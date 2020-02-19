2020-02-19T16:24:14+03:00
Общество

«Свободу попугаям!»: жители Челябинска возвращаются домой из карантина по коронавирусу

Мы узнали, как они чувствуют себя и как пережили 14 дней изоляции
Валентина ВАГАНОВА
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Дениса и Леру, как и еще больше сотни россиян, экстренно вывезли из Уханя во время вспышки эпидемии. Фото: Валерия ЛазареваДениса и Леру, как и еще больше сотни россиян, экстренно вывезли из Уханя во время вспышки эпидемии. Фото: Валерия Лазарева
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Санаторий «Градостроитель» под Тюменью 19 февраля опустел. Карантин по коронавирусу закончился, гости разъезжаются по родным городам. Две недели россияне, эвакуированные из охваченного эпидемией Китая, не выходили из комнат. Ежедневно их осматривали медики. Ни у кого опасного вируса не нашли, все здоровы.

С карантина в разные города возвращаются более 140 человек. Восемь из них едут в Челябинск.

— Мы сейчас в поезде. У нас все хорошо. Из комнаты мы вышли со словами «Свободу попугаям!». Выписка фактически проходила так: мы спустились, поблагодарили прекрасный персонал и загрузились в автобус, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Валерия Лазарева.

Челябинцы, эвакуированные из Китая, покидают карантинный центр в Тюмени.Видео: Валерия Лазарева

Лера и ее парень Денис Долбнев — музыканты. Выступают в отелях по всему миру. В Китай приехали в сентябре по работе. А когда началась эпидемия, их отель отдали под нужды армии и военных медиков.

— Для нас было не сложно находиться на карантине. Мы просто работаем и живем в отелях, для нас это привычно. В поезде с нами едут еще двое челябинцев. Отмечаем окончание карантина, разговариваем, мы же не имели возможности пообщаться.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, как только персонал проводит последнего гостя, в санатории начнется дезинфекция. Пока на карантин больше никого не ожидается.

По последним данным, число погибших от коронавируса в мире перевалило за две тысячи человек. С 20 февраля Россия закрывает въезд для граждан КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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