Дама в будуаре, плохая монашка и рыжая воительница на коне: смотрим лучшие фото декабря

Можно долго нахваливать достижения промышленности и бизнеса в своем регионе, но как ни крути, главным богатством и самым ценным ресурсом являются люди. КП-Челябинск верит, что наши гении места дают фору многим. Поэтому вот уже третий месяц мы проводим виртуальную выставку сообщества TFP Group. Это крупнейшее на Урале объединение фотографов, моделей и прочих людей искусства, которые создают восхитительные кадры.

Предлагаем посмотреть лучшие фото декабря 2019 года. Присоединяйтесь к сообществу во «ВКонтакте», начинайте творить, и о вас напишет «Комсомолка».

Фотограф: Владислав Оплетаев, Шадринск.

Модель: Екатерина, Челябинск.

Автор об идее. Была идея снять веселую историю с крысой. Показать что крысы довольно милые животные. Тем более они символ нового 2020 года. Довольно сложно снимать с крысой, так как зверек постоянно двигается и не сидит на месте.

Фотограф: Олег Наумов, Челябинск.

Модель: Наташа Тихомирова, Москва.

Автор об идее. Серия названа «M O S C O W», потому что снята в Москве. Я не фанат мысли о том, что в каждой серии должна быть какая-то мозговая нагрузка. Фотография, в первую очередь, визуальный элемент.

Внезапно первой проблемой был образ, ибо с моделью друг другу мозг проели на тему того, что и как надеть. Потом погода. Резкое похолодание, как только нам необходимо снимать — стабильный момент. И как главное — выгоняют отовсюду. От домов, из магазинов. Из метро выгонял полицейский, пока сотрудники метро выглядывали из-за его плеча. На самом деле, очень много внимания со стороны прохожих, на телефон снимали все, кому не лень, что тоже может кому-то казаться трудностью.

Фотограф: Антон Жилин, Челябинск — Санкт-Петербург .

Модель: Кристина.

Автор об идее. Кадр назвал «Стирка». Хотел показать нелегкую трудовую жизнь деревенских девушек. При съемке не подумал положить одежду в тазик, пришлось фотошопить.

Фотограф: Олеся Легович, Челябинск.

Модель: Ольга Шаханская, Челябинск.

Автор об идее. Серия называется «НеМонахиня». Хотел показать пару грешков народонаселения. Трудно было собрать образ воедино. Когда внутри появился посыл «надо реализовать», трудно было найти визуальные примеры. Затем искала костюм. И уже после модель. Оля, думаю, очень органично вписалась.

Следующие кадры не прошли по количеству лайков, но достойны упоминания.

Фотограф: Александр Киселев, Челябинск

Модель: Валерия Половинчик, Челябинск

Автор об идее. Мы с Лерой хотели создать клевые позитивные карточки. У меня заранее готов набор идей — дабы не топтаться в точке обсуждения.

Фотограф: Алена Ло, Челябинск

Модель: Галина

Автор об идее. Название серии фотографий «Женщина. Облака. Громовой. Птицы». Идея: раскрытие своего внутреннего героя: кем хочешь себя почувствовать, позволить себе это прожить. При обработке появились чрезмерные блики от вспышки на коже, на съемке колье ручной работы плохо было закреплено, слетело, и бусинки разлетелись по полу. Нам пришлось их все искать, чтобы вернуть колье в целости и сохранности.

Фотограф: Александр Васильев, Челябинск

Модель: Маша

Автор об идее. Название серии фотографий «Поздняя осень». Этой съемкой я хотел показать контраст молодой красивой девушки с зимним пейзажем захолустной местности. При этом вписать модель в цветовую гамму и передать настроение одиночества.

Фотограф: Евгений Мельничук, Челябинск

Модель: Мария Шепелева, Челябинск

Автор об идее. Трудностей при работе над серией не возникло никаких, все участники съемки с энтузиазмом включились в процесс, каждый привнес что-то свое.

Фотограф: Карина Шнайдер, Челябинск

Модель: Виктория Кузенкова, Челябинск

Автор об идее. Название серии фотографий «Храбрая Сердцем». Мультфильм вдохновил меня на создание этой серии. А именно храбрость девушки. Умение побороть свой страх. Хотела сказать,чтобы все девушки были уверены в себе. Страх — это наш враг. А также хотелось создать что-то обычное. То, что нельзя увидеть в повседневной жизни.

Было холодно. Пытаешься нажать на кнопку фотоаппарата, выставить правильные настройки, а рук уже совсем не чувствуешь. Такая же ситуация и с моделью. Нужно побороть холод и прочувствовать всю съемку . Быть с головой в образе. Думаю, мы хорошо справились, не смотря на погодные условия и страх.

Фотограф: Павел Ребрук, Екатеринбург

Модель: Светлана Баженова, Екатеринбург

Автор об идее. Название серии фотографий «Танцы с тенями», по мотивам балета «Щелкунчик». Работа танцоров всегда прекрасна, тем более, если это балет. А верная постановка света и теней лишь подчеркивает детали и передает настроение. Самое интересное и сложное — подчеркнуть женскую красоту и пластичность танца в студии, а когда в распоряжение получаешь четыре источника постоянного света — нет пределов фантазии. Мы решили выбрать именно эту часть съемки за основу серии. Очень рад, что есть модели, которые верят и не требуется передавать рисунками те образы и постановки, что уже сформированы в голове. Самое сложное, как всегда, выбрать лучшие кадры.

Фотограф: Тимофей Ершов, Магнитогорск

Автор об идее. Название серии фотографий «Вдохновленные тишиной». Пленочная фотография и минимализм прекрасно работают вместе. Сорвал спину, перетаскивая для каждого кадра кучу реквизита.

Редакция благодарит Евгения Краменко за помощь в подготовке материала.

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