«Скупают оружие и алкоголь»: уроженцы Челябинска рассказали о жизни за границей во время пандемии коронавируса

Весь мир борется с коронавирусом. Наши земляки, переехавшие на ПМЖ за границу, докладывают о ситуации в разных странах. Мы уже рассказывали про Италию, Крит, Южную Корею, Китай, Австрию, Израиль и Германию в первой части материала. В этот раз своими впечатлениями поделились жители Японии, США, Канады и Нидерландов.

ЯПОНИЯ: «ВСЛЕД ЗА МАСКАМИ РАСКУПИЛИ ПРОКЛАДКИ»

Людмила Варнавская живет в Токио почти три года. Она отмечает: привыкшие к тайфунами и землетрясениями японцы моментально пополняют свой «набор для выживания».

— За последнее время резко рванули вверх показатели заболеваемости. Власти просят самоизолироваться, но здесь нет таких строгих мер. Люди гуляют, но толпы ощутимо меньше, конечно это еще и в связи с оттоком китайских и корейских туристов. Кафе и магазины по выходным не работают, торговые центры наглухо закрыты.

Закрыты крупнейшие места массовых сборов: Диснейленд, крытый стадион Tokyo Dome и крупнейший музей искусств рядом с парком Уэно. Отменяются спортивные матчи, крупные концерты. Все школьники сидели на карантине аж до начала учебного года (в Японии он начинается в апреле). Закрыт въезд в Японию гражданам отдельных стран (возможно, меры будут ужесточаться).

С товарами все плохо. Японцы, наученные горьким опытом жизни на острове с тайфунами и землетрясениями, при первых признаках катаклизма моментально принимают меры по пополнению своего «набора для выживания», который позволит им продержаться даже в самые черные дни. Маски, перчатки для рук, бытовой спирт, влажные салфетки и прочие охранники от инфекций были раскуплены еще в первые дни — тогда еще не пандемии, а эпидемии. Дефицит не восполнен и по сей день.

В придачу кто-то пустил слух, что туалетная бумага, прокладки и маски делаются из одного сырья, и теперь все это сырье бросят на производство масок, так что скоро не останется ни первого, ни второго. Действительно не осталось: по той простой причине, что все поспешили делать запасы. Дефицит прокладок с горем пополам вроде побороли, а вот туалетную бумагу во многих местах продают не больше пачки в одни руки, если вообще продают. Наблюдается нехватка лекарств и медицинских термометров. В общем, ситуация не радостная. Но цены не выросли, что приятно.

Не назвала бы происходящее словом «паника», скорее «серьезная озабоченность». Коронавирус — главная повестка дня. Прислушиваясь к разговорам окружающих, очень часто слышишь обсуждение вируса. Почти все вокруг — в масках. В общественных местах появились средства для дезинфекции рук и памятки о том, как уберечь себя. Аэропорты пустые, люди отменяют свои путешествия даже внутри страны.

За тем, что происходит в России, я слежу. Но исключительно из русских СМИ. СМИ Японии практически никак это не подают, поскольку у них прямо под боком есть куда более «горячие» точки распространения заболевания. Даже если какие-то меры поддержки и есть, на себе я их пока не почувствовала.

АМЕРИКА: «ЗАПАСАЮТСЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПИЦЦЕЙ, АЛКОГОЛЕМ И ОРУЖИЕМ»

В середине марта в магазина штата Аризона с трудом можно было найти пару банок консервы. Пустые прилавки. Фото: Татьяна Маркелова

Татьяна Маркелова уехала из Челябинска в Америку 10 лет назад. Из них больше семи лет прожила в шумном и многолюдном Нью-Йорке. Сейчас живет в более тихом Финиксе.

— Я увидела человеческую панику, когда вернулась в Штаты из Лондона в середине марта. Пошла за продуктами в магазин, а он оказался пустой. Ни круп, ни мяса, ни яиц, ни заморозки. Почему-то все без ума скупают замороженную пиццу и туалетную бумагу. А еще алкоголь — в этом плане американцы от русских не особо отличаются. Я смогла найти только консервы. Такая ситуация была на протяжении недели. Сейчас продукты понемногу появляются на прилавках. Цены, кстати, не выросли.

Санитайзеры найти практически невозможно. Люди протирают руки и поверхности алкоголем.

Мое мнение, что СМИ и соцсети подливают масла в огонь. Стараюсь не смотреть некоторые каналы, которые провоцируют в людях панику.

Татьяна любит путешествовать. Но сейчас это невозможно. Фото из личного архива героини материала.

В Финиксе власти рекомендуют сидеть дома. Но режима всеобщей самоизоляции, как в Нью-Йорке, в нашем штате Аризона нет. Вероятно, потому что здесь не так многолюдно. Жители гуляют, многие ходят в магазин без масок. Я очень рада, что сейчас живу не в Нью-Йорке. Там, спускаясь в метро, ты контактируешь с сотнями человек, и заразиться очень легко. В Финиксе я могу без труда соблюдать дистанцию. Сейчас стала популярной фраза social distance — «социальная дистанция» в шесть футов (1,8 м. — Прим. авт.) между людьми.

Магазины заботятся о пожилых людях. Они выделили для них специальные дни посещения и отложили запас популярных товаров. На витринах висят объявления: уважаемые пожилые покупатели, у нас есть для вас такие-то продукты — пожалуйста, обратитесь за ними к представителю магазина.

Магазины в Америке: народ скупил все! Фото: Татьяна Маркелова.

Некоторые потеряли работу, и им просто не на что сейчас жить. Поэтому волонтеры собирают деньги и продукты для малоимущих семей.

Я смотрю русские каналы, общаюсь с семьей и друзьями на Родине. Это факт, что у вас больных значительно меньше. В американских СМИ об этом говорят.

Бизнес сейчас в очень тяжелом положении. Многие отправляют своих сотрудников домой, так как им нечем платить зарплату. Хорошо зарабатывают продуктовые, вино-водочные магазины и продавцы оружия. Скупают оружие, потому что народ боится и не знает, как реагировать на ситуацию. Но не об одном инциденте использования оружия я не слышала.

КАНАДА: «ВРЕМЯ ЗАМЕДЛИЛОСЬ»

Журналист из Челябинска Мила Перетрухина около двух лет живет в канадском Монреале. Девушка учится в университете и работает в торговой сети.

— Паника ощущается. Здесь очень быстро среагировали после первых случаев карантина. Быстро приняли меры, чтобы изолировать людей, отправить их работать по домам. Возможно одна из причин — то, что заболела первая леди Канады Софи Трюдо. Благодаря быстрым мерам, в Канаде число заболевших меньше, чем в США и Европе.

«Набор здоровья» Милы

Сейчас все работают из дома за исключением больших продуктовых магазинов, аптек, банков, больницу и почты. Ещё тут приглашают волонтеров, чтобы покупать продукты пожилым людям

Тем, кто был официально устроен на работу или работал на себя и платил налоги, но теперь остался без работы, государство выделило выплату до $500 в неделю максимум на четыре месяца. $500 — это почти минимальный прожиточный минимум в Канаде

Государство помогает тем, кто потерял работу. А еще крупным компаниям, как та, в которой я работаю. Мы на карантине минимум на месяц. Скорее всего, продлят. Благодаря помощи государства нашей компании, нас не увольняют, а обещали оплатить 70% зарплаты.

Но в том, что случилось, есть и хорошее: люди больше времени проводят с семьей, друг с другом и с детьми. И я ощущаю, что время немножко замедлилось. У меня больше времени на то, чтобы пообщаться с родными и спокойно учиться без какой-то спешки.

Уроженка Челябинска рассказывает о коронавирусе в Канаде.Подробности о том, как распространяется вирус COVID-19 в Канаде, какие меры предосторожности предпринимаются, какая реакция властей, как поменялся образ жизни местных жителей.

Обидно что закрыты все общественные места. Например, тренажерный зал в моем доме, и я не могу туда сходить. Естественно, и бассейн, и прочие места, куда я привыкла ходить. Но это все временно, главное сейчас это здоровье, а зарядку и упражнения можно делать и дома.

mila_incanada Шери!!! Я начала свой ютуб-канал, чтобы рассказать вам о жизни в Канаде!

НИДЕРЛАНДЫ: «ИНФЕКЦИИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ»

Евгения Старкова уехала из Челябинска в Нидерланды практически сразу после школы, 12 лет назад. Евгения живет с мужем и двумя детьми в небольшом городке Арнем.

— Паники здесь нет. Просто народ не может поверить в то, что происходит. Но в принципе ощущение, что все под контролем. Несмотря на то, что ситуация ухудшается с точки зрения количества инфицированных, основное настроение: инфекции не избежать, поэтому нужно просто предпринимать все меры предосторожности для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения.

Карантин должен продлиться до 6 апреля, а там будем смотреть. Дефицита товаров нет. Цены не выросли. Рекомендуется не ходить кучно. Увеличили часы работы магазинов. Главное, чтоб все не толкались, держали дистанцию друг от друга полтора-два метра. В принципе, все это делают.

Я слежу за информацией о распространении вируса в России через Интернет. Местные СМИ о России не говорят — никому это сильно не интересно. Больше интересно, как ситуация развивается в Италии: обострение произошло, когда у всех были каникулы, и именно там отдыхало большинство европейцев.

Есть меры поддержки от властей. Единственное, когда разошлись мнения общества и правительства — это когда у нас закрыли все вузы и все мероприятия отменили, а детские садики и школы не закрыли. Власти подумали: как люди будут работать, если дети все будут дома сидеть. Но потом под давлением населения закрыли и школы. Работать, конечно, сложно, но все относятся с пониманием.

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