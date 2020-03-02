2020-03-02T16:47:25+03:00
Общество

Пострадает ли городской бор в Челябинске из-за ремонта «обкомовских дач»

Активисты опасаются за деревья и трату бюджетных денег
Лидия ПЕСКОВА
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"Обкомовские дачи" строили при КПСС, а теперь хотят подогнать под современные стандарты."Обкомовские дачи" строили при КПСС, а теперь хотят подогнать под современные стандарты.Фото: Алексей МИКУШИН
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В Челябинске начали благоустраивать «обкомовские дачи». Так называют гостиничный комплекс времен КПСС для правительственных гостей.

Комплекс решили осовременить: надстроить один этаж — здесь будет номер для президента. И еще сделать пристрой с сауной и бассейном.

Повод для реконструкции был весомым — саммиты ШОС и БРИКС. Но теперь ясно, что президенты к нам не приедут. Да и другие мероприятия саммитов под вопросом. Тем не менее, стройку решили не отменять. На нее потратят 441 млн рублей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM) мы говорили с депутатами районных советов Еленой Вахтиной и Романом Никитиным.

«СНУЮТ КАМАЗЫ И БЕТОНОМЕШАЛКИ»

К «обкомовским дачам» можно попасть по широкой асфальтированной дороге, которая начинается за памятником Курчатову. Многие гуляли тут хотя бы раз.

Однако стоит свернуть в гущу леса — и вы наткнетесь на бесконечный зеленый забор. Обойти его не просто. А попасть на территорию «дач» невозможно: на заборе колючка, на входе — сотрудники спецслужб.

— Сейчас по дороге снуют КамАЗы и бетономешалки. За забором стоит строительный кран. Отбойные молотки трещат хлеще дятлов. Есть опасения, что стройка будет большой и затронет городской бор. На территорию никого не пускают, проконтролировать ход строительства невозможно, — говорит Роман Никитин.

ЧТО СКРЫВАЕТ ИГРА СЛОВ

На днях в Челябинске прошли публичные слушания по «обкомовским дачам». Что там будет построено, депутаты не поняли. Но заметили, что размеры участка на кадастровой карте и на строительном чертеже не совпадают. На чертеже участок больше.

Что творится сейчас за зеленым забором, не знают даже депутаты. Фото: Алексей МИКУШИН

Что творится сейчас за зеленым забором, не знают даже депутаты.Фото: Алексей МИКУШИН

— Нам говорят, что эта стройка и новый хирургический комплекс областной детской больницы не являются территорией бора. В декабре Заксобрание приняло постановление, где указаны поворотные точки участка, который выводят из территории бора. Мы попытались наложить их на карту со специалистом. И поняли, что новые участки гораздо больше. Юристы ЗСО утверждают, что ничего не выводят из территории бора, а меняют границы. Но это просто игра слов, — говорит Елена Вахтина.

Также депутаты считают ошибкой тратить бюджетные деньги на стройку, ведь саммиты отменили.

КОММЕНТАРИЙ

«ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ НЕ БУДЕТ»

— Увеличение размеров земельного участка проектом не предусмотрено, — заявила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства строительства Челябинской области Евгения Решетникова. — Работы будут проводиться в соответствии с градостроительным планом, выданным администрацией Челябинска. Территория, на которой находится гостиничный комплекс, не относится к территории городского бора и не относится к особо охраняемым природным территориям. Никакой вырубки деревьев на участке не планируется. Речь идет о реконструкции существующего здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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