Я не стар, я superstar: в Челябинской области бесплатно устраивают перезагрузку для бабушек и дедушек, после которой они снова становятся молодыми

В Магнитогорске организовали уникальный проект «Непреклонные» для тех, кому за 60. Бабушкам и дедушкам полностью меняют образ: подстригают, красят, подбирают стильные вещи, а после проводят яркие фотосессии в модных локациях. И все это абсолютно бесплатно!

Команда проекта называет своих героев девушки и юноши. Потому что это современные и активные люди. Многие из них на заслуженном отдыхе, но продолжают работать. Они занимаются спортом, у всех есть интересное хобби, а у некоторых даже блоги в соцсетях. В паспорт герои проекта стараются не заглядывать, и другим не советуют, возраст — просто цифра.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Идея проекта принадлежит стилисту, гардеробному наставнику Кристине Гафаровой. Больше года назад в семье Кристины произошла трагедия — погиб двоюродный брат мужа. Это случилось накануне юбилея бабушки. 72-летняя Нелли Борисовна тяжело и долго переживала утрату. Близкие решили попробовать немного отвлечь ее, приготовить какой-нибудь сюрприз. Тогда Кристина и придумала преображение. Подключила знакомых бьюти-мастеров, фотографа, собрала стильные и яркие образы. Перевоплощение дало ожидаемый эффект: бабушка зарядилась положительными эмоциями, да и вся команда получила наслаждение от работы и результата.

Преображение Нелли Борисовны. Фотограф: Ольга Могилевцева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768940" frameborder="0"></iframe> Преображение участницы проекта «Непреклонные» Нелли Борисовны..Видео: Кристина Гафарова

Фотографии с фотосессии Кристина выложила в Инстаграме, и они буквально взорвали Сеть.

— У меня телефон разрывался от сообщений. Сколько людей начали писать, сколько людей пришло на страницу, сколько эмоций было получено от этого преображения, — вспоминает стилист. — Люди из разных городов, стран отмечали меня в своих сторис, писали, что это просто вау-эффект, и что наша Нелли ни чуть не хуже итальянских, американских бабушек, поражающих Инстаграм своими образами. Люди говорили: «Я хочу также выглядеть, когда мне будет 70!». Эти отклики подвигли меня повторить преображение.

Нелли Борисовна своим примером показывает, что на пенсии жизнь только начинается. Фотограф: Ольга Могилевцева

По словам Кристины, проект «Непреклонные» показывает, что возраст — всего лишь цифра в паспорте, и она не значит ничего. А еще он напоминает молодым, что нужно уделять больше внимания бабушкам и дедушкам, они очень нуждаются в этом.

Для самих участников проект — возможность понять, что пенсия не приговор, а начало новой жизни, и им совсем не обязательно ходить в платочке и обсуждать новости у подъезда.

Этой шикарной даме в душе всегда 18. Фотограф: Ольга Могилевцева

— Те, кому за 60, не застали то самое бьюти-время, что царит сейчас. Кто-то доставал одежду по талонам, кто-то по блату, а у кого-то и вовсе не было возможности радовать и баловать себя желанной одеждой, аксессуарами и т.д. Мы дарим им такую возможность и делаем это с душой. Нет ничего дороже эмоций участников, и их благодарности. «Спасибо» из их уст дороже всех денег на свете, — говорит Лейла Аль-Отоом, интервьюер проекта и его закадровый голос.

ИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ БАБУШКИ — В ЗВЕЗДУ

После проекта Нелли Борисовна стала звездой в Магнитогорске и вдохновением для многих. Она зарегистрировалась в Инстаграме под ником бабушка на миллион: пишет мотивирующие посты, выкладывает рецепты фирменных блюд, рассказывает о своей жизни.

Нелли Борисовна ведет свой блог в Инстаграме @babushka_na_million. Фотограф: Ольга Могилевцева

Энергии Нелли Борисовны позавидует молодежь. Они трудится на трех работах, потому что не хочет сидеть дома без дела, стоит в планке 4 минуты (!), и имеет «черный пояс по засолкам».

Десятки магнитогорцев загорелись тоже изменить свою жизнь.

— После преображения Нелли мы дали клич в Инстаграме, что наша команда хочет взять девочек и мальчиков 65+ для перезагрузки. Нам стали писать дети и внуки, желающие, чтобы их родители или прародители поучаствовали. Заявок было невероятное количество, порядка 100 человек. Мы выбирали участников коллегиально: по душе, по самоощущению. Проект запустили в январе, на сегодняшний день у нас пять преображений, пять героев от 68 до 82 лет, — рассказывает Кристина.

Участникам проекта устраивают модные фэшн-съемки. Фотограф: Ольга Могилевцева

По словам организаторов, ни одного героя родственникам не пришлось уговаривать на участие. Конечно, были волнение, страхи, но желание перемен и азарт брали верх. К тому же мастера старались на протяжении всего процесса окружить бабушек и дедушек вниманием, заботой, чтобы им было максимально спокойно и комфортно.

— Мы прекрасно понимаем, что наши герои это люди в преклонном возрасте. Мы стараемся их сильно не шокировать и проводим эмоциональную подготовку перед преображением , проговариваем: «Есть ли что-то, что для вас вообще нет: убирать длину, перекрашивать волосы и т.д.», узнаем, какие они сами по себе, по своему характеру, чтобы не травмировать и не шокировать, — делится Кристина. — Честно скажу, у нас не было такого, чтобы кто-то из героев сказал: «Боже, что за ужас вы со мной творите?!».

Я НЕ СТАР, Я SUPERSTAR

«Непреклонные» стали «народным» проектом в Магнитогорске, даже название ему выбирали всем городом: горожане присылали варианты в Инстаграм. По словам организаторов, аналогов их проекту в России нет.

— Непреклонные — это про силу духа, про несломленность, про то, что все в наших руках и все впереди. После нашего проекта все перестают чувствовать себя «старыми», а становятся «superSTARами». Такая, игра слов, — объясняют организаторы.

В команде проекта сейчас десять человек: это бьюти-мастера, стилист, фотограф, видеоператор, интервьюер, координатор, а также руководители магазина модной одежды и фотостудии. Все они с опытом, уже работали в подобном проекте. Он назывался «Перезагрузка» и был организован для жительниц Магнитогорска.

— Мы делаем не только формат «До/После», но и берем у «непреклонных» участников интервью. Мы рассказываем предысторию их жизни, чтобы у нашего проекта была душа. Наверное, многим интересно узнать, что это не просто красивая бабушка, красивый дедушка, а это люди, у которых интересная жизнь, и о них хочется знать.

Еще одна участница проекта 68-летняя Надежда. Фотограф: Ольга Могилевцева

По словам автора проекта, Надежда, как героиня киноленты, меняла настроение, вживаясь в каждый образ. Фотограф: Ольга Могилевцева

Lady in Red. Фотограф: Ольга Могилевцева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768939" frameborder="0"></iframe> История участницы проекта «Непреклонные» Надежды Гололоб..Видео: Евгений Борман

УЧАСТНИКОВ ЗОВУТ НА МОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФОТОСЕССИИ

Нелли Борисовну узнают на улице, прохожие фотографируются с ней и осыпают комплиментами. Недавно она представила проект «Непреклонные» на магнитогорском Fashion Day — крупном мероприятии для специалистов в области индустрии моды и красоты.

— С нашим героем, 82-летним Владимиром Алексеевичем, хотели связаться один из крупнейших гриль-баров Магнитогорска, хотят сделать его лицом своего ресторана за хорошее денежное вознаграждение. Еще у одной участницы, Надежды, были проблемы с ногой. Сейчас она активно занимается устранением этих проблем, проект подтолкнул ее. А также ей еще больше захотелось выглядеть всегда красиво и шикарно, — отмечает Кристина.

У Владимира Алексеевича пять правнуков. Фотограф: Ольга Могилевцева

Он застал войну и хорошо помнит, как как мальчишкой встречал победу с родными на площади. Фотограф: Ольга Могилевцева

Людмиле Борисовне и Павлу Фёдоровичу на двоих 140 лет. Они заслуженные учителя и талантливые музыканты. Фотограф: Ольга Могилевцева

У пары трое детей. Ольга Могилевцева

Супруги на пенсии, но продолжают вести активную, яркую и насыщенную жизнь. Фото: Ольга Могилевцева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768937" frameborder="0"></iframe> История участников проекта «Непреклонные» Павла и Людмилы Охрименко..Видео: Евгений Борман

Теперь девушкам и юношам за 60 нужно где-то «выгуливать» свои новые образы. Команда проекта планирует организовать бесплатные вечера отдыха для своих героев, где они смогут пообщаться и приятно провести время.

Желающие поучаствовать в проекте «Непреклонные», могут писать Кристине Гафаровой.

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