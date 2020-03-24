Друг первого заразившегося коронавирусом в Челябинской области: «Я закрыл кафе на дезинфекцию»

«Ничего не предвещало беды», вспоминает житель Миасса Петр Канавин — друг первого заболевшего коронавирусом в Челябинской области, с которым они катались на горнолыжных склонах Андорры. Сейчас он сидит дома в ожидании результатов анализов на опасную болезнь.

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— Вчера врачи были у меня: в костюмах белых, перчатках, респираторах, очках. Посмотрели, анализы взяли. Про результат сказали: «Узнаете». А что, где, когда? Они сами, видимо, ничего не знают, — рассказал он.

После того, как появилась информация о первом зараженным, молодого человека начали одолевать хейтеры. Его кофейню, расположенную на Машгородске, назвали опасным местом.

— Заведение закрыто на карантин, сейчас там чистку проведут. У меня симптомов нет. Сижу дома, на улицу не хожу вообще. Полный холодильник туалетной бумаги, и туалет полный гречки, и все хорошо, — иронизирует он.

Петр Канавин работает инструктором по сноуборду. В конце февраля он поехал на горнолыжный курорт Андорры, чтобы проводить там тренировки. Даже обратный билет не покупал. Незадолго до закрытия к нему присоединился друг — тот самый заболевший коронавирусом.

— Народу много было, гора полная. Люди приезжали, город жил обычной жизнью, подъемники крутились, все продавалось. Все было резко: в обед нам говорят, что горнолыжку завтра закроют. Все в шоке. Потом объявили, что Австрию начали закрывать, — продолжает Петр Канавин.

Андорра — страна маленькая. Там нет ни самолетов, ни поездов. Только две дороги: въезды со стороны Франции и со стороны Испании.

— Всем порекомендовали оставаться дома, ходить только в магазины. А кушать-то хочется. Я снял сторис, как мы шли по пустому городу. На нас подписывались люди, просили поделиться видео. Говорят, что мы были в эпицентре... каком эпицентре? Пустая улица. Вирус же не на улице, это же не радиация. С людьми контактировали только в аэропортах, — отмечает он Петр Канавин.

Петр Канавин — профессиональный инструктор по сноуборду. Фото: isiarussia.ru, instagram

Его друг почувствовал недомогание по прилету домой. Никаких признаков не было — только насморк, который у молодого человека хронический.

— Вы не думайте, что он там погибает. Он не кашляет вообще. Теперь сидит кукует с соплями со своими, читает в VK, что там выдумывают.

Он утверждает: последний раз виделся с другом, когда вылетали из Барселоны.

— Летели в намордниках, с брызгалками, с пшикалками, и все равно он где-то подхватил. Но никто не застрахован, там же в аэропорту народу много, — продолжает он.

По его словам, слухи о том, что заболевший перед госпитализацией отжигал в местном баре — не правда. Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что заболевший не самоизолировался и сначала отказывался от госпитализации.

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