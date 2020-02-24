Осколки Челябинского метеорита на дне озера Чебаркуль могут стоить десятки миллионов рублей

К годовщине падения метеорита КП-Челябинск сделала интервью с директором компании «Алеут», которая подняла самый крупный фрагмент внеземного тела. Николай Мурзин поделился сенсационной деталью: на дне могут оставаться еще минимум два крупных осколка.

Их обнаружили, когда сканировали дно эхолотом. Однако по условиям контракта, водолазной фирме было достаточно поднять лишь один кусок, с чем она успешно справилась. Две другие точки на снимке также могут оказаться крупными осколками Челябинского метеорита.

— Но может быть, это просто лодка затонула, — поделился с КП-Челябинск Мурзин.

Вместе с командой водолазов он готов организовать новую экспедицию за 8-10 млн рублей и поднять возможные фрагменты метеорита. Также придется получить кипу разрешений чиновников на работы. Дело в том, что озеро Чебаркуль — питьевой источник одноименного города. Ворошить ил на дне нельзя — иначе вся грязь потечет в краны.

Николай Мурзин сразу после подъема метеорита.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСТАВАЙТЕ, МЫ БУДЕМ ЕГО КРУШИТЬ

Астрофизик Сергей Замоздра подчеркивает, что Челябинский метеорит учеными досконально изучен: грубо говоря, это камень с вкраплениями металлов. Ничего выдающегося, кроме размера, в нем нет.

— Но доставать нужно! Ученые используют эти фрагменты. Многие лаборатории получили бы на растерзание образцы, которые не жалко дробить, взрывать. Ведь сейчас разрабатывают проекты уничтожения астероидов. Нужно исследовать прочность небесных тел. Образцов для испытаний не хватает. Сейчас прототипы оружия (они есть, например, испытания проводили в закрытом городе Снежинск на Урале, уверяет Замоздра — прим.ред.) испытывают на маленьких образцах. Затем математически высачивают, как такой заряд подействует на большее тело. Но это теория. Чем больше образец, тем ближе его свойства к оригиналу.

А вот чиновники без оживления отреагировали на новость. Более того, об этом они узнали только от корреспондента КП-Челябинск.

— Те, кто тогда курировали метеорит, уволились. С тех пор о подъеме других осколков никто не говорил. Дайте контакты этой фирмы, мы обсудим с ними, — прокомментировал позицию властей замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кадр сделан 15 февраля 2013 года в день падения метеорита в Чебаркуль.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРОДАВАТЬ, НО ОСТОРОЖНО

Животрепещущий вопросов: чей метеорит? Получится ли его забрать у спонсора экспедиции. Ученые и юристы спорят. Все дело в том, что про камни из космоса написано лишь в одном законе «О недрах».

— В случае обнаружения метеоритов, сообщить об этом органам, предоставившим лицензию на поисковые работы.

О принадлежности найденных богатств государству, ни в норме о вознаграждении за находку метеорит не упоминается.

Отобьет ли найденный фрагмент экспедицию – однозначно. Сейчас на рынке курс за грамм челябинского метеорита около 400 рублей. Если фрагмент на дне весит хотя бы 100 кило, то это уже 40 миллионов! Плюс ценится целый кусок. Таких крупных в мире по пальцам…

Адвокат Майя Шевцова рассказала «Комсомолке», как следует поступить:

Адвокат Майя ШевцоваФото: Из личного архива героя публикации

— Чтобы официально заниматься поиском метеоритов нужно получить разрешение в РАН. Если нашли, камень должен исследовать специальный комитет. Он присваивает название, регистрируют. После можете законно заняться его продажей. В противном случае попытка сбыть метеорит может расцениваться как мошенничество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/498184" frameborder="0"></iframe> Челябинский метеорит стал самым популярным экспонатом Краеведческого музея.Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Моя дочь видит будущее»: как живут дети, родившиеся в день падения метеорита в Челябинске

Влияние на людей метеорита, упавшего семь лет назад в Челябинской области, до сих пор не изучено. Одни отделались легким испугом, другим пришлось обращаться к психотерапевтам. А кто-то после этого события круто изменили свою жизнь. (далее)