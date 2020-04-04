Откуда завезли коронавирус в Челябинскую область: комментарии и мнения специалистов

На сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом. Еще трое — с условно подтвержденным диагнозом. Из них только 11 были за границей. Остальные — контактные. В распоряжении КП-Челябинск оказалась сводка по заболевшим с источниками заражения. Изучаем, откуда завезли коронавирус в Челябинскую области.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Истории некоторых заболевших и откуда завезли коронавирус в Челябинскую области прогремели в СМИ.

Первый зараженный коронавирусом — сын предпринимателя из Миасса отдыхал на горнолыжном курорте в маленьком государстве Андорра, откуда возвращался через Испанию.

— Народу много было, гора полная. Люди приезжали, город жил обычной жизнью, подъемники крутились, все продавалось. Все было резко: в обед нам говорят, что горнолыжку завтра закроют. Все были в шоке, — рассказал его друг Петр Канавин.

По его словам, они оставались в Европе недолгое время и выходили только за едой:

— Говорят, что мы были в эпицентре... каком эпицентре? Пустая улица. Вирус же не на улице, это же не радиация. С людьми контактировали только в аэропортах.

Первый челябинец, заболевший COVID-2019, вернулся из Италии. Вместе с ним были госпитализированы жена-помощница прокурора, дочь-студентка, мама и коллега по работе.

Всех прилетевших проверяли тепловизором, но иногда болезнь проявляла себя позднееФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре скандала оказался торговец мясом, отдыхавший с женой в Арабских Эмиратах. Вместо того, чтобы самоизолироваться на две недели, мужчина поехал торговать мясом в соседнюю Башкирию. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу даже полугодовалый малыш. Коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь, с которым успел пообщаться мужчина.

Первый и пока единственный случай в Златоусте связан с тайским островом Пхукет. В течение двух недель после прилета из-за границы туристка вела активную светскую жизнь. В результате пришлось сесть на карантин депутату Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, чей помощник живет по соседству с дамой.

По прилету туристам выдавали предписания сидеть домаФото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИЙ

Эксперт по туризму Михаил Панов:

— Было неизбежно, что кто-то привезет вирус из-за рубежа. Обвинять туристов в том, что они что-то привезли — каменный век. У нас открытая страна и то, что наши граждане перемещаются по миру. Это нормально. Во все страны люди привезли откуда-то. Пока государство не объявило, что существует угроза, люди свободно передвигались.

Ужесточение режима проходило одновременно с другими странами. Думаю, власти абсолютно адекватно приняли решение.

Другой вопрос — люди, которые находятся за рубежом и просят, что из вывезли. Они могли выехать гораздо раньше, но решили это не делать. На что они надеялись? Сейчас государство продолжает их поддерживать.

СПАСЕТ ТОЛЬКО САМОИЗОЛЯЦИЯ

Вскоре после того, как опасная болезнь начал охватывать мир, туристам рекомендовали самоизолироваться на две недели после возвращения домой. Но некоторые, например, косметолог из Миасса, начали бегать от врачей и сотрудников полиции.

До 19 апреля в Челябинской области введен режим полной самоизоляции. Власти региона призывают граждан выходить из дома только в случае крайней необходимости.

— Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать — остановить болезнь. Нельзя допустить Итальянского сценария, - подчеркнул Алексей Текслер.

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