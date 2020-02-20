2020-02-20T10:56:54+03:00
Общество

В Челябинской области 20.02.2020 поженится рекордное количество пар

Эта дата стала самой популярной у молодоженов в этом году. На втором месте - 22 февраля, на третьем - 29 февраля
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинской области в четверг, 20 февраля, будет чуть ли не парад невест. Более 200 красавиц наденут свадебные платья и пойдут под венец.В Челябинской области в четверг, 20 февраля, будет чуть ли не парад невест. Более 200 красавиц наденут свадебные платья и пойдут под венец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ЗАГСах Челябинской области свадебный бум — в красивую дату 20.02.2020 решили расписаться 276 пар! Кто-то скажет, четверг не самый удобный день для свадьбы, гостям пришлось брать отгулы на работе. А молодожены, похоже, наоборот все предусмотрели — гулять можно почти неделю, впереди же праздничные выходные.

Этот февраль вообще богат на красивые даты: 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020). Еще очень редкая и необычная дата 29 февраля. Влюбленные, поженившиеся в этот день, будут отмечать годовщину раз в четыре года.

— На субботу 22 февраля подано 227 заявлений по области. Для сравнения, 2 февраля было зарегистрировано 88 браков. А 20 февраля всего четыре. На 29 февраля подано 86 заявлений, — рассказали КП-Челябинск в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Каждое 20 число месяца в этом году будет красивой датой для свадьбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждое 20 число месяца в этом году будет красивой датой для свадьбы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А какие еще красивые даты впереди?

Сотрудники ЗАГСа говорят, в 2020 году 20 число любого месяца будет красивой датой. Например, ближайшая 20.03.2020. Главное помните — на красивые даты большой спрос. Если решили сыграть свадьбу в одну из них, успейте застолбить место на регистрацию. Подавать заявление можно не позднее чем за месяц. А максимальный срок — за год до свадьбы.

Кстати, КП-Челябинск дарит влюбленным свадьбу «под ключ». Банкет, платье невесты и костюм жениха, мальчишник и девичник, услуги салонов красоты и многое другое — за наш счет! Скорее подавайте заявку на участие. Заявки принимаются до 30 апреля.

НА ЗАМЕТКУ

Как НЕ развестись:

Советы влюбленным от челябинского психотехнолога Елены Саввы.

• Помнить (особенно в минуты кризиса), что вы вместе, потому что любите друг друга.

• Помнить, что все поступают из лучших побуждений, даже если кажется иначе.

• Помнить, что развод — крайняя мера, которая будет стоить вам здоровья (75 баллов по шкале стресса, притом что смерть близкого — 100 баллов), денег, времени на восстановление. Отпечаток останется на всю жизнь. Почти в 90% случаев нерешенные проблемы первого брака проявляются в следующих отношениях.

• В любой ситуации оставаться в отношениях. Не убегать, а искать общие решения.

• В критической ситуации не жаловаться друзьям или родителям. Этим можно только навредить. Лучше обращаться к психологам. Во всем цивилизованном мире это стало обыденной практикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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