Хотя бы на один час съемки.

Фотограф: Константин Голев

Автор о работе. Под впечатлением от просмотра фильма, мне пришла идея воссоздать, на сколько возможно, тот образ Джокера, которого мы видели ближе к концу картины — бесстрашного и самоуверенного. Поэтому не было целью передать что-то новое, это косплей на персонажа. Лучшим фото серии я выбрал кадр, где Джокер сидит, запрокинув голову назад. Фото максимально выражает состояние героя.

Было большое количество отзывов о фотографии, мнения разделились впрочем, как и о самом фильме, тем самым к данной работе равнодушных не осталось, а значит, я надеюсь, что посыл образа и сама фотосессия получилась. Благодарность актеру Руслану Шарапову за отзывчивость к творческой идее и талантливую игру, а также Марии Пестовой за потрясный грим.

Фотограф: Элла Касимова

Автор о работе. Мне хотелось провести съемку с цветами, но не совсем банальную. В голове был чувствительный легкий образ. Нашла подходящую модель с веснушками, которые чудесно дополнили мою идею. Получилась нежная нимфа.

Фотограф: Максим Макаров

Автор о работе. Здесь нет глубокого смысла. Обновление модельных тестов. Что было из одежды, то и использовали. Просто комбинировали и если нравилось — снимали.

Фотограф: Дмитрий Иванов

Автор о работе. Эти портреты были сняты во время школьных каникул. Мы с моделью Натальей пытались показать, что чувствует школьник в начале четверти и в конце. Задача была показать изнуренного школьника. Мама девушки нашла настоящую советскую форму, которая удачно подошла по размеру.

Лучший кадр — нейтральный классический портрет школьницы. Он может существовать отдельно от серии. Один этот снимок имеет больше веса, чем вся серия.

Фотограф: Сергей Степанов

Автор о работе. Это кадр из серии которая изначально планировалась как нуарный детектив. Хотелось поснимать графичный, мрачный образ, рассказать небольшую историю. Для съемки мы искали место в Челябинске, подходящее по духу к нашей задумке и не похожее на то, что видят горожане ежедневно. В результате съемки получилась история, напоминающая комиксы.

Фотограф: Люба Денисенко

Автор о работе. Была единственная задумка: показать, что красота может быть разной. В современном идеализированном мире многие привыкли понимать, что женская красота — это стройность, строгие черты лица. Шаблон, зачастую не соответствующий реалиям. Через наши фотографии мы решили напомнить, что сколько людей, столько и вкусов, и кто-то любит наоборот пышные формы и кругленькие щечки в девушках. Это ведь не означает, что те некрасивы.

Этот кадр один из любимых в серии потому, что в этот момент модель не старалась позировать, а раздумывала о чем-то своем, и отражается в ее глазах и лице в целом

Какие работы также отметили

Фотограф: Иван Васильев

Автор о работе. Съемка была в спортивном стиле. Прошла максимально просто и легко. И при этом вышел хороший результат. Больше всего понравилась эта фотография (в коллаже справа — прим.ред.).Я думаю что по большей части из-за направления света она выделяется чуть больше остальных. Хочется всматриваться в детали и изучать фотографию.

Фотограф: Олеся Легович

Автор о работе. Не часто встретишь интересные работы с мужским героем в кадре. Моей задачей было показать не просто мужичка стоящего красиво и по мужски. А именно чтобы прослеживалось настроение и характер у работ. Внутренний мотив героя на съемке звучал так: «Ты недавно потерял работу и конечно расстроился от этого, навалилось еще множество других проблем жизненных, которые внутри что то нарушили». Такое настроение и добавили интересности снимкам.

Фотограф: Элла Касимова

Автор о работе. Люблю эксперименты и съемка в ванной один из них, который вышел вполне удачно, на мой взгляд. Хотелось сделать без пошлости и обратить внимание на удивительную нежность женской красоты, подчеркнув это цветами в молоке.

Фотограф: Даниил Дубровский

Автор о работе. Главной задачей ставили — сделать красиво, женственно и нежно, а так же не банально. Выбрали светлую студию, белое белье и для контраста использовали дольки ярких фруктов. А банальность мы обошли смелыми ракурсами, которые, зачастую, не используются. Этот кадр считаю лучшим, потому что он наилучшим образом отражает цель — нежно и красиво. Хотя и можно приплести сюда экологию, т.к. молоко ведь выводит из организма вредные токсины, а в рамках Челябинска лишь такими ваннами и остается спасаться.

Фотограф: Антон Криухов

Автор о работе.Иногда готовлю одну съемку по две недели, сначала тренируюсь на манекенах в подсобных помещениях, как не смешно это звучит, но потом позволяет быстро и по плану провести часовую съемку с отработкой не менее пяти образов, т.е. у модели уже есть четкий план по 10 мин на каждый образ с распечатанными образцами, как она встанет и что будет делать. Кто-то возможно скажет что здесь нет творчества и вдохновения, но для меня модель это инструмент получения результата.

Фотограф: Денис Иванов

Автор о работе. Посмотрите на фото. Вы увидите, что девушка просто держит книжку, явно ее читает. В наше время гаджетов, это редкость, особенно среди молодежи. Тут очень классная работа визажиста и мастера по прическам, потрясающий взгляд модели, во взгляде котором уже целая книга. Этой серией я хотел показать нежность, красоту и легкую сексуальность. По общепринятым меркам в мире фото, часто понимается сексуальность только в ню или будуарной съемке. Вот как раз, на данной серии снимков есть нежность, интерес и ненавязчивая эротичность.

Фотограф: Вера Поспелова

Автор о работе. В этой серии фотографий старалась показать индивидуальность модели, его естественность. Без наигранности и глянцевого лоска. Самое интересное не то, что на него надето, а кто он. Его мысли, переживания.

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