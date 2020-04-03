«Выручка как в Новый год»: работники алкомаркета рассказали о наплыве клиентов во время карантина

В Челябинске режим полной самоизоляции из-за коронавируса, но пьяных на улицах стало больше. В городе закрыты торговые центры, кафе, фитнес-залы, библиотеки и другие места досуга, при этом вовсю работают алкомаркеты и «разливайки». Кассиры популярной сети на условиях анонимности рассказали, как изменился их график после объявления карантина. Публикуем рассказы от первого лица.

«СКУПАЮТ АЛКОГОЛЬ, КАК ДИКИЕ»

— Выручка сейчас почти как в Новый год! Куда это годится?! Скупают алкоголь как дикие! Хотя он не относится к группе товаров первой необходимости. Появился спрос на уголь, решетки и тому подобное, люди в открытую говорят, что ходят на шашлыки, на пикники, мол, они отдыхают.

Нам сказали, чтобы на работу без масок и перчаток не выходили. Правда, купить их нужно за свой счет. И в аптеках их, конечно, нет. Купила тканевые, многоразовые. Начальство грозится штрафами и проверками, а обеспечить защитными средствами нас не могут.

Я вообще считаю, на время такой ситуации должны были запретить алкоголь. Я как работник алкомаркета вижу, что этот карантин усугубляет пьянство — людей в магазине очень много. Честно, я сама лучше бы сидела на самоизоляции, но не отпускают.

«ЗА ДЕНЬ МАГАЗИН ОБРАБАТЫВАЕМ МНОГО РАЗ»

— Я работаю в магазине на ЧМЗ. Посетителей меньше не стало, наоборот даже, их больше. Некоторые самоизоляцию воспринимают как отпуск, бухают. Выручка не падает. Люди ни черта не понимают, что дома нужно сидеть! В центре заметно уменьшение людей на улицах, в Металлургическом районе вообще все так же: молодежь гуляет, бабушки, мамы с детьми.

Большинство покупателей приходят в масках. Магазин мы обрабатываем, много раз в день: сами протираем кассовую зону, ручки дверей. Тут, конечно, многое зависит от управляющего. У нас он строго следит. Сотрудников тоже обязали работать в масках и перчатках, но почему-то покупаем мы их за свой счет. У меня дома был запас одноразовых масок, приобрела еще до пандемии. А перчатки нашла в продуктовом магазине возле дома.

ОГРАНИЧАТ ЛИ ПРОДАЖУ СПИРТНОГО?

Алкомаркеты заявляют, что не будут менять режим работы из-за самоизоляции.

— Работаем в штатном режиме, — ответили КП-Челябинск в пресс-службе сети магазинов «Красное и Белое».

Также продолжает обслуживать покупателей «МАВТ-Винотека» и другие магазины спиртного.

О том, что магазины не планируют корректировать работу, говорят и вывески на входе.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Власти тоже не планируют вводить ограничение продажи алкоголя в период карантина. По мнению губернатора Алексея Текслера, это приведет к еще большему скоплению людей в магазинах. Покупатели могут броситься за спиртным, как за дефицитным товаром.

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