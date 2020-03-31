Всеобщий режим самоизоляции в Челябинске 2020: покупаем все необходимое, не выходя из дома

Из-за карантина, а теперь и всеобщего режима самоизоляции в Челябинске, боязни людей посещать общественные места (в том числе магазины) возросла популярность услуги по доставке товаров. Оказывается, не выходить из дома и ни в чем при этом не нуждаться — абсолютно реально. Магазины привезут до двери абсолютно все, что нужно для жизни. А из-за коронавируса придумали даже специальную — бесконтактную — доставку. Рассказываем, как это работает, а также где и что можно заказать.

Покупатели в магазинах "Ленты" соблюдают дистанцию.

ГИПЕРМАКЕТЫ ЛЕНТА

Жители Челябинска могут заказать доставку продуктов и непродовольственных товаров из Гипермаркетов Лента.

— Мы видим, что покупатели проявили определенный интерес к продуктам питания длительного срока хранения. Также мы наблюдаем рост интернет-заказов у наших партнеров, которые обеспечивают доставку продуктов из Гипермаркетов Лента, — комментирует региональный директор Владислав Попов.

Заказы принимают в течение всего дня. Ближе к выходным их количество увеличивается. Обычно клиенты получают свои покупки в день заказа.

Более подробно узнать об условиях доставки можно на сайте Lenta.com в разделе «доставка продуктов».

Отметим, что все Гипермаркеты Лента, включая те, что находятся в ТРЦ, работают в обычном режиме.

Дезинфекция в ГМ "Лента"

В связи с коронавирусом Гипермаркеты Лента и их партнеры по доставке приняли дополнительные меры безопасности:

* Бесконтактная доставка! Лучший вариант для случаев, когда покупатели болеют или находятся в режиме самоизоляции.

— Теперь можно оформить доставку «до двери», указав это в комментариях к заказу, — рассказывает Владислав Попов. — В случае «бесконтактной доставки» курьер оставит ваши покупки у дверей и свяжется с покупателем сразу после этого, чтобы можно было забрать свой заказ.

* В некоторых гипермаркетах (например, в ТРК «Горки», клиенты могут воспользоваться кассами самообслуживания. Это поможет снизить количество контактов между покупателями и сотрудниками.

* В гипермаркетах тщательно дезинфицируют контактные поверхности.

* Покупателей просят соблюдать дистанцию и не заходить за специальные разметки на полу в зоне касс.

* Чаще стали проводить уборку и проветривать магазины.

* Ограничили контакты между сотрудниками и покупателями с помощью специальных ширм на кассах.

* Покупателям предлагают дезинфицирующие средства для обработки рук.

Кассы самообслуживания в "Ленте".

В Челябинской области у «Ленты» восемь гипермаркетов: шесть в Челябинске и два в Магнитогорске. Это первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны.

Гипермаркеты Лента

Сайт: lenta.com

Заказать любимую еду с доставкой на дом очень просто. Фото: ресторан доставки готовой еды "Фарфор"

РЕСТОРАН ДОСТАВКИ FARFOR

Заказать готовые блюда челябинцы могут в ресторане доставки Farfor. Там нашему корреспонденту рассказали, повлиял ли коронавирус и всеобщий режим самоизоляции на приток клиентов, какое блюдо заказывают чаще всего и как проводят дезинфекцию на кухнях.

— Количество клиентов в связи с непростой ситуацией увеличилось. Думаем, это связано с тем, что доставка является сейчас наиболее безопасным способом покупок, — комментирует администратор ресторана доставки еды «Фарфор» в Челябинске Евгения Наумова.

«Фарфор» доставляют заказы в течение часа днем и за час — полтора вечером. Если стоимость заказа от 500 рублей, то доставка будет бесплатной. Ее стоимость для отдаленных районов зависит от расстояния. Точную сумму можно узнать на сайте или уточнить у оператора.

Самые популярные заказы у ресторана доставки «Фарфор» — это пицца, различные сеты и новое блюдо этой зимы — гавайское Поке. Также здесь есть суши, детские блюда, десерты, напитки и т.д.

Доставка от ресторана "Фарфор"

— Мы хотели на днях открыть небольшой зал для приема гостей. Но пришлось отложить это до лучших времен и сосредоточиться на том, что мы делаем хорошо уже с 2012 года — на доставке готовых блюд до клиента, — говорит Елена Наумова.

В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу ресторан усилил меры дезинфекции:

— Теперь проводим обработку по 10 раз на дню. Купили дополнительные бактерицидные лампы. Если раньше мы кварцевали два раза за смену, то сейчас — каждые три часа. Весь персонал ходит в масках. Каждый день мы измеряем сотрудникам температуру с помощью тепловизоров. А сумки и терминалы после каждой доставки обрабатываем антисептиком.

Ресторан доставки еды Farfor в Челябинске

Сайт: chel.farfor.ru

Тел.: (351) 2-161-555, 8-963-4613-555

С доставкой лекарств дело обстоит сложнее.Фото: Артем ЛЕНЦ

АПТЕКИ

Есть масса причин заказать лекарства прямо домой: нет времени бегать по аптекам, не с кем оставить ребенка, прописан постельный режим, боитесь заразиться (ведь в аптеку ходят больные люди), нужна анонимность (и такое бывает). И, конечно же, ситуация с коронавирусом и всеобщий режим самоизоляции добавили весомый аргумент.

Я обзвонила несколько разных аптек, где была указана доставка. Оказалось, что они могут только собрать ваш заказ на складе или по разным аптекам, и доставить в ту, что вы выберете. Но идти за заказом все равно надо самому. И только аптека «Живика» сообщает у себя на сайте, что привозит заказ на дом. Обрадовавшись, набираю ее номер. Увы, оператор ответила, что услуга доступна в Екатеринбурге, а в Челябинске — нет.

— Это популярный запрос. Но, по нашей информации, в Челябинске ни одна аптека не занимается доставкой лекарств на дом, — ответили мне в аптечно-информационной справочной службе.

Волонтеры помогают старикам с доставкой продуктов и лекарств.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако, выход есть. Пожилые люди могут обратиться за помощью в доставке лекарств (а также продуктов) к волонтерам-медикам по тел.: 8 (919)-115-81-51. За услугу денег не берут. Товары пенсионеры оплачивают по чеку.

Все остальные во врмя всеобщего режима самоизоляции могут заказать лекарства с доставкой на дом в интернет-магазине ozon. Из-за выросшей нагрузки, сейчас доставляют заказы на сумму от 999 рублей. Правда, еще и сама доставка до двери стоит от 249 рублей. И ждать немало — например, по моему заказу аж четыре дня. За это время я уже и выздороветь успею.

Нечго надеть даже дома? Покупай онлайн.Фото: Евгения ГУСЕВА

МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ

Казалось бы, зачем новая одежда людям, которые заперты дома во время всеобщего режима самоизоляции?! Но для девушек шоппинг — лекарство от стресса и депрессии, которую запросто можно получить в четырех стенах.

Заказать обновки с доставкой на дом можно, например, в крупных интернет-магазинах Lamoda и Wildberries. Для этого нужно сделать заказ на сайте, сложив в корзину то, что приглянулось, и ждать курьера. Вещи можно примерить прямо дома. И купить только то, что подойдет.

В «Ламоде» сделали бесконтактную доставку. Как это работает: торговый представитель оставляет заказ у двери и отходит на безопасное расстояние. Можно забрать пакет и примерить вещи, как обычно. А потом либо оплатить заказ, либо поставить пакет обратно.

Самое время читать книги!Фото: Алексей БУЛАТОВ

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

Многие используют всеобщий режим самоизоляции как возможность уделить время самообразованию, больше читать. Самые популярные онлайн-магазины, где можно купить книги с доставкой на дом, — это Labirint и Ozon.

В «Лабиринте» из-за ситуации с коронавирусом объявили акцию — заказы от 100 рублей, сделанные до конца марта, курьер доставит бесплатно. В другие дни бесплатная доставка работает от 1600 руб.

В «Озоне» сделали бесконтактную доставку, при которой клиент не взаимодействует с курьером. Для этого надо поставить галочку «Оставить заказ у двери». Когда курьер доставит заказ, он его сфотографирует. Как увидите уведомление о доставке и фотографию — открывайте дверь. Прямо шпионские игры!

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