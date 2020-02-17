Управление образования Челябинска: сколько уроков должны задавать школьникам во время карантина

Карантин стал испытанием для родителей школьников. Кажется, у некоторых уже сдают нервы.

— Сколько можно? Я устала каждый вечер объяснять темы за всех учителей! В конце концов, это их работа! — не выдержала одна из мам в чате нашего класса.

Больную для родителей тему подняли и в соцсети.

— Уважаемые педагоги, это вы с нашими детьми на карантине. А мы работаем в прежнем режиме. Давайте детям домашнее задание, посильное им. А то столько задаете, да еще и двойками пугаете! — написала мама школьника в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

Родители делают уроки с детьми. А если детей-школьников несколько?!Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

СКОЛЬКО ЗАДАЮТ СЕЙЧАС

Рассказывают родители и дети:

— Сегодня 17 номеров по алгебре... — написала в ВК Кристина Гаязова из Копейска.

— 14 тренировочных заданий, плюс контрольные задания по три штуки два варианта... — рассказала Наталья Исхакова в группе «Комсомольская Правда» в ВК.

— Задают даже по ИЗО! Но больше всего — конечно, по русскому и математике. Помимо обычных заданий, учитель велела еще и в обязательном порядке решать олимпиады на специальном сайте, — рассказала моя подруга Анна Крылова, чей сын учится в третьем классе.

— В обычные дни по русскому языку задают одно — два упражнения в день, а во время карантина — по четыре — пять. А ведь это только по одному предмету! — пожаловалась моя дочь, которая учится в пятом классе самой обычной средней школы.

И как ж раньше ученики и учителя обходились без электронных дневников, да и вообще компьютеров!?Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ВОТ РАНЬШЕ БЫЛО...

Во время карантина учебный процесс не останавливается. Но...

— Получается двойная нагрузка: домашняя работа плюс классная. Когда мы учились, не было электронных дневников, и в карантин нас никто не загружал. Все успевали нагнать с помощью учителей после выхода с карантина! — высказалась в группе «ВКонтакте» Катерина Власова.

В паблике «Комсомольской Правды» в ВК — более сотни комментариев на эту тему.

— Моя мама не сидела со мной вечерами, делая домашнее задание. Если не прогуливаешь, то все предметы были понятны. Была система продленок для тех, кто болел или хочет уроки с учителем сделать. Причем, бесплатно! — вспоминает читательница КП-Челябинск Анна Башмакова.

И даже педагоги советской закалки с этим согласны:

— Зачем в карантин задают и классную, и домашнюю работу на дом? А потом после карантина скажут, что раз темы пройдены, пишем по ним контрольные. Неужели это называется обучением? Я сама учитель, уже на пенсии. И я против такой системы обучения. Вернее это уже давно не обучение, а услуга «выдача материала». А как дети поняли, это уже их проблемы. Ведь именно так сейчас некоторые учителя и говорят детям. Печально, — написала Надежда Гавриленко.

Впрочем, некоторые пользователи соцсети уверены: мамы и папы, которые жалуются на «домашку», виноваты сами! Надо было приучать детей к самостоятельности, чтобы не делать уроки вместе с ними и, тем более, за них.

Некоторые учителя проверяют домашнее задание по скапу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«Самостоятельное изучение новых тем недопустимо!»

— Ученики не посещают образовательное учреждение во время ограничительных мероприятий, но учебный процесс продолжается, — комментируют в Управлении образования Челябинска. — Школьники во время карантина выполняют задания педагогов.

При этом объем домашних заданий по всем учебным предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:

во 2-3 классах — 1,5 часа,

в 4-5 классах — 2 часа,

в 6-8 классах — 2,5 часа,

в 9-11 классах — 3,5 часа.

Обучение в 1 классе проводится без домашних заданий.

Кроме того, рекомендовано исключить домашние задания, для выполнения которых нужны технические средства. Например, что-то распечатать, просмотреть презентацию, снять на видео и т.д..

Самостоятельное изучение новых тем в качестве домашнего задания недопустимо!

Данные рекомендации были направлены во все школы. Администрация школы обязана осуществлять контроль за объемом и содержанием домашнего задания.

Если родители не согласны с тем, сколько задают их детям, они могут обсудить это с педагогом или директором учебного заведения. В случае, когда не удается решить проблему внутри школы, можно обратиться в Управление образования.

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