Карантин в Челябинске из-за коронавируса: чем занять детей, сидя в четырех стенах

Дети в этом году почти не ходят в школу: то новогодние каникулы, то карантин по ОРВИ, потом снова каникулы... А теперь в Челябинске карантин из-за коронавируса, и ситуация осложняется тем, что все развлекательные детские площадки закрыты и даже просто гулять на улице нельзя. Многие родители тоже остались дома. И малыши, что ходили в садик, вместе с ними.Так что эта неделя станет для семей настоящим испытанием. Чем занять ребенка, чтобы он не уткнулся в телефон?

С идеями нам помогла психолог-консультант Анастасия Рылова. До того, как заняться частной практикой, она несколько лет работала педагогом в детской студии и знает все о полезных развлечениях для детей.

— Перед тем, как придумывать и воплощать в жизнь свои идеи семейного досуга, поинтересуйтесь у детей, чем им было бы интересно заняться, — рассказывает Анастасия. — Во-первых, так ребенок поймет, что его мнение важно. А во-вторых, для вас меньше вероятности разочарования в духе «я так старалась для него, а он…»

Занимать детей родителям придется как минимум целую неделюФото: Михаил ФРОЛОВ

12 ИДЕЙ

Чем заняться с детьми во время карантина по коронавирусу в Челябинске

* Вместе приготовить печенье, пирожки, чай и устроить уютные домашние посиделки.

Если есть дача или сад, организуйте пикник на свежем воздухе, не нарушая условия самоизоляции.

* Научите детей играм, которые вам нравились в детстве.

Например, фанты, морской бой. А, может, вы обожали прыгать через резиночку? Дома это вполне можно устроить. И вам тоже будет интересно вспомнить свое детство.

* Дети могут сильно расслабиться за время карантина по коронавирусу в Челябинске, поэтому важно соблюдать режим дня.

Сделайте вместе с детьми зарядку или займитесь йогой. Видео для этого вы легко найдете в интернете. Например, на портале все.онлайн.

* Попросите ребенка помочь вам с домашними делами: стиркой, уборкой, приготовлением обеда.

Получить новые бытовые навыки — бесценно!

Нвучите ребенка стирать или гладить вещи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

* Посмотрите вместе интересный фильм или мультфильм и обсудите его.

Главное, чтобы и вам и ребенку нравилось то, что вы делаете.

* Составьте вместе с детьми планы на неделю карантина по коронавирусу в Челябинске.

Подробнее расспросите детей, чем бы им хотелось заняться. Что из этого можно реализовать в первую очередь, а что потом.

* Снимите свой мультик на телефон.

Это очень увлекательно и не так сложно, как кажется на первый взгляд. Мультфильм может быть пластилиновый, рисованный, лего. Придумайте сюжет, сделайте кадры, а потом соедините их в специальной программе. Ее можно бесплатно скачать на телефон (например, программа KineMaster).

* Напишите сказку.

Это может быть как веселая фантастическая и совершенно безбашенная история, так и что-то поучительное, с идеей.

* Играйте в настольные игры.

Наверное, у каждого в семье есть хотя бы одна настольная игра. А если нет — самое время купить. Это можно сделать в онлайн-магазинах, оформив доставку. При выборе игры учитывайте возраст и количество игроков.

* Нарисуйте картину.

А можно и несколько. Устройте дома выставку. Темой может стать что угодно, даже карантин по коронавирусу в Челябинске. Арт-терапия полезна всем.

* Сделайте скворечник или брошку, поделки бабушкам и дедушкам.

Вариантов хенд-мейда — огромное множество, выбирайте по вкусу ребенка.

* Устройте театральное представление.

Если у вас несколько детей, только подайте им идею — и они вас удивят своими организаторскими и актерскими способностями. Если ребенок один, создайте импровизированный театр вместе с ним. Зрителями могут быть второй родитель, игрушки или, например, кот.

Совместное творчество детей и родителей воззможно не только на спеуиальных мастер-классах, но и дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЛЮСЫ КАРАНТИНА

На первый взгляд, карантин по коронавирусу в Челябинске — мера вынужденная и неприятная. Но с другой стороны…

— Сейчас у вас есть такая бесценная возможность провести время вместе. Это именно то, что ваши дети с теплотой будут вспоминать, когда вырастут, — говорит Анастасия Рылова. — И помните, что важен сам процесс, а не результат.

Конечно, вы не сможете развлекать ребенка целый день. Но у вас есть помощники — в интернете много бесплатных онлайн-курсов для детей на любой вкус. Например, уроки рисования (просто напишите в поисковой строке браузера «Бесплатные уроки рисования для детей») и мастер-классы по различным видам хенд-мейда (наверняка, ваши дети сами подписаны на блоги «крафтеров» — от англ. kraft, что означет «ремесло, умение»).

Из платных онлайн-курсов полезными будут, например, уроки чистописания и занятия английским.

Кроме того, многие предложенные идеи дети могут воплотить в жизнь и без вашего контроля. Можно лишь начать что-то делать вместе, а потом оценить результат. Немного фантазии, и карантин по коронавирусу в Челябинске станет для вас интересным домашним приключением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Челябинске с 30 марта по 5 апреля: как не развестись, сидя в четырех стенах

Не все выдерживают совместного времяпровождения в режиме 24/7 (подробнее)

«Заражение» и «Апокалипсис по-голливудски»: что посмотреть челябинцам на карантине

Подборка лучших фильмов об эпидемиях — серьезных и не очень (читать далее)