На птицефабрике в Челябинске обнаружили птичий грипп
На «Птицефабрике Челябинская» (ЧЕПФА) обнаружен птичий грипп. Об этом стало известно КП-Челябинск из собственных источников.
— Сегодня в минсельхозе совещание по поводу этой угрозы, — рассказал наш собеседник.
В министерстве сельского хозяйства Челябинской области информацию подтвердили, но подчеркнули, что это низкопатогенный птичий грипп.
— Он не представляет опасности для здоровья работников птицефабрики и потребителей. Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания и предотвращения его распространения, — рассказала пресс-секретарь минсельхоза Наталья Твердохлебова.
На птицефабрике оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, попросив направить запрос по электронной почте.
На внеочередном заседании штаба будет рассмотрен вопрос вакцинации птицы на других фабриках.
— Это сложный вопрос, потому что возможны ограничения по экспорту — не все страны принимают продукцию от вакцинированной птицы, — уточнили в минсельхозе.
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ИСТОЧНИК KP.RU