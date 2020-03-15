«Часть русской души»: бездомная собака из Челябинска обрела семью в США

Когда-то лохматая Латте мерзла на улице, рыскала по мусорным бакам в поисках еды. А сегодня гуляет по Бостону со своими любящими хозяевами и новым четвероногим другом. Однако путь хвостатой к счастливой жизни длился ни один год.

ТЕПЛАЯ И НЕЖНАЯ, КАК ЛАТТЕ

Латте подобрали с улицы работники одной челябинской кофейни, отсюда ее «кофейное» имя. В холодный снежный вечер бродяга пришла к крыльцу заведения в надежде, что здесь ее согреют и накормят. Бариста помогли бедолаге и позвонили зоозащитникам. Так добрая, ласковая и умная Латте оказалась под опекой волонтеров приюта «Наш дом».

Латте во время жизни в приюте. Фото: приют «Наш дом»

Собака прожила в приюте полтора года. Все это время ей, как и другим обитателям, подыскивали хозяина через соцсети. И вот Латте заметила Кристина.

— Она из Челябинска, но уже давно живет в США. У Кристины есть «американская» собака, но она хотела привезти еще питомца с родины — «часть русской души». Латте она выбрала, когда приезжала в гости к родственникам. Приехала в приют, познакомилась, полюбила и забрала. Пожила испытательный срок с собакой тут, в Челябинске. А потом, убедившись, что все хорошо, мы начали готовить документы на переезд, — говорит руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер.

По словам волонтеров, Латте добрая, ласковая и очень умная собака. Она сама сообразила, как нужно вести себя в квартире, гулять на поводке и ездить в машине.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Трудностей с оформлением документов не возникло. Латте привита, чипирована. Все расходы по ее переезду за границу взяла на себя новая хозяйка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765779" frameborder="0"></iframe> Латте в новом доме в США.Видео: приют «Наш дом»

— Пока они летели, я не спала почти сутки. Перелет был тремя самолетами. Латте везли в специальном боксе в багажном отделении. Я подняла на уши всех знакомых в аэропортах и городах. Но в итоге все прошло отлично, — рассказывает Полина.

Латте со своей хозяйкой Кристиной. Фото: приют «Наш дом»

В новой семье у Латте появился друг. Фото: приют «Наш дом»

Латте не единственная хвостатая из приюта «Наш дом», переехавшая за границу. В Швейцарии живут два бассета и сфинкс. Однако эти истории, скорее, исключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="636" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765780" frameborder="0"></iframe> Собака по кличке Латте из Челябинске обрела семью в Америке.Видео: приют «Наш дом»

— Мы против пристроя в другой город, а тем более другую страну. Мы за то, чтобы здесь, в Челябинске, брали животных, — отмечает Полина. — Потому что я не верю в любовь по фото. И в каждом городе есть такие же собаки, нуждающиеся в семье. Плюс мне нужен личный контакт с хозяином, чтоб точно понять, каков человек. Но в этих случаях мы не ошиблись и приняли верное решение.

Теперь у этой пушистой мордахи все хорошо. Фото: приют «Наш дом»

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