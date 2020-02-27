На птицефабрике в Челябинске обнаружили птичий грипп

На «Птицефабрике Челябинская» (ЧЕПФА) обнаружен птичий грипп. Об этом стало известно КП-Челябинск из собственных источников.

— Сегодня в минсельхозе совещание по поводу этой угрозы, — рассказал наш собеседник.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области информацию подтвердили, но подчеркнули, что это низкопатогенный птичий грипп.

— Он не представляет опасности для здоровья работников птицефабрики и потребителей. Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания и предотвращения его распространения, — рассказала пресс-секретарь минсельхоза Наталья Твердохлебова.

На птицефабрике оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, попросив направить запрос по электронной почте.

На внеочередном заседании штаба будет рассмотрен вопрос вакцинации птицы на других фабриках.

— Это сложный вопрос, потому что возможны ограничения по экспорту — не все страны принимают продукцию от вакцинированной птицы, — уточнили в минсельхозе.

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