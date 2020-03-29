2020-03-29T10:28:13+03:00
Дом. Семья

Умирающему уличному коту из Челябинска спасла жизнь «смена пола»

Деньги на операцию пушистому бродяге собирали всем городом
Валентина ВАГАНОВА
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Когда-то Ефим был уличным котом, а теперь он продавец-консультант в зоомагазине. Фото: Александр ВасильевКогда-то Ефим был уличным котом, а теперь он продавец-консультант в зоомагазине. Фото: Александр Васильев
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Дом четырехлетнего кота Ефима — зоомагазин в Копейске. Здесь у него и спальное место, и корм, и внимание — покупатели обожают хвостатого продавца-консультанта.

Ефим — кот с очень непростой судьбой. Крошечным котенком его подобрала с улицы местная жительница Ольга. Нашла ему хозяев — молодую супружескую пару. Но через два года снова встретила хвостатого на улице: узнала его по окрасу.

СПАСАЛИ ВСЕМ ГОРОДОМ

Ольга позвонила владельцам. Выяснилось, у них родился ребенок и, видимо, им стало не до кота. Они выдворили его, но не признались в этом — сказали, убежал. Возвращать Ефима супруги не захотели.

Ольга принесла котейку в зоомагазин к своему знакомому Александру — он неравнодушен к бедам животных: боролся против «китовой тюрьмы» в Приморье и до сих пор помогает морским млекопитающим.

Ветеринары определили, Ефим около двух лет провел на улице после того, как его выгнали хозяева. Фото: Александр Васильев

Ветеринары определили, Ефим около двух лет провел на улице после того, как его выгнали хозяева. Фото: Александр Васильев

За время жизни на улицы, Ефим нахватал болячек. Ветеринары обнаружили у него мочекаменную болезнь. Заболевание серьезное: каждое движение котику отдавалось болью, он почти все время лежал в одном положении.

Ефим был серьезно болен, но неравнодушные люди не дали ему погибнуть. Фото: Ольга Меньшакова

Ефим был серьезно болен, но неравнодушные люди не дали ему погибнуть. Фото: Ольга Меньшакова

— Ефима кастрировали. Потом начались осложнения и пришлось делать операцию по смене пола. Делали ее в ветеринарном госпитале в Копейске. Коту удалили половые органы, мочевыводящий канал. Потратили на лечение больше 60 тысяч рублей: это операция, уколы, таблетки, лечебный корм и прочее. Деньги собирали всем миром: по знакомым, через соцсети, ставили коробку для пожертвований в магазине, — рассказал КП-Челябинск владелец зоомагазина Александр Васильев.

Ефима лечили в ветеринарном госпитале в Копейске. Фото: Ольга Меньшакова

Ефима лечили в ветеринарном госпитале в Копейске. Фото: Ольга Меньшакова

НОВАЯ ЗАМУРЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

После операции пушистый пошел на поправку, стал бодрым, активным. Александр говорит, «смена пола» кота не поменяла, он остался тем же Фимой: добрым, ласковым, дружелюбным к людям, но не особо приветливым к другим питомцам.

Когда Ефим совсем выздоровел, сотрудники начали подыскивать ему семью. Наша редакция тоже помогала в поисках, писала о коте-консультанте заметку, но взять его так никто и не захотел.

Однако, котик, похоже, и не расстроился. У него взаимная любовь с сотрудниками и покупателями. Посетителей он всегда встречает и провожает, ласково трется об их ноги и намурлыкивает. К жизни в магазине он уже привык и чувствует себя здесь, действительно, как дома.

В распоряжении кота весь магазин, может лежать, где захочется. Фото: Александр Васильев

В распоряжении кота весь магазин, может лежать, где захочется. Фото: Александр Васильев

КОММЕНТАРИЙ

«Такая операция проводится нередко и она сохраняет жизнь животным»

— Данная операция называется уретростомия. Она в первую очередь предназначена для котов. Потому что у них уретра очень узкая и длинная, и если есть проблемы с мочекаменной болезнью, песок начинает забиваться именно в отделе уретры, где наиболее узкое место, — говорит ветеринар с 11-летним стажем, специалист по экзотическим животным Татьяна Сергейчик. — Такая операция, проводится животным, у которых уже невозможен другой метод лечения. Ее, как правило, проводят шотландцам, британцам, кошкам каких-то экзотических пород, она показана им.Те хронические мочекаменщики, которые раньше у нас шли под усыпление, с помощью этой операции могут жить дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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