В челябинском лицее для учителей придумали новое звание — Герой дистанционного труда

В челябинском физико-математическом лицее № 31 учителям присвоят звание Героев дистанционного труда и выдадут премии. Их получат те, кто пройдет обучение и будет проводить уроки по интернету.

Как рассказал директор лицея Александр Попов, ученики, которые выберут свободное посещение во время пандемии коронавируса, смогут учиться дистанционно. Но первыми за парты сядут учителя.

— Наша задача научить педагогов работать в камеру, а не так как они привыкли в классе. Ведь даже не каждый актер может сразу работать «в экран». Это другая психология, — прокомментировал Александр Попов.

Лицей уже заказал специальные значки для Героев дистанционного труда. В апреле их получат четыре человека, еще столько же — в мае. Обладателям званий выдадут премии по 15 тысяч рублей.

Тренеры обучают детей моделированию удаленно. Фото: Региональный центр технического творчества

Дистанционные занятия уже начали проводить в Региональном центре технического творчества. Онлайн-занятия можно посмотреть по двум направлениям технического творчества — 3D-моделирование и автомоделирование.

Во время вынужденных каникул ребята со всей Челябинской области смогут из дома научиться основам построения чертежа в программе «Компас 3D», работать по методу «кейсов» по 3D-проектированию, создавать уменьшенные копии автомобилей и прототипы технических устройств под руководством тренеров.

— Мы спокойно работаем в дистанционном режиме, используя, к примеру, платформы «YouTube», и другие социальные сети, где есть возможность выполнять удаленно практические задания и получать обратную связь от педагогов. У нас давно уже ведутся занятия в таком формате в отдаленных школах области или учебных заведениях, где не хватает своих педагогов. Для нас ничего нового и необычного нет, — сообщил Владислав Халамов.

Дистанционное обучение в центре технического творчества практикуется давно. Фото: Фото: Региональный центр технического творчества

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Школы Челябинской области не готовы организовать полноценное дистанционное обучение детей, которые выберут свободное посещение уроков. Об этом заявила первый заместитель министра образования региона Елена Коузова. Родители отмечают, что теперь даже «Сетевой город» несколько раз в день дает сбои.

Учитель истории и обществознания лицея № 35 Владимир Брюхов рассказал «Комсомольской правде» о том, что такое полноценная «удаленка», почему переход на нее сейчас невозможен и можно ли рассчитывать на качественное получение знаний дома.

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