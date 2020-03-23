«Меня могли заразить»: к пилоту из Челябинска подселили больного коронавирусом

Челябинца, подцепившего коронавирус по время поездки в Великобританию, положили в общую палату в карантинном центре на базе инфекционного отделения больницы № 8. Об этом сообщил его сосед по палате, пилот Сергей Яровиков.

— Врачи говорят, что у человека, который был с нами пятым в палате, предварительно подтвердили коронавирус. Они будут выгораживать себя и говорить, что он не контактировал ни с кем. У меня 14 дней с момента пересечения границы, я приехал лечиться, а меня, возможно, заразили. И в такой же ситуации люди в палате, которые проявили добропорядочность, поступили как сознательные граждане, и входит они страдают, — рассказал в своем видеообращении Сергей Яровиков.

Пилот 10 марта он вернулся из рейса в Рима, а через 11 дней почувствовал себя плохо.

— Самолет я не покидал. 21-го числа у меня поднялась температура и началась одышка. Был вечер, потому решил вызвать скорую. Мне сказали, что так как я пересекал границу менее 14 дней назад, меня обязаны передать в инфекционные отделение, — рассказал журналисту КП-Челябинск Сергей Яровиков.

Видеообращение пилота из Челябинска.

По словам пилота, его обещали положить в отдельный бокс. На следующий день к нему подселили еще четверых. Среди них оказался тот самый заболевший. Сейчас Сергея Яровикова и его здоровых соседей переселили в отдельную палату.

В минздраве Челябинской области обещали предоставить комментарий позже.

— Это видео, записанное на фоне стены. Сейчас мы разбираемся в ситуации, — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Напомним, в южноуральской столице зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом: у мужчины, прилетевшего из Великобритании, и женщины, вернувшейся из Чехии. Пока диагноз условно положительный и требует окончательного подтверждаения.

Ранее стало известно, что Covid-19 подтвердился у сотрудника компании «Тепловые электрические сети и системы», который заразил свою семью — помощницу прокурора Металлургического района и дочь студентку ЧелГУ.