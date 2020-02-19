«Свободу попугаям!»: жители Челябинска возвращаются домой из карантина по коронавирусу

Санаторий «Градостроитель» под Тюменью 19 февраля опустел. Карантин по коронавирусу закончился, гости разъезжаются по родным городам. Две недели россияне, эвакуированные из охваченного эпидемией Китая, не выходили из комнат. Ежедневно их осматривали медики. Ни у кого опасного вируса не нашли, все здоровы.

С карантина в разные города возвращаются более 140 человек. Восемь из них едут в Челябинск.

— Мы сейчас в поезде. У нас все хорошо. Из комнаты мы вышли со словами «Свободу попугаям!». Выписка фактически проходила так: мы спустились, поблагодарили прекрасный персонал и загрузились в автобус, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Валерия Лазарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/761792" frameborder="0"></iframe> Челябинцы, эвакуированные из Китая, покидают карантинный центр в Тюмени.Видео: Валерия Лазарева

Лера и ее парень Денис Долбнев — музыканты. Выступают в отелях по всему миру. В Китай приехали в сентябре по работе. А когда началась эпидемия, их отель отдали под нужды армии и военных медиков.

— Для нас было не сложно находиться на карантине. Мы просто работаем и живем в отелях, для нас это привычно. В поезде с нами едут еще двое челябинцев. Отмечаем окончание карантина, разговариваем, мы же не имели возможности пообщаться.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, как только персонал проводит последнего гостя, в санатории начнется дезинфекция. Пока на карантин больше никого не ожидается.

По последним данным, число погибших от коронавируса в мире перевалило за две тысячи человек. С 20 февраля Россия закрывает въезд для граждан КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса

Раньше анализы проводили в Новосибирске (подробнее)

В Челябинске придумали оберег от коронавируса

На амулеты от китайской заразы уже есть спрос (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10