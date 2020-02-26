«Вскрывал фурункул — заработал ВИЧ»: рабочий из Челябинска обвинил поликлинику в заражении тяжелой болезнью

Михаил (имя изменено) — простой рабочий на заводе в Челябинске. В этом году ему исполнится 60 лет. И, как минимум, два из них он живет с ВИЧ.

— За всю жизнь я практически не болел. Карточка в поликлинике была чистой. А два года назад все посыпалось: то печень ноет, то подводят почки. И в целом чувствовал себя разбитым, больным, — рассказывает мужчина.

Михаил решил проверить здоровье. Среди прочих анализов сдал кровь на ВИЧ. Тут-то и грянул гром: результат пришел положительный.

Для семьянина, который не заводил интрижек на стороне и не баловался наркотиками, неожиданный диагноз стал тяжелым потрясением. Позже жена челябинца тоже сдала анализ на ВИЧ. Ответ пришел отрицательный.

Получалось, что Михаил заразился недавно. Но каким образом?

«ВСЕ ЗАБОЛЕЛО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА»

Подхватить вирус Михаил мог исключительно через кровь. За полгода до этого он ходил на пустяковую операцию — удалял фурункул на ягодице в поликлинике ГКБ № 6.

— 13 июня 2017 года мне удалили фурункул, а через два дня — его корни. К вечеру я почувствовал себя плохо. Я не мог объяснить, что со мной происходит. Но долго жаловался супруге. А спустя полгода все внутри заболело, — говорит Михаил.

Какие правила безопасности могла нарушить хирург, Михаил не знает. Однако твердо уверен: что-то пошло не так.

Сейчас челябинец нашел адвоката и пытается восстановить справедливость — провести расследование.

«ТАБЛЕТКИ ПЬЮ ГОРСТЯМИ, ПО БУДИЛЬНИКУ»

В беде Михаила поддерживает супруга. Из-за частых отлучек в больницу мужчине пришлось рассказать о своем диагнозе на работе. Друзья отнеслись к ситуации с пониманием. Но сам челябинец до сих пор не принял страшный диагноз.

Еще больше его убивает терапия, назначенная в Центре СПИДа.

— Таблетки очень тяжелые, мне от них плохо. Еще и пить их приходиться горстями, по будильнику. Здоровье рушится, несмотря ни на что. Жизнь отравлена. Что делать дальше, не знаю, — подавленно говорит наш земляк.

Михаил подал заявление в полицию Металлургического района — по месту нахождения поликлиники. Но в возбуждении уголовного дела по ст. 122 «Заражение ВИЧ» ему отказали. Тогда о нашел адвоката и написал заявление снова.

— Однако правоохранительные органы игнорируют все наши заявления. Тему «глушат». Мне не дают ознакомиться с материалами первой проверки. Не дают медицинскую карточку Михаила, которая была изъята из поликлиники. Самого Михаила толком не опросили. Никто не ищет других пациентов, которые делали операцию и перевязки у того же доктора в тот же день, — рассказала КП-Челябинск адвокат Михаила Светлана Понимаш.

«ПЕРВЫЙ РАЗ ВИДЕЛА, КАК КЛИЕНТ ПЛАКАЛ»

На днях юрист собирается подавать на полицию в суд. Адвокат намерена заставить силовиков вернуть медкарту пострадавшего пациенту и опросить других горожан, делавших операцию во второй поликлинике ГКБ № 6 днем 13 и 15(16) июля 2017 года.

Понимаш не исключает, что среди обратившихся в тот день за помощью был носитель ВИЧ и то, что кто-то еще мог заразиться в операционной.

— Во время нашей первой встречи Михаил плакал. Я такого не видела никогда. Мой клиент очень тяжело переживает все происходящее. Мы общаемся около полугода. Я вижу, как он меняется. На глазах превращается в старика. Самое страшное — понимать, что подобное может случиться с каждым, — говорит Светлана Понимаш.

«ХИРУРГ РЕЗАЛА БЕЗ АНАЛИЗОВ»

Получить комментарий больницы, где делали операцию, пока не удается — телефон приемной главврача молчит.

Но со слов адвоката известно, что поликлинику и работу хирурга проверяли надзорные органы. Они не нашли каких-то дефектов оказания помощи (доказать заражение задним числом действительно очень сложно), но обнаружили важное нарушение санитарных правил. До операции Михаила не отправили сдавать анализ на ВИЧ. По сути, врач-хирург не имела понятия, есть ли среди ее пациентов потенциально опасные люди.

Михаил и его адвокат надеются доказать факт заражения. После этого пострадавший мужчина сможет требовать от больницы материальную компенсацию. Хотя Михаил признается, что про деньги не думал.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Фурункул мог быть проявлением ВИЧ

— Почувствовать момент заражения ВИЧ невозможно. И проявляет болезнь себя не сразу. Взрослый человек со здоровым иммунитетом может жить, не подозревая о заражении, до семи лет. Чтобы комментировать этот случай, нужно смотреть медицинскую карту Михаила: какие диагнозу ему поставили. Все очень индивидуально. Я не исключаю, что заразиться он мог и раньше. Фурункул как раз и мог быть одним из проявлений ВИЧ, — рассказала КП-Челябинск врач-инфекционист Татьяна Андреева.

Но по словам Михаила, до этого он лежал с пневмонией в больнице и сдавал кровь на ВИЧ — анализы были чистыми. Других рискованных ситуаций в жизни мужчины не было.

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