2020-03-11T10:22:05+03:00
Горько с КП

«Комсомольская правда» открывает свадебный сезон

Молодожены Челябинска уже готовы соревноваться за свадьбу «под ключ»
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По традиции, весной компании свадебной индустрии готовятся к новому сезону свадеб. А молодожены уже вовсю планируют, как провести первое семейное торжество.

Но пока одни копят деньги или занимают средства у знакомых и в банках, более продуманные уже вступили за борьбу в конкурсе «Горько! с КП», который проводит «КП-Челябинск».

Желание победить вполне оправдано: пара-победитель получит море подарков от партнеров и сэкономит деньги для семейного бюджета.

Дойти до финала проекта может каждый: шансы есть у всех, а прием заявок проходит до 30 апреля 2020 года. Также уже сейчас вы можете проголосовать за понравившиеся пары и увеличить их шансы на победу.

Десятка лучших пар определится по количеству лайков на странице голосования. Финалисты попадут на Кастинг Любви, где будут доказывать членам жюри, что именно они достойны главного приза.

А для тех, кто еще не успел зарегистрироваться, есть возможность сделать это прямо сейчас.

Подать заявку можно через форму конкурса на сайте.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы»;

Территория отдыха GEKO;

Школа танцев E-MOTION;

База отдыха «Русский остров».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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