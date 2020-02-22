Мама спасенного мальчика не хотела встречаться с родителями погибшего героя из Копейска

Историю 13-летнего Димы Новоселова знает вся страна. Школьник ценой собственной жизни спас тонущих в ледяной воде детей. Родителей парня пригласили на «Первый канал». Этот выпуск программы «Мужское и женское» вышел накануне Дня защитника Отечества и был посвящен героям.

— С удивительным фактом мы столкнулись, готовя эту программу. Оказывается, люди, которых когда-то кто-то спас, не очень-то и готовы благодарить своих спасителей, — с таких слов начала ведущая.

Это относится и к истории Димы. Но обо всем по порядку.

КАК ВОСПИТАЛИ ГЕРОЯ

В комнате Димы Новоселова. Фото: кадр из программы «Мужское и женское» на «Первом канале».

Дима родился на Камчатке, куда Новоселовы попали по распределению. Глава семьи — военный. Мальчишка рос активным, смелым и нравился всем вокруг. С первого класса занимался тхэквондо. Когда старший лейтенант Александр Новоселов пошел на пенсию, семья переехала в Копейск. Там Дима ходил в военно-патриотический клуб, занимался рукопашным боем, выступал на соревнованиях. А еще он собирал модели военной техники и мечтал стать летчиком. Его воспитывали настоящим мужчиной.

Дима Новоселов с отцом с сестренками. Фото: Архив председателя Совета родителей КопейскаАндрея Горланцева.

— В комнате Димы все осталось также, как и было, когда он ушел. Как будто он до сих пор здесь, с нами, — говорит папа Александр.

Мама, кажется, не может вымолвить и слова — по щекам сразу текут слезы.

ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ

Родители Димы Новоселова на телевидении. Фото: кадр из программы «Мужское и женское» на «Первом канале».

24 мая 2019 года у сестры Димы был выпускной. Родители были с ней, а парень — в школе. Он забыл ключи от дома и после уроков решил подождать родных, гуляя с друзьями. Они пришли к карьеру с водой. Точнее, это затопленная шахте. Глубина — 32 метра.

— Там играли дети. Как говорят, под ними обвалился грунт. Они упали в воду, — рассказывает Александр. — Дима сразу же разделся и солдатиком прыгнул к утопающим. Он подтолкнул детей к тому месту, откуда их можно было вытянуть, и другие ребята с берега помогли им подняться.

Эти ребята Никита и Ксения тоже приехали на передачу.

— Мы сидели на полянке и смотрели, как играют дети, — вспоминает Ксения. — Они что-то увидели в воде и пытались это достать. Мы их отговаривали, но они все равно полезли. Так два мальчика упали в воду. Когда Дима прыгнул их спасать, дети повисли на нем и, получается, начали его топить. Мы пытались ему помочь, протягивая руки и палки. С нами еще была Рита. Она сорвалась и упала в воду. Дима передал ей детей, и она плыла с ними. Мы вытянули Риту с детьми на берег. А Диму больше не увидели.

Ребята сразу вызвали спасателей.

КТО ВИНОВАТ?

Встреча родителей Димы со спасенным им мальчиком и его мамой. Фото: кадр из программы «Мужское и женское» на «Первом канале».

Родители Димы впервые встретились со спасенным им мальчиком Данилой и его мамой Юлией. Если бы не программа, куда их пригласили, возможно, это не произошло бы никогда. Юлия поблагодарила Новоселовых за их сына-героя и выразила соболезнования. Почему не сделала это раньше, почему не хотела разыскать их и встретиться? Говорит: боялась.

10-летний Данила плохо помнит события того дня.

— Гулял с друзьями, — рассказывает он. — Нас ребята попросили достать бутылку из воды, мы полезли и упали.

На этом сюжет закончили. Осталось ощущение, что Даниле не дали договорить. Кто попросил его достать бутылку? Ребята, которые спасали детей, — бесспорно, герои. Но... Рита, что была в их числе, не поехала на программу. Со слов ее отца, они отказались от участия, так как историю исказили. Из-за этого девочку затравили сверстники. Отец Риты рассказал об этом корреспонденту «КП-Челябинск». Материал выйдет в ближайшие дни. Следите за публикациями на сайте kp.ru.

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