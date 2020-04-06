Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 апреля 2020 года увеличилось до 31

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 апреля 2020 года дополнилось четырьмя новыми случаями за сутки. Итого 31. Предварительный диагноз пока у одного.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В понедельник, 6 апреля, глава региона провел брифинг с журналистами в новом формате - по видеоконференцсвязи. Это необходимо для соблюдения санитарных требований.

По словам главы региона, ситуация по COVID-2019 под контролем. В местах скопления людей в период карантина усилят мобильные посты полиции. Алексей Текслер уточнил, что статья 20.6.1 КоАП не подразумевает штрафы для людей, нарушающих режим самоизоляции. — Наказывают сегодня тех, кто нарушает постановление Роспотребнадзора. В остальных случаях — настоятельное требование полицейских. Если ситуация не улучшится, будем наказывать праздно шатающихся, которые не могут объяснить цель своего пребывания на улице, — уточнил он.

Глава региона призвал южноуральцев вести социальный образ жизни и не злоупотреблять алкоголем. Во избежание ажиотажа вводить ограничение по продаже спиртного не планируется.