«Моя дочь видит будущее»: как живут дети, родившихся в день падения метеорита в Челябинске

Влияние на людей метеорита, упавшего семь лет назад в Челябинской области, до сих пор не изучено. Одни отделались легким испугом, другим пришлось обращаться к психотерапевтам. А кто-то после этого события круто изменили свою жизнь.

А что же с теми, чья жизнь в этот момент только началась — кто не видел, но непременно ощутил на себе падения метеорита? 15 февраля 2013 года в Челябинске родилось 50 детей. Государственный исторический музей Южного Урала пригласил их к себе, чтобы познакомиться и поздравить с днем Рождения. А родители «космических» ребят рассказали об их особенностях и необычном появлении на свет.

ДАР МЕТЕОРИТА?

Зоя с мамой. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

Вообще-то по прогнозам врачей Зоя должна была появиться на свет 8 марта. Но 15 февраля ровно в тот момент, когда осколок метеорита грохнулся на землю со всеми спецэффектами, у ее мамы Евгении Ситниковой начались схватки. Вечером она родила.

Евгения отмечает, что Зоя не совсем обычный ребенок.

— Я бы не назвала это даром предвидения, но частенько замечаю: как она скажет, так в итоге и случается. Угадывает наперед. Уж не знаю, связано это с метеоритом или нет, — поделилась мама с сотрудниками музея.

АРМАГЕДДОН АНДРЕЕВИЧ

Дмитрий Армагеддонович (так зовут его друзья) с мамой. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

— Яркая вспышка, полетели бумаги со столов, все забегали в панике. Потом пошли разные версии: упал самолет, несколько самолетом, бомбардировка началась... Я подумала: «Ну все... Война…», — вспоминает Тамара Арканова. — И так обидно стало. Ведь я только полчаса как родила. Только отмучилась, а уже помирать пора. Потом стало ясно, что это метеорит. Я, конечно, обрадовалась. И опять расстроилась — что не увидела такое событие своими глазами.

Вот такие мысли у только что родившей женщины. Кстати, малыша назвали Митей (Димой), что созвучно с метеоритом. Друзья семьи в шутку зовут его Дмитрий Армагеддонович или Армагеддон Андреевич.

ХОТЕЛИ НАЗВАТЬ МЕТЕОРИТОЙ

Семья Москалевых. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

Загадочная вспышка, землетрясение, всеобщая паника...

— Врачи убежали, я осталась совсем одна в родовой палате, — рассказала Елена Москалева на встрече в Государственном историческом музее Южного Урала. — Вышла в коридор: «Есть кто-нибудь?» Нашла только одну пожилую акушерку, которая и помогла мне родить. Но до этого было много переживаний. Сначала ведь говорили, что это самолет упал в районе ЮУрГУ. А у меня муж там работал. Потом прошел слух, что ЧП случилось в районе Публичной библиотеки. Там у меня сестра. Мне рожать, а я лежу и плачу: то ли на мужа самолет упал, то ли на сестру...

Друзья предлагали молодым родителям назвать дочку Метеоритой. Но все же малышка стала Машенькой. Кстати, никого из рожденных в этот день детей не назвали в честь космического гостя.

«БОЯЛАСЬ, ЧТО ДЕНЬ БУДЕТ ОБЫЧНЫМ»

Семья Ильиных. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

Надежда Ильиных падения метеорита даже не заметила. В этот момент она была занята куда более важным событием — рождением собственного ребенка. Врачи, не понимая, что произошло и не имея права отвлечься, принимали роды с трясущимися руками. Но все прошло хорошо. А вот в предродовой палате был настоящий кипиш.

— Мне рассказали потом, что когда бабахнуло, все будущие мамочки залезли под кровати. Представляете: вот с такими животами! А я еще по пути в роддом расстраивалась, что 15 февраля — ничем не примечательный день, — улыбается Надежда.

Кстати, она никому тогда не сказала, что поехала в роддом. Поэтому для мужа и остальных родственников в этот день было сразу два сюрприза: метеорит и новорожденный Ярослав.

Дети прикоснулись к метеориту и загадали желание. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

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