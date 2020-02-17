Пранкеров из Челябинска наказали за «расстрел пациента с коронавирусом»
Недавно в социальных сетях появился видеоролик, снятый в челябинском парке имени Гагарина. Два человека в защитных комбинезонах несут парня. Тот дергает руками и ногами. Потом вырывается и кидается на прохожего. Тогда врач достает пистолет:
— Бах! Бах!
Пациент падает на снег и замирает. Прохожий в шоке.
— Это снотворное, не бойтесь, — объясняют ему.
В ЗАРАЖЕНИЕ ЛЕГКО ПОВЕРИТЬ
Этим роликом пугали не только случайных прохожих, но и подписчиков соцсетей. Как и весь мир, Челябинск переживает коронафобию. В городе много студентов и бизнесменов из Китая. Оттого и в заражение коронавирусом легко поверить. Тем более, что за пару дней до инцидента в регионе открыли карантинные центры для приехавших из Поднеьесной.
ВМЕСТО АРЕСТА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ШТРАФА
КП-Челябинск удалось связаться с одним из авторов видеоролика. Молодой человек (он попросил себя не называть — ред.) рассказал, почему решился на такой флешмоб.
— Мы хотели привлечь внимание к проблеме: к нехватке медицинских масок в аптеках, к недостатку информации по коронавирусу. Мы не собирались пугать земляков или смеяться над острой темой. Просто поставили социальный эксперимент, — рассказал пранкер.
Но в полиции региона выходку пранкеров поняли с точностью до наоборот. Авторы видео — челябинцы 26 и 28 лет — были задержаны. На них составили протоколы за мелкое хулиганство.
Им грозило 15 суток ареста. Шутника из Москвы за аналогичный розыгрыш арестовали на 30 суток. Однако Центральный районный суд оказался гуманным — судья ограничилась штрафом по одной тысяче рублей каждому.
Эти меры, возможно, остановят желающих посмеяться. А их немало. В январе в Магнитогорске пранкеры в химзащите пронесли по улице «больного» коронавирусом. Между тем, в Челябинской области нет случаев заражения новой опасной болезнью.
Пранкеры пугают прохожих больным с коронавирусом.Видео: Апрель_ независимая журналистика/vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU