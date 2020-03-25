2020-03-25T10:59:17+03:00
Общество

В челябинском лицее для учителей придумали новое звание — Герой дистанционного труда

Какие «плюшки» получат педагоги
Юлия РЕУТОВА
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Учителя теперь общаются с учениками по интернету. Фото: Региональный центр технического творчестваУчителя теперь общаются с учениками по интернету. Фото: Региональный центр технического творчества
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В челябинском физико-математическом лицее № 31 учителям присвоят звание Героев дистанционного труда и выдадут премии. Их получат те, кто пройдет обучение и будет проводить уроки по интернету.

Как рассказал директор лицея Александр Попов, ученики, которые выберут свободное посещение во время пандемии коронавируса, смогут учиться дистанционно. Но первыми за парты сядут учителя.

— Наша задача научить педагогов работать в камеру, а не так как они привыкли в классе. Ведь даже не каждый актер может сразу работать «в экран». Это другая психология, — прокомментировал Александр Попов.

Лицей уже заказал специальные значки для Героев дистанционного труда. В апреле их получат четыре человека, еще столько же — в мае. Обладателям званий выдадут премии по 15 тысяч рублей.

Тренеры обучают детей моделированию удаленно. Фото: Региональный центр технического творчества

Тренеры обучают детей моделированию удаленно. Фото: Региональный центр технического творчества

Дистанционные занятия уже начали проводить в Региональном центре технического творчества. Онлайн-занятия можно посмотреть по двум направлениям технического творчества — 3D-моделирование и автомоделирование.

Во время вынужденных каникул ребята со всей Челябинской области смогут из дома научиться основам построения чертежа в программе «Компас 3D», работать по методу «кейсов» по 3D-проектированию, создавать уменьшенные копии автомобилей и прототипы технических устройств под руководством тренеров.

— Мы спокойно работаем в дистанционном режиме, используя, к примеру, платформы «YouTube», и другие социальные сети, где есть возможность выполнять удаленно практические задания и получать обратную связь от педагогов. У нас давно уже ведутся занятия в таком формате в отдаленных школах области или учебных заведениях, где не хватает своих педагогов. Для нас ничего нового и необычного нет, — сообщил Владислав Халамов.

Дистанционное обучение в центре технического творчества практикуется давно. Фото: Фото: Региональный центр технического творчества

Дистанционное обучение в центре технического творчества практикуется давно. Фото: Фото: Региональный центр технического творчества

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Учитель истории и обществознания лицея № 35 Владимир Брюхов рассказал «Комсомольской правде» о том, что такое полноценная «удаленка», почему переход на нее сейчас невозможен и можно ли рассчитывать на качественное получение знаний дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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